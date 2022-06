Stand: 01.06.2022 15:11 Uhr Corona-News-Ticker: Arbeitgeber dürfen Tests anordnen

Gerichtsentscheidung: Arbeitgeber dürfen Corona-Tests anordnen

Portugal erwägt Wiedereinführung der Maskenpflicht: 190.000 Neuinfektionen in einer Woche

Ab heute keine Krankschreibung per Telefon mehr

Strikter Lockdown in Shanghai beendet: 22 Millionen Menschen dürfen wieder raus

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 8.354 in Niedersachsen , 3.698 in Schleswig-Holstein , 1.539 in Hamburg

RKI: Bundesweit 54.957 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 207,0

Bundesarbeitsgericht: Arbeitgeber können Corona-Tests anordnen

Im Streit um Corona-Testpflichten in privaten und öffentlichen Unternehmen hat das Bundesarbeitsgericht ein Grundsatzurteil gefällt. Es entschied heute in Erfurt im Fall einer Orchestermusikerin aus München, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Corona-Tests vorschreiben können. Die Testpflicht müsse jedoch verhältnismäßig sein und die Interessen beider Seiten abwägen. Die Klage der Flötistin gegen die ihrer Meinung nach unzulässigen Tests, die das Hygienekonzept der Bayerischen Staatsoper vorsah, hatte - wie bereits in den Vorinstanzen - keinen Erfolg. Arbeitgeber hätten eine Fürsorgepflicht - sie könnten im Interesse des Arbeitsschutzes Weisungen erteilen, um Leben und Gesundheit zu schützen, so das Bundesarbeitsgericht. Das Urteil kann Auswirkungen auf Tausende Arbeitnehmer haben, wenn die Corona-Infektionen erneut drastisch steigen sollten.

Die inzwischen gekündigte Flötistin hatte sich geweigert, wie vorgeschrieben zum Beginn der Staatsoper-Spielzeit 2020/21 und im Abstand von einer bis drei Wochen kostenfrei angebotene PCR-Tests zu machen. Aus diesem Grund wurde sie von Proben und Aufführungen ausgeschlossen und bekam einige Monate kein Gehalt. Die Anweisung der PCR-Tests vonseiten der Staatsoper und damit durch den Freistaat Bayern sei rechtmäßig gewesen, so das BAG.

Steuereinnahmen 2021 in Niedersachsen höher als erwartet

Im zweiten Corona-Jahr 2021 hat das Land Niedersachsen mehr Steuern eingenommen als veranschlagt. Im Gegensatz zu den im vergangenen Haushaltsjahr erwarteten Einnahmen standen knapp 2,2 Milliarden Euro mehr zur Verfügung, wie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) heute sagte. Aus dem insgesamt rund sieben Milliarden Euro schweren Covid-Sondervermögen musste weniger Geld als angesetzt entnommen werden. Diese 700 Millionen Euro können Hilbers zufolge nun genutzt werden, um andere pandemiebedingte Belastungen auszugleichen.

Portugal meldet viele Neuinfektionen vor allem mit Omikron-Variante BA.5

Fast 190.000 Corona-Neuinfektionen in nur einer Woche trüben die Aussichten auf einen normalen Sommer in Portugal. Das Land hat mit rund 1.800 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Europa und auch die Sterberate steigt wieder an. Die Omikron-Untervariante BA.5 ist mittlerweile für 87 Prozent der Ansteckungen verantwortlich. Deshalb wird bereits darüber diskutiert, die Maskenpflicht vorübergehend wieder einzuführen. Aktuell gilt sie in Portugal nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen.

AUDIO: Covidzahlen in Portugal steigen: Kommt wieder die Maskenpflicht? (3 Min) Covidzahlen in Portugal steigen: Kommt wieder die Maskenpflicht? (3 Min)

In Deutschland war BA.5 nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Mitte Mai wenig verbreitet. Dem bislang letzten RKI-Wochenbericht vom 23. Mai zufolge lag ihr Anteil in der Kalenderwoche 19 (9.-15. Mai) bundesweit bei 2,5 Prozent. Die Verbreitung nimmt jedoch zu: Zwei Wochen zuvor hatte der Anteil von BA.5 noch 0,6 Prozent betragen, eine Woche später waren es 1,2 Prozent.

Lockdown in Shanghai endet: 22 Millionen Menschen dürfen wieder raus

In Chinas größter Stadt Shanghai dürfen sich nach zweimonatigem Corona-Lockdown etwa 22 Millionen Menschen wieder frei bewegen. In Stadtvierteln mit geringem Infektionsrisiko wurden viele Corona-Beschränkungen heute aufgehoben. "Auf diesen Moment haben wir uns schon sehr lange gefreut", erklärte die Stadtverwaltung. Die "beispiellose Zeit der Stille" in der Metropole sei nun vorbei. Pendler stiegen wieder in U-Bahnen ein - nach dem Scannen eines QR-Codes mit negativem Test-Nachweis. Einkaufszentren, Geschäfte und Märkte waren wieder geöffnet. In Grünanlagen standen kleine Gruppen von Menschen zusammen. Einkaufszentren, Lebensmittelläden, Apotheken und Kosmetiksalons dürfen wieder mit 75 Prozent ihrer Kapazität öffnen. Auch Parks und Sehenswürdigkeiten sollen schrittweise wieder öffnen. Geschlossen bleiben dagegen bis auf weiteres Kinos und Fitnessstudios und auch Restaurants. Auch die seit Mitte März geschlossenen Schulen sollen nur langsam und auf freiwilliger Basis wieder öffnen. Einwohner aus Vierteln mit "hohem Risiko" bleiben zudem weiter strengen Restriktionen unterworfen. Betroffen sind nach Behördenangaben noch mehr als eine halbe Million Menschen.

Corona-Sondervermögen: Ausgaben für Radwege und Breitband weiter auf Prüfstand

Mehrere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Niedersachsen stehen laut Landesrechnungshof wegen ihrer Kreditfinanzierung weiterhin auf dem Prüfstand. Bei unterschiedlichen Programmen fehle der Zusammenhang zur Pandemie, teilte der Landesrechnungshof heute mit. Das Land finanzierte demnach aus dem Covid-Sondervermögen mehrere Vorhaben, obwohl dafür zuvor schon Gelder zur Verfügung standen. Das betreffe etwa den Breitbandausbau oder den Bau von Radwegen. Das rund sieben Milliarden Euro umfassende Sondervermögen hatte Niedersachsen zu Beginn der Pandemie auf den Weg gebracht.

Heftige Grippewelle in Australien nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause

Zwei Jahre lang trat das Grippevirus wegen der strengen Corona-Maßnahmen fast überall deutlich seltener auf. Vor allem Abstandsregeln und Maskenpflicht verhinderten eine Ausbreitung. Nun aber melden die Behörden in Australien im Zuge der Lockerungen eine starke Grippewelle in vielen Landesteilen. Dort bricht gerade der Winter an und der frühe und heftige Ausbruch könnte ein Vorzeichen dafür sein, was in Europa in der kalten Jahreszeit zu erwarten ist. Laut Zahlen des australischen Gesundheitsministeriums wurden von Januar bis November 2021 nur 598 vom Labor bestätigte Influenza-Fälle gemeldet. Von Januar bis zum 22. Mai 2022 waren es bereits mehr als 38.700 Fälle. Mehr als 26.000 davon wurden zwischen dem 9. und 22. Mai verzeichnet. Das zeigt, wie steil die Kurve ansteigt.

In Deutschland reichten nach dem pandemiebedingten Ausfall der Ansteckungswelle im Winter 2020/21 auch die Fallzahlen der Saison 2021/22 nicht an frühere Zeiten heran. Seit Oktober 2021 seien insgesamt rund 14.400 im Labor bestätigte Influenzafälle übermittelt worden, hielt die RKI-Arbeitsgemeinschaft Influenza in ihrem jüngsten Bericht für die Woche vom 16. bis 22. Mai fest. Bei Grippe wird aber generell eine hohe Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle angenommen.

8.354 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Niedersachsen ist weiterhin das Bundesland mit der dritthöchsten Inzidenz bundesweit. Diese ist heute den zweiten Tag in Folge leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldet 8.354 Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 6.290. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 258,3 auf 259,1. Vor einer Woche lag sie bei 363,2. Das RKI registrierte 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

RKI registriert bundesweit 54.957 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 207,0 an. Gestern hatte der Wert bei 201,7 gelegen (Vorwoche: 281,8, Vormonat: 666,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 54.957 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 49.141) und 91 Todesfälle (Vorwoche: 158) innerhalb eines Tages. Allerdings liefern die Daten kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Keine Krankschreibung per Telefon mehr ab heute

Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden sind ab heute nicht mehr einfach per Telefon möglich. Dafür müssen Patientinnen und Patienten wieder in die Arztpraxis kommen oder Videosprechstunden nutzen, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mitteilte. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lasse es zu, die mehrfach verlängerte Sonderregelung auslaufen zu lassen. Sollte die Pandemie wieder an Fahrt gewinnen, könnten solche Sonderregelungen für bestimmte Regionen oder bundesweit aber wieder aktiviert werden. Die telefonischen Krankschreibungen waren seit Ende März 2020 fast durchgehend möglich. Dies sollte unnötige Kontakte reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 358,1 (Vortag: 326,7). Vor einer Woche hatte der Wert 447,7 betragen. Innerhalb eines Tages wurden 3.698 Neuinfektionen (Vortag: 4.032; Vorwoche: 2.809) registriert. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Steinburg. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, lag den aktuellen Daten nach bei einem Wert von 2,4 (Vortag: 2,85).

