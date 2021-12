Stand: 24.12.2021 06:14 Uhr Corona-News-Ticker: Auch an den Feiertagen wird geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 24. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



In mehreren Städten und Gemeinden finden Impfungen an Feiertagen statt

In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern treten schärfere Regeln in Kraft

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 867 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 35.431 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 265,8

Auch an den Feiertagen wird im Norden geimpft

Auch an Weihnachten und Silvester können sich Menschen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein impfen lassen. In Hannover sind die Impfzentren am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie am Regionshaus geöffnet. Geimpft wird zwischen 9 und 14 Uhr. In Wilhelmshaven ist das Impflokal im Einkaufszentrum Nordseepassage heute und am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Impfaktion an Heiligabend gibt es auch in der Stadtgalerie Hameln, allerdings nur nach vorheriger Terminbuchung zwischen 9 und 13 Uhr.

In Mecklenburg-Vorpommern plant nur der Landkreis Rostock in seinem Impfzentrum in Laage Corona-Schutzimpfungen über Weihnachten. Dort können sich Interessierte heute sowie morgen und am 26. Dezember zwischen 8 und 12 Uhr impfen lassen. Ein Termin ist nicht nötig.

In Schleswig-Holstein bieten die Impfstellen in Kiel, Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg, Lübeck und Prisdorf im Kreis Pinneberg Feiertagstermine an. Am zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester können sich Interessierte dort zwischen 11 Uhr und 15 Uhr gegen Corona impfen lassen. Termine sind buchbar über www.impfen-sh.de.

Neue Kontaktbeschränkungen in MV schon vor Weihnachten in Kraft

In Mecklenburg-Vorpommern gelten seit Mitternacht verschärfte Kontaktbeschränkungen auch für Genesene und Geimpfte. Bei privaten Zusammenkünften sind schon zu Heiligabend nur noch maximal zehn Personen erlaubt. Die Landesregierung hatte diese Regelung am Mittwoch in der Corona-Landesverordnung verankert und eine Bund-Länder-Absprache vorfristig in Kraft gesetzt. "Die neue Omikron-Variante macht keine Weihnachtspause", hatte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) das Vorziehen der bundesweit spätestens ab 28. Dezember verbindlichen Regelung begründet. Wie hoch der Anteil der neuen, deutlich ansteckenderen Virusvariante an den Neuinfektionen im Nordosten bereits ist, wurde nicht mitgeteilt. Haushalte mit Ungeimpften dürfen sich weiterhin mit höchstens zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts treffen. Kinder bis 14 Jahre sind jeweils ausgenommen.

In Hamburg sind nun schärfere Corona-Regeln in Kraft

In Hamburg gelten seit Mitternacht schärfere Corona-Regeln. Die neue Eindämmungsverordnung, die erst gestern Nachmittag unterzeichnet wurde, sieht unter anderem Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene, eine Sperrstunde für die Gastronomie und ein Tanzverbot in Clubs und Diskotheken vor. Restaurants, Bars und Kneipen müssen ab sofort um 23 Uhr schließen. Außerdem müssen Großveranstaltungen ohne Publikum stattfinden. Dies gilt unter 2G-Bedingungen für Geimpfte und Genesene im Freien und auch in Stadien - allerdings erst ab 5.000 Besuchern - und in Innenräumen ab 2.500. Schon über die Weihnachtsfeiertage müssen damit auch Geimpfte und Genesene ihre privaten Zusammenkünfte auf maximal zehn Personen begrenzen. Für Ungeimpfte gilt bereits eine strengere Regel: Sie dürfen nur mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Haushalts zusammentreffen.

Bundesweit 35.4231 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt erneut

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute Morgen mit 265,8 an. Gestern hatte er bei 280,3 gelegen, vor einer Woche bei 331,8 (Vormonat: 404,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 35.431 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 50.968 Ansteckungen und gestern 44.927. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 370 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 437 Todesfälle und gestern 425.

Weihnachtsgeschäft in Hamburgs City: 50 Prozent weniger Kunden

Die Corona-Maßnahmen haben den Einzelhändlern in der Hamburger Innenstadt zu schaffen gemacht. Die Kundenzahl in den Geschäften sei um 50 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgegangen, sagte Brigitte Engler vom City Management Hamburg. Die Umsätze seien um 20 bis 40 Prozent im Vergleich zum letzten Weihnachtsgeschäft vor Corona gesunken. Die 2G-Regelung habe die Kunden verunsichert, und wegen der verbreiteten Arbeit im Homeoffice seien gerade in der Mittagszeit weniger Kunden unterwegs gewesen. Doch in den letzten Tagen vor Weihnachten seien wieder mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt gekommen. Trotz der Einbußen sei alles besser als ein erneuter Lockdown, betonte Engler.

Auch in anderen Städten in Norddeutschland sind die Händler nicht zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft, für viele Geschäfte könnte es eng werden. Der Handelsverband Nord fordert deshalb Wirtschaftshilfen.

867 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, Inzidenz bei 163,8

In Schleswig-Holstein sind 867 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 800 gelegen, vor einer Woche betrug sie 953. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 163,8 (Vortag: 163,2). Die Hospitalisierungsinziden beträgt 3,44 (Vortag: 3,68). 184 Menschen werden derzeit aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt, 56 davon intensivtherapeutisch. 35 Corona-Patienten müssen beatmet werden.

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Heiligabend

Guten Morgen! Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag und halten Sie auch heute am Heiligabend - Freitag, 24. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.