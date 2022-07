Stand: 22.07.2022 05:56 Uhr Corona-News-Ticker: Anteil von Omikron-Subtyp BA.5 wächst weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 22. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des gestrigen Tages können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI-Bericht : Anteil von Omikron-Subtyp BA.5 wächst weiter

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 2.982 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 107.819 neue Fälle - Inzidenz bei 729,3

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

RKI-Bericht: Anteil von Omikron-Subtyp BA.5 wächst weiter

Der überwiegende Anteil der Corona-Neuinfektionen in Deutschland geht dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge weiterhin auf die seit Mitte Juni dominierende Omikron-Sublinie BA.5 und die ihr zugeordneten Subtypen zurück. Mittlerweile liege ihr Anteil bei den analysierten Proben bei 87 Prozent, andere Varianten seien fast vollständig verdrängt, heißt es im neuesten Wochenbericht des RKI. Die Daten der Behörde beziehen sich auf Proben aus der Woche vom 4. bis 10. Juli. Die BA.2 Sublinie BA.2.75, die sich in Indien und einigen anderen Regionen ausbreitet, sei in Deutschland bisher viermal in den Stichproben nachgewiesen worden.

Unterschiedliche Regelungen bei PCR-Tests im Norden

Wann müssen Infizierte einen PCR-Test machen und wo kann man diesen durchführen lassen? Die Regelungen zu den Corona-Tests variieren von Bundesland zu Bundesland. So sind PCR-Tests beispielsweise in Schleswig-Holstein bei positivem Schnelltest weiterhin verpflichtend , woanders jedoch nicht. Lesen Sie im Überblick die aktuellen Regelungen in den norddeutschen Bundesländern zu den PCR-Tests und wo diese noch durchgeführt werden.

RKI meldet 107.819 Neuinfektionen - Inzidenz bei 729,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 729,3 an. Gestern hatte der Wert bei 740,3 gelegen (Vorwoche: 719,2; Vormonat: 488,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 107.819 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 109.694) und 113 Todesfälle (Vorwoche: 115) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 589,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 589,7. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 681,3 gelegen. Den Angaben zufolge wurden 2.982 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 4.101). In den Krankenhäusern wurden 452 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 480). Auf den Intensivstationen liegen 35 Corona-Patienten; 18 von ihnen werden beatmet.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 22. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus