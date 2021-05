Stand: 13.05.2021 06:55 Uhr Corona-News-Ticker: Auch am Vatertag gelten alle Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 13. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Auch am Vatertag gelten die Corona-Regeln

1.216 Neuinfektionen ist Niedersachsen bestätigt, 205 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 17.419 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Polizei und Kommunen wollen am Himmelfahrtstag die Beachtung der Corona-Vorschriften mit verstärkten Kräften kontrollieren. Vor allem in Tourismusorten, Naherholungsgebieten und Orten mit hohen Corona-Zahlen setzt die Polizei zusätzliche Streifen ein. Derzeit dürfen sich beispielsweise in Schleswig-Holstein maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Dabei werden Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Diese Regel gilt auch für die Außengastronomie. Diese ist schon geöffnet, während die Gaststätten ihre Innenräume bei weiterhin strengen Vorgaben erst ab Montag aufmachen dürfen. Die üblichen Abstands- und Hygieneregeln gelten auch in Mecklenburg-Vorpommern am sogenannten Herrentag weiter. Dazu zählen auch Kontaktbeschränkungen und gegebenenfalls Alkoholverbote. Einige Kommunen in Niedersachsen haben ebenfalls bereits örtlich begrenze Alkoholverbote erlassen.

VIDEO: Was ist an Himmelfahrt erlaubt? (1 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 45,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt aktuell bei 45,9, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Vortag hatte sie bei 49,0 gelegen, vor einer Woche bei 54,7. Die Regionen mit den höchsten Inzidenzwerten sind der Kreis Herzogtum Lauenburg (79,8) und die Stadt Kiel (78,6). Am niedrigsten liegen die Werte in Flensburg (16,6) und dem Kreis Nordfriesland (25,9). Die Behörden haben 205 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 40 weniger als am Vortag. In der Vorwoche waren es noch 291 Neuinfektionen. 54 Covid-19-Patientinnen und -Patienten liegen auf Intensivstationen, 37 müssen beatmet werden. Drei weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion.

Hannover eröffnet die Freibadsaison

In Hannover geht die Freibadsaison los. Allerdings gelten in der Pandemie besondere Vorsichtsmaßnahmen. Von heute an könne im Lister und im Ricklinger Bad wieder geschwommen werden - zum normalen Eintrittspreis, heißt es. Allerdings gibt es Regeln: Allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushaltes können Schwimmer demnach eine 50-Meter-Bahn, ein halbes Nichtschwimmerbecken oder ein halbes Sprungbecken für eine Stunde anmieten. Nur jeweils vier der acht Bahnen in den 50-Meter-Becken werden vermietet - um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Umkleideräume und Duschen bleiben nach Angaben der Stadt geschlossen, nur die Toiletten sind geöffnet. Die Badegäste müssen sich am Schwimmbecken oder auf dem Gelände umziehen, bis dahin müssen sie auch Masken tragen. Anmelden können sich die Badegäste telefonisch bis zu drei Tage vorher im jeweiligen Bad, von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 12 Uhr. Doppelstunden können nicht gebucht werden. Kontaktdaten werden schriftlich festgehalten und nach einer Aufbewahrungsfrist von drei Wochen automatisch vernichtet.

Einreisen nach Deutschland werden erleichtert

Die Bundesregierung erleichtert Einreisen nach Deutschland aus Corona-Risikogebieten. Der neuen Verordnung zufolge fällt die Quarantänepflicht durch einen negativen Antigen- oder PCR-Test weg. Geimpfte und Genesene müssen bei der Einreise nach Deutschland keinen Test vorlegen. Die Regelung tritt heute in Kraft, gilt aber nicht für Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Wer von dort zurück nach Deutschland kommt, muss sich weiterhin in Quarantäne begeben.

Wasserwacht Rostock eröffnet Saison unter speziellen Hygieneregeln

Die Rettungsschwimmer der DRK Wasserwacht Rostock nehmen heute den Wachdienst am Strand von Warnemünde und Markgrafenheide wieder auf. Die Saison 2021 könne starten, so der DRK Kreisverband Rostock. "Die Kontrolle der Corona-Regeln gehört übrigens nicht zu unserem Aufgabenbereich", unterstrich Wasserwacht-Koordinator Manuel Brumme. Für die Arbeit der Rettungsschwimmer gebe es allerdings spezielle Hygieneregeln. Viele von ihnen hätten wahrscheinlich bereits ihre erste Impfung erhalten, da sie als Wasserrettungsdienst der ersten Priorisierungsgruppe angehören.

