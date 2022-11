Stand: 21.11.2022 16:51 Uhr Corona-News-Ticker: Anklage gegen ehemalige Heim-Mitarbeiterin

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 21. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Flughafen begrüßt zehnmillionsten Passagier des Jahres

Am Hamburger Flughafen sind seit Anfang des Jahres fast doppelt so viele Fluggäste wie im gesamten vergangenen Jahr gezählt worden. Der Hamburger Flughafen habe nun den zehnmillionsten Fluggast des Jahres 2022 begrüßen können, teilte der Flughafen mit. Im Jahr davor waren es demnach gerade einmal 5,32 Millionen Menschen gewesen. Das Knacken der Zehn-Millionen-Marke sei vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, hieß es weiter in der Mitteilung. Grund dafür seien die vielen Urlaubsreisen sowie "viele Privatreisende, die weit entfernt lebende Freunde und Verwandte endlich wieder persönlich treffen möchten", sagte eine Flughafensprecherin.

Nach Corona-Ausbruch: Anklage gegen Heim-Mitarbeiterin zugelassen

Wegen eines Corona-Ausbruchs mit drei Toten in einem Hildesheimer Pflegeheim muss sich eine frühere Heim-Mitarbeiterin vor Gericht verantworten. Die Anklage wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sei zugelassen worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim. Der 45-Jährigen wird vorgeworfen, durch Vorlage eines gefälschten Impfausweises eine doppelte Impfung gegen das Coronavirus vorgetäuscht zu haben. Die Frau hatte Ende November 2021 trotz der Corona-Infektion ihres Sohnes zunächst weiter als sogenannte Alltagsbegleiterin in dem Heim gearbeitet. Dies hatte ihr Arbeitgeber erlaubt, weil er annahm, sie sei doppelt geimpft. Der vorgelegte Impfausweis war aber gefälscht. Bei dem Ausbruch in dem Heim waren drei 80, 85 und 93 Jahre alte Bewohnerinnen gestorben.

NDR Radiophilharmonie auf Tournee durch Japan

Zweieinhalb Jahre hielt Japan wegen der Pandemie die Grenzen weitgehend geschlossen. Nun sind die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie aus Hannover für zehn Auftritte in acht Städten in Japan. Sie sind zu Gast in den größten Konzertsälen des Landes.

VIDEO: NDR Radiophilharmonie tourt durch Japan (2 Min)

Hamburger Sozialsenatorin und Ärztekammer empfehlen Grippeschutz

Zwei Jahre lang hat sich kaum jemand mit der Grippe angesteckt - und zwar weil die Menschen wegen der Corona-Pandemie Masken tragen mussten und auf Abstand geblieben sind. Jetzt ist die Grippe zurück. Deshalb haben die Hamburger Sozialbehörde und die Ärztekammer gemeinsam zur Grippeschutzimpfung aufgerufen.

Lufthansa plant 20.000 Neueinstellungen

Nach dem Abbau von Stellen in der Corona-Krise setzt die Lufthansa auf Wachstum und plant insgesamt 20.000 Neueinstellungen. Bereits im laufenden Jahr habe der Konzern mehrere tausend Menschen an Bord geholt, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Gesucht würden vor allem Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter.

Konzernchef Carsten Spohr hatte unlängst auf die starke Nachfrage nach der Corona-Krise verwiesen und angekündigt bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen.

Mehr Urlauber in SH als vor der Pandemie

Im September sind weniger Übernachtungsgäste nach Schleswig-Holstein gekommen. Ihre Zahl ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent auf 931.000 zurück, wie das Statistikamt Nord berichtete. Die Anzahl der gebuchten Übernachtungen sank um 11,5 Prozent auf 3,968 Millionen. Im Vergleich zum September im Vor-Corona-Jahr 2019 wuchs die Zahl der Gäste aber um 6,3 Prozent. Bei Übernachtungen gab es ein Plus von 9,2 Prozent.

Mehr Hamburg-Touristen im September - aber weniger als vor Corona

Es kommen wieder mehr Touristen und Übernachtungsgäste nach Hamburg - zumindest verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. So haben die Hamburger Beherbergungsbetriebe im September 630.000 Gäste gemeldet, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das waren 35,9 Prozent mehr als im September 2021, aber 5,4 Prozent weniger als im Vor-Corona-September 2019. Die Zahl der Übernachtungen stieg hingegen sowohl im Vergleich zum Vorjahresmonat als auch im Vergleich zu September 2019. So wurden im September diesen Jahres fast 1,37 Millionen Übernachtungen registriert. Das waren 32,1 Prozent mehr als im September 2021 und 0,5 Prozent mehr als im September 2019.

Wieder Silvester-Musik-Party am Brandenburger Tor in Berlin

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause dürfen bei einer Silvester-Musik-Party am Brandenburger Tor in diesem Jahr immerhin wieder einige Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Zutritt zur Feier unter dem Motto "Celebrate at the Gate" gibt es aus Sicherheitsgründen aber nur mit kostenlosen Eintrittskarten, die ab dem 1. Dezember über das Internet bestellt werden können. Das teilten jetzt die Veranstalter mit. Auf der Bühne werden unter anderem die Scorpions, Sasha, Calum Scott, Kamrad, DJ Bobo, die Münchner Freiheit, Malik Harris und Alex Christensen stehen. Die Show wird live im ZDF übertragen - moderiert von Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel. Ein richtiges Silvesterfeuerwerk wird es nicht geben. In den vergangenen beiden Jahren waren die früheren, richtig großen Feiern am Brandenburger Tor mit Zehntausenden Besuchern wegen Corona ausgefallen. Es gab nur Konzerte und Shows für das Fernsehen.

Weihnachtsmärkte im Norden öffnen ohne Corona-Auflagen

Lichterglanz und Glühweinduft: Heute beginnt in vielen norddeutschen Städten die Weihnachtsmarktsaison. Nachdem die Märkte 2020 komplett ausfielen und im vergangenen Jahr noch strenge Corona-Auflagen galten, gibt es nun keine großen Beschränkungen mehr. Gleich 16 Märkte öffnen heute in Hamburg, weitere etwa in Hannover, Göttingen, Hildesheim, Osnabrück, Kiel, Lübeck, Flensburg, Schwerin, Rostock, Wismar und Stralsund. Im Wochenverlauf ziehen weitere Orte nach. NDR.de gibt den Überblick über alle großen Märkte und deren Öffnungszeiten.

AUDIO: Start der Weihnachtsmarkt-Saison im Norden (4 Min) Start der Weihnachtsmarkt-Saison im Norden (4 Min)

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Da die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen ans Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 267,1 angegeben (Vorwoche: 302,0), für Schleswig-Holstein mit 198,3 (Vorwoche: 249,0) und für Hamburg mit 168,5 (Vorwoche: 171,9). Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 179,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 179,6 angegeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 216,7 gelegen. Wie in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, 21. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich vor dem Wochenende ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

