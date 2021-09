Stand: 01.09.2021 15:06 Uhr Corona-News-Ticker: Anspruch für Impfstatus-Abfrage wird geprüft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 1. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Luca-App-Vergabe: Rostocker Oberlandesgericht weist Beschwerde zurück

Eine österreichische Softwarefirma ist mit ihrer Beschwerde gegen den Kauf der Luca-App seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern auch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Rostock gescheitert. Auf einen Vergaberechtsverstoß könne sich die Cube Software- und Hotel-Projektierungs GmbH schon deshalb nicht berufen, weil sie selbst für eine öffentliche Ausschreibung gar nicht infrage gekommen wäre, teilte das OLG mit. Die von der Firma entwickelte Software erfülle bis heute nicht die Beschaffungskriterien.

Weitere Informationen OLG Rostock lehnt Beschwerde gegen Luca-App-Vergabe ab Eine Firma aus Österreich hatte moniert, dass das Land die App ohne öffentliche Ausschreibung bestellt habe. mehr

Abfrage des Impfstatus: Bundesregierung prüft Rechtsanspruch

Das Bundeskabinett hat die ergänzte Corona-Arbeitsschutzverordnung gebilligt. Von nun an sind Betriebe dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten über Risiken einer Covid-Erkrankung und Impf-Möglichkeiten zu informieren. Wie das Bundesarbeitsministerium weiter mitteilte, dürfen sich Mitarbeitende außerdem während der Arbeitszeit impfen lassen. Sie müssen dafür freigestellt werden. Die beschlossene Verordnung tritt am 10. September in Kraft und gilt vorerst bis zum 24. November.

Laut der ergänzten Verordnung sind Unternehmen nach wie vor nicht berechtigt, den Impfstatus von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erfragen. Aber: Die Bundesregierung prüft die Einführung eines Rechtsanspruchs für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf eine entsprechende Auskunft von Beschäftigten. "Es gibt Argumente dafür und dagegen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Gespräche laufen", ergänzte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. In der kommenden Woche soll das Infektionsschutzgesetz im Bundestag behandelt werden.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) tendiert dazu, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass Arbeitgeber in den nächsten sechs Monaten nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürfen.

Studie: Kindliches Immunsystem reagiert anders auf Coronavirus

Eine Forschungsgruppe unter anderem von der Berliner Charité will herausfinden, warum Kinder und Jugendliche selten schwer an Corona erkranken. Das Team untersuchte dazu Abstrichproben aus der Namenschleimhaut von knapp 100 Menschen im Alter zwischen vier Wochen und 77 Jahren, wie NDR Info berichtete. In der Analyse wurde deutlich, dass das angeborene Immunsystem direkt auf der Schleimhaut bei Kindern schneller und stärker reagiert als das von Erwachsenen. Dadurch würden Kinder nach einer Corona-Infektion viel schneller den Botenstoff Interferon bilden, durch den Immunzellen aktiviert werden. Dieser Mechanismus schützt auch vor einer Überreaktion des Immunsystems.

AUDIO: Warum Kinder selten schwer an Covid-19 erkranken (4 Min) Warum Kinder selten schwer an Covid-19 erkranken (4 Min)

Stiko plant baldige Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant eine baldige Empfehlung zu Corona-Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte. Die Aufarbeitung der vorliegenden Daten sei in vollem Gange, sagte Stiko-Chef Thomas Mertens der Deutschen Presse-Agentur. Lange werde es nicht mehr dauern, auf ein genaues Datum für die Empfehlung könne er sich aber noch nicht festlegen. Geplant sei auch eine Aktualisierung der Empfehlung für Schwangere, wenn die Datenaufarbeitung bei der Stiko in diesem Bereich voranschreite. Bisher ist die Empfehlung für Schwangere stark eingeschränkt: Sie gilt nur für Frauen mit Vorerkrankungen und einem hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung oder für Frauen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände. Nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher ärztlicher Aufklärung kann diesen Gruppen seit Mai eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel angeboten werden.

Bremen startet am Montag mit Drittimpfungen

Bremen startet am Montag mit den Corona-Drittimpfungen. Das Gesundheitsressort bestätigte einen entsprechenden Bericht des Regionalmagazins "buten un binnen". Wie zu Beginn des Jahres sind zunächst Hochrisikogruppen an der Reihe. Die Gesundheitsminister-Konferenz hatte Anfang August beschlossen, ab September Älteren und Pflegebedürftigen Auffrisch-Impfungen anzubieten. Studien-Ergebnisse wiesen auf einen verminderten oder schnell nachlassenden Schutz nach einer Impfung bei diesen Gruppen hin. Die Auffrischung sollte sechs Monate nach Abschluss der ersten beiden Impfungen erfolgen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg nun wieder unter 90

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind zuletzt 253 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages registriert worden. Das sind 86 Neuinfektionen weniger als am vergangenen Mittwoch und zwei Neuinfektionen weniger als am Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 91,4 am Dienstag auf aktuell 86,8. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert in Hamburg bei 80,8.

Niedersachsens Minister Tonne verteidigt Maskenpflicht zum Schulstart

Niedersachsen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat die Maskenpflicht zum Schulstart verteidigt. Das Tragen einer Maske im Unterricht sei wichtig, "um vernünftig in das neue Schuljahr zu kommen", sagte Tonne am Vormittag auf einer Pressekonferenz. Morgen beginnt in Niedersachsen der Unterricht nach den Sommerferien. Alle Kinder sollen im Klassenzimmer eine Maske tragen. Bei Kindern ab 14 Jahren muss es eine medizinische Maske sein. Vorgeschrieben ist aber auch eine "Maskenpause" alle 20 Minuten. Die Maskenpflicht gilt vorerst bis zum 22. September. Zudem müssen sich die Schülerinnen und Schüler in den ersten sieben Tage täglich auf das Coronavirus testen lassen. In den ersten drei Wochen sollen keine Klassenarbeiten geschrieben werden.

Weitere Informationen Maske, Tests und Präsenz: So beginnt das neue Schuljahr Kultusminister Tonne hat Details für den Schulstart in Niedersachsen erläutert. Am Nachmittag ist er zu Gast beim NDR. mehr

Schlachthof Weidemark: Jeder zweite Mitarbeitende ungeimpft

Auf Niedersachsens größtem Schweineschlachthof - Weidemark in Sögel im Landkreis Emsland - ist knapp die Hälfte der Mitarbeitenden noch nicht geimpft. Derzeit sind 1.200 Osteuropäer in Sögel beschäftigt. Laut Geschäftsführer Christopher Rengstorf kursieren unter den Mitarbeitenden Falschinformationen in den sozialen Medien zum Thema Corona-Impfung. Dort heißt es zum Beispiel, dass Impfen Männer impotent machen soll. Um aufzuklären, führen Betriebsarzt und DRK-Mitarbeitende jetzt Einzelgespräche mit den Mitarbeitenden. Aktuell gibt es im Schlachthof keinen Corona-Fall. Reise-Rückkehrende werden vorsorglich zunächst in separaten Wohnungen untergebracht.

WHO stuft Mu-Variante als "Variante von Interesse" ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine weitere Corona-Variante als "Variante von Interesse" eingestuft. Die auch als Mu bezeichnete Variante B.1.621 weise Mutationen auf, die auf eine mögliche Resistenz gegen Impfstoffe hindeuten könnten, teilte die WHO mit. Erstmals aufgetreten war die Variante im Januar in Kolumbien. Inzwischen sei die Variante außer in Kolumbien auch in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa aufgetreten. Während in Kolumbien 39 Prozent der Corona-Infektionsfälle auf die Mu-Variante zurückgehen, liege die globale Verbreitung der Variante jedoch bei unter 0,1 Prozent.

Bundesminister Heil gegen generelle Impfabfragen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich gegen ein generelles Auskunftsrecht des Arbeitgebers mit Blick auf den Impfstatus seiner Beschäftigten ausgesprochen. "Wir müssen rechtsstaatlich handeln. Rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber keinen Anspruch auf Auskünfte darüber hat, was die Gesundheitsdaten angeht", sagte Heil heute im ARD-Morgenmagazin. Der Arbeitgeber dürfe sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers anschauen, weil es sich dabei um sehr persönliche Daten handle, fügte Heil hinzu.

Kassenärzte fordern Stiko-Empfehlung zu Drittimpfung

Die Kassenärzte fordern eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus. "Die Stiko hat die Daten, um für bestimmte Gruppen eine Empfehlung für eine Drittimpfung auszugeben", sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gehe darum, diejenigen zuerst durch eine dritte Dosis schützen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert, die Politik müsse jetzt eine klare Ansage machen, welche Gruppen bei den Auffrisch-Impfungen zuerst an der Reihe seien. "Es muss klar sein, um welche Jahrgänge es sich handelt und bei welchen Risikofaktoren eine dritte Impfung angezeigt ist." Baden-Württemberg startet heute mit einer dritten Impfung für bestimmte Gruppen.

Hamburg: Viele Veranstalter und Gastronomen bei 2G-Regel skeptisch

Wie kommt die 2G-Option in der Gastronomie und bei Veranstalterinnen und Veranstaltern in Hamburg an? Laut einer nicht repräsentativen Blitzumfrage der Handelskammer bei rund 190 Unternehmen will die Hälfte der Befragten die Regelung derzeit nicht nutzen. Zudem wissen rund 20 Prozent der Befragten nicht, ob sie sich für oder gegen 2G entscheiden sollen. Ein Drittel nutzt dagegen schon die 2G-Option oder will das künftig machen. Für die 2G-Regel spricht eine höhere Auslastung, meinen zwei Drittel der befragten Unternehmen. Viele befürchten allerdings, dass sie weniger Umsatz machen, wenn sie Kundinnen und Kunden, die nicht geimpft oder genesen sind, ausschließen. Außerdem fehle ausreichend geimpftes Personal.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 60,2

Die Behörden haben in Niedersachsen 1.035 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 320; Vorwoche: 817). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 60,2 (Vortag: 58,2; Vorwoche: 43,6). Die Zahl der landesweiten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde von den Behörden nach unten korrigiert - um zwei auf 5.855 seit Pandemiebeginn.

311 Neuinfektionen in SH registriert

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein gibt es kaum Bewegung. Sie liegt aktuell bei 47,7 - tags zuvor betrug der Wert 47,2 - vor einer Woche 48,9. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 311 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 24 Menschen wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Weitere Informationen Corona in SH: 311 neue Fälle innerhalb eines Tages bestätigt Insgesamt 78 Menschen mit Corona werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 47,7. mehr

Hamburgs Bürgerschaft diskutiert über 2G-Modell

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich in ihrer heutigen Sitzung auf Antrag der AfD mit dem 2G-Optionsmodell, das Veranstaltern seit einigen Tagen erlaubt, nur Geimpfte und Genesene einzulassen. Die AfD hatte das Modell scharf kritisiert und überschrieb ihr Diskussionsbegehren mit den Worten "Senat spaltet Hamburg: 2G steht für Zwei-Klassen-Gesellschaft". Auch die FDP und die Linke hatten das Modell kritisiert, das der rot-grüne Senat durchsetzte.

Weitere Informationen Hamburgische Bürgerschaft: Debatte über Aufnahme von Geflüchteten Einig waren sich alle Parteien darüber, dass der Westen in Afghanistan versagt hat. Über die Aufnahme von Geflüchteten gab es Streit. mehr

OLG will im Vergaberechts-Streit um Luca-App entscheiden

Im Streit um den Kauf der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen durch Mecklenburg-Vorpommern will das Oberlandesgericht (OLG) Rostock heute eine Entscheidung bekannt geben. Das Land hatte laut OLG Anfang März 2021 im Wege der Direktvergabe ohne vorherige öffentliche Ausschreibung die App bestellt. Dagegen war die in Österreich ansässige Cube Software- und Hotel-Projektierungs GmbH bei der Vergabekammer des Landes vorgegangen, die den Antrag jedoch als unbegründet zurückgewiesen hatte. Die Vergabekammer des Landes vertrat laut OLG die Meinung, dass die Luca-App ein Alleinstellungsmerkmal habe. Nur diese App habe das Angebot mit einer Schnittstelle zu der von den Gesundheitsämtern verwendeten Software Sormas abgegeben. Wegen der besonderen Eilbedürftigkeit habe das Land die Luca-App direkt bestellen dürfen.

Cube ist nach Angaben des OLG dagegen der Meinung, dass das Angebot zur Verwendung der Schnittstelle vermutlich nur mit Insiderwissen erfolgen konnte. Zudem habe wegen des Lockdowns auch keine die Notvergabe rechtfertigende eilige Situation vorgelegen.

Bundesweit 13.531 Neuinfektionen - Inzidenz 75,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Deutschland ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 75,7 - gestern war der Wert seit längerer Zeit mal wieder gesunken und lag bei 74,8. Vor einer Woche betrug er 61,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.531 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 11.561). Deutschlandweit wurden binnen eines Tages 23 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 39.

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 1. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Zum Nachlesen: der Blog vom Dienstag.