Corona-News-Ticker: Aufatmen bei Geimpften und Genesenen

Lockerungen für Geimpfte und Genesene treten in Kraft

Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt auf die 50er-Marke

Bundesweit 12.656 Neuinfektionen und 127 Todesfälle gemeldet

Ethikrat warnt vor sozialer Spaltung durch Lockerungen für Geimpfte

Durch die Aufhebung von Corona-Auflagen für Geimpfte und Genesene sieht der Deutsche Ethikrat die jüngere Generation "doppelt im Nachteil". Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studierende seien "nicht geschützt und dürfen weniger", sagte die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Geimpfte dagegen haben den doppelten Vorteil: Sie sind geschützt und dürfen mehr. Wir haben also ein echtes Solidaritäts- und Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft, und wir erleben eine soziale Spannung", sagte Buyx. Es müsse darauf geachtet werden, dass "die Spannung nicht zur Spaltung wird". Die Ethikratsvorsitzende richtete an die Politik die Forderung, "dass sie diese temporär ungerechte Situation ernst nimmt, anspricht und gestaltet". Es brauche Angebote für diejenigen, "die ungeimpft weniger Freiheiten haben".

RKI meldet 12.656 Neuinfektionen - Inzidenzwert sinkt weiter

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.656 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.37 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 16.290 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI bundesweit bei 118,6 (Vortag: 121,5; Vorwoche: 146,5). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 127 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 110 Tote gewesen.

Lockerungen für Geimpfte und Genesene treten in Kraft

Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte oder von Covid-19 Genesene haben in Deutschland von heute an wieder mehr Freiheiten. Eine von Bundestag und Bundesrat in dieser Woche beschlossene Verordnung tritt in Kraft. Für die Betroffenen entfallen damit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, sie werden zudem Menschen mit negativem Testergebnis gleichgestellt. Geimpfte und genesene Menschen brauchen jetzt keinen negativen Test mehr, wenn sie zum Beispiel einkaufen oder zum Friseur gehen wollen. Die Erleichterungen für Geimpfte gelten 14 Tage nach der vollständigen Impfung.

Wie eine Hotel-Auszubildende die Pandemie erlebt

Abi, Studium, Ausbildung - junge Menschen trifft die Pandemie hart. Die angehende Hotelfachfrau Alena Zühl aus Pinneberg schildert ihren Corona-Alltag. "Was mir am meisten fehlt, ist der Kontakt zu den Gästen", sagt sie. Sie macht sich große Sorgen, dass sie nach ihrer Ausbildung keinen Job findet.

Schleswig-Holstein meldet Inzidenz von 50,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf den Schwellenwert von 50,0 gesunken. Gestern lag der Wert bei 52,1, vor einer Woche bei 58,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Innerhalb eines Tages kamen 181 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Vor einer Woche waren es 247. Drei weitere Infizierte starben, insgesamt sind es landesweit nun 1.527 Todesfälle. Aktuell liegt nur die kreisfreie Stadt Neumünster über dem Inzidenzwert von 100, dort greift von morgen an die "Notbremse".

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Sonnabend: 1.104 in Niedersachsen, 219 in Schleswig-Holstein, 206 in Hamburg, 148 in Mecklenburg-Vorpommern, 82 im Bundesland Bremen.