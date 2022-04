Stand: 27.04.2022 13:54 Uhr Corona-News-Ticker: Aufruf zum Löschen von Corona-Daten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 27. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

200 Euro extra für Bezieher von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung und Sozialhilfe

Empfänger von Sozialleistungen sollen wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie im Juli eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Ampel-Koalition hervor, den das Bundeskabinett verabschiedet hat. Ursprünglich hatte die Koalition eine Corona-Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro vorgesehen. Der Betrag wurde im Zuge weiterer Entlastungen um 100 Euro erhöht. Profitieren sollen all jene Erwachsenen, die Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen.

MV-Kommunen nehmen wieder mehr Steuern ein

Die Steuereinnahmen von Mecklenburg-Vorpommerns Kommunen haben sich nach dem Corona-Schock von 2020 im vergangenen Jahr wieder erholt. Sie betrugen knapp 1,44 Milliarden Euro und stiegen damit um 121 Millionen Euro oder 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, wie das Statistische Amt des Landes unter Berufung auf die aktuelle Kassenstatistik mitteilte. Die Steuereinnahmen lagen dwmanch auch höher als im Vor-Corona-Jahr 2019, als sie dem Amt zufolge bei 1,35 Milliarden Euro lagen.

Datenschützer ruft zum Löschen von Corona-Daten auf

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs hat zum "digitalen Frühjahrsputz" aufgerufen. Anlass ist das Ende vieler Corona-Regeln. Gelöscht werden müssten beispielsweise in Betrieben die Impf-Angaben von Arbeitnehmenden. Es gebe keine Rechtsgrundlage mehr, um diese aufzubewahren, so Fuchs. Zudem müssten Gastronomie-Betriebe spätestens jetzt Daten von Gästen für die Kontakt-Nachverfolgung löschen, sagte der Datenschützer. Wer noch die Luca-App auf seinem Smartphone habe, solle den Account löschen.

5.019 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind nach Angaben der Sozialbehörde heute 5.019 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 1.425 mehr als gestern und 1.789 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg demnach auf 1.307. Zugleich sank aber die Zahl der Menschen mit Corona-Infektion, die in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden: Derzeit sind es 376 - 22 weniger als zuletzt gemeldet. Auch auf den Intensivstationen ging die Zahl der Patienten mit Corona leicht zurück.

EU-Gericht: 3G-Einführung im Europa-Parlament war rechtens

Im Zuge der Corona-Pandemie hat auch das EU-Parlament eine 3G-Regelung einführen dürfen. Die Freiheit der Abgeordneten wurde dadurch nicht unverhältnismäßig beschränkt, wie heute das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union in Luxemburg entschied. Es wies die Klagen mehrerer EU-Abgeordneter ab.

Abi in Hamburg: "Bislang keine Probleme"

Hamburgs angehende Abiturienten sind in die schriftlichen Prüfungen gestartet. Den Anfang machte das Fach Deutsch. Probleme habe es bislang keine gegeben, sagte ein Sprecher der Schulbehörde. Es seien "keine relevanten Meldungen eingegangen, so dass wir von einem störungsfreien Deutsch-Abitur ausgehen". Wie schon in den Vorjahren gibt es wegen der Corona-Pandemie für die diesmal in Hamburg antretenden rund 9.400 Schülerinnen und Schüler leichte Hilfestellungen. So seien die Themenbereiche genauer eingegrenzt worden, damit sich die Prüflinge gezielter vorbereiten können. Zudem bekommen sie bei den Klausuren 30 Minuten mehr Zeit. Auch in Mecklenburg-Vorpommern starteten heute die Abi-Klausuren mit kleinem "Corona-Bonus".

Unterschiedliche Infektions-Verläufe: Worauf kommt es an?

Viele Menschen haben sich bereits mehrfach mit dem Coronavirus infiziert und sind zum Teil schwer erkrankt, andere kommen ohne Probleme durch die Pandemie. Die Gründe für die Unterschiede geben Immunologen und Virologen Rätsel auf. Es gibt aber einige Theorien dazu. Zum Beispiel, dass die Betroffenen bereits unbemerkt Infektionen durchgemacht haben könnten und daher besser geschützt sind. Außerdem sind offenbar genetische Unterschiede und die Blutgruppe der Menschen von Belang. Auch der Zeitpunkt und die genauen Umstände des Kontaktes mit Infizierten scheinen bedeutsam zu sein.

DLRG will Corona-bedingten Rückstand beim Schwimmunterricht wettmachen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat eine Kampagne gestartet, um mehr Menschen das Schwimmen beizubringen. Auch im Jahr 2022 fehle es in Deutschland - unter anderem wegen der Corona-Pandemie - an Schwimmkursen, teilte die Organisation in Bad Nenndorf mit. "Wir brauchen die Unterstützung von Kommunen und Badbetreibern, aber auch zum Beispiel von Hotels und Kliniken mit geeigneten Schwimmbecken", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Konkret könnten Betreiber von Schwimmbädern und Badestellen etwa zusätzliche Öffnungszeiten anbieten und Hallenbäder könnten in den Sommerferien geöffnet bleiben. Komplett gelöst werden könne das Problem, dass nur 40 Prozent der Zehnjährigen sicher schwimmen könnten, so aber nicht: Dafür brauche es in der ganzen Republik mehr Schwimmbäder und mehr ausgebildetes Personal, so Vogt.

Forschung in Greifswald an neuem Institut

In Greifswald ist das Helmholtz-Institut für One Health (HIOH) offiziell gegründet worden. One Health bedeutet "eine Gesundheit" und steht für einen interdisziplinären Forschungsansatz, der die menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und die Umwelt zusammen in den Blick nimmt. Wie MV-Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag sagte, geht es in Greifswald unter anderem um Infektionskrankheiten, die von Tier zu Mensch oder von Mensch zu Tier übertragen werden. Dazu gehörten unter anderem Corona, Sars, Aids und Ebola.

Prien: Rasche Schulschließungen im März 2020 waren "Riesenfehler"

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat das rasche Schließen der Schulen zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 im Rückblick kritisiert. "Es war ein Riesenfehler, die Schulen von heute auf morgen zu schließen. Im Nachhinein fragt man sich, warum wir damit nicht zwei, drei Wochen gewartet und den Wechsel in den Distanzunterricht richtig vorbereitet haben", sagte die Ministerin dem "Hamburger Abendblatt". Heute wäre ihr Bundesland besser vorbereitet, so Prien: "Weil wir in Schleswig-Holstein 90 Prozent aller Schulen mit schnellem Internet versorgt haben." Zudem gebe es inzwischen ein gut funktionierendes Videokonferenzsystem und Lehrkräfte würden intensiv in digitalen Fragen fortgebildet, sagte Prien. "Wir experimentieren auch damit, wie wir ständig hybride Unterrichtsformen anbieten können. Auf keinen Fall wollen wir in die Zeit vor 2020 zurück." Mit Blick auf den Herbst sagte Prien, wenn das Infektionsschutzgesetz im September angepasst werde, sollte die Maskenpflicht wieder als Option aufgenommen werden. "Wir brauchen die Möglichkeit, in den Schulen das Tragen von Masken anordnen zu können. Wenn wir davon keinen Gebrauch machen müssen, ist es umso besser."

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen stagniert

Das Robert Koch-Institut hat heute 21.015 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, liegt demnach aktuell bei 1.339,4. Am gestrigen Dienstag lag der Inzidenz-Wert in Niedersachsen fast genauso hoch - bei 1.336,5.

Niedersachsen: Rund 500.000 Viert-Impfungen

Rund 500.000 Menschen in Niedersachsen haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine vierte Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Nicht in der vom Ministerium genannten Zahl enthalten sind Impfungen in Apotheken. Bis Anfang April waren es laut Apothekerkammer etwas mehr als 7.000, allerdings inklusive Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Seit Mitte Februar rät die Ständige Impfkommission Menschen ab 70, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren zu der vierten Impfung.

Bundesweit 141.661 neue Corona-Fälle gemeldet

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder unter 900 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute früh mit 887,6 je 100.000 Einwohner an. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 909,1 gelegen, vor einer Woche bei 688,3 - vermutlich bedingt durch die Osterfeiertage und Meldungsverzug. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 141.661, nach 136.798 am Vortag und 198.583 vor einer Woche.

Start der Abi-Prüfungen in MV und Hamburg

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen beginnen heute die Abschlussprüfungen der Abiturienten. Die Prüfungen für die Mittlere Reife beginnen am 4. Mai. Rund 11.500 Jugendliche wollen sich den Abschlussprüfungen stellen. Ihnen stehen in diesem Jahr 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung. Damit soll der Pandemie-Situation Rechnung getragen werden, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte.

Auch Hamburgs angehende Abiturienten starten heute in die schriftlichen Prüfungen. Wie schon in den Vorjahren gibt es wegen der Corona-Pandemie für die antretenden Schülerinnen und Schüler leichte Hilfestellungen. So würden die Themenbereiche genauer eingegrenzt, damit sich die Prüflinge gezielter vorbereiten können. Zudem bekommen sie bei den Abiturklausuren 30 Minuten mehr Zeit. In Mathematik gibt es zwischen mehreren Aufgaben eine Wahlmöglichkeit. Nähere Erläuterungen zu den Aufgabenstellungen sollen Irritationen und Missverständnissen vorbeugen. Zudem soll in Hamburg die "besondere Lage der Schüler" bei der Benotung berücksichtigt werden.

In Niedersachsen laufen die Abi-Prüfungen bereits, ebenso in Schleswig-Holstein.

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in SH sinkt

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 1.247,4, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1.345,6 betragen. Aktuell wurden in Schleswig-Holstein 7.250 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 8.094. Die Zahl der mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus liegenden Patienten sank auf 511 - 31 weniger als am Tag zuvor.

Hamburg: Medizin-Studierende kritisieren hohen Druck

Studierende der Medizin dürfen in Hamburg in jedem Halbjahr höchstens 15 Prozent ihrer Kurse verpassen - sonst müssen sie das Semester wiederholen. In einer Pandemie seien solche Vorgaben nicht zeitgemäß, finden einige Studierende. Die Gefahr, Lehrveranstaltungen zu verpassen, sei zu hoch. Und der Druck ist offenbar groß: Es ist die Rede davon, dass Corona-Testergebnisse gefälscht würden, um nicht wegen einer Infektion in Isolation zu müssen und Kurse zu verpassen.

VIDEO: Studierende der Medizin geraten durch Corona unter Druck (3 Min)

