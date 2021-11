Stand: 15.11.2021 13:49 Uhr Corona-News-Ticker: Ampel will wohl Impfpflicht für bestimme Bereiche

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 15. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Ampel-Koalition wohl einig bei Impfpflicht für bestimme Bereiche

Krankenhausärzte kritisieren hohe Zahl Ungeimpfter

Ampel verschärft Corona-Pläne

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erstmals über 300

Erste Weihnachtsmärkte in Osnabrück und Hamburg starten mit 2G

Schärfere Corona-Regeln: Hamburg entscheidet am Dienstag

Lockdown für Ungeimpfte in Österreich in Kraft

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 476 in Niedersachsen, 142 in Schleswig-Holstein, 358 in Hamburg - bundesweit 23.607

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Ampel-Koalition wohl einig bei Impfpflicht für bestimme Bereiche

Nach Angabe der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sind sich SPD, FDP und Grüne einig, dass eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen eingeführt werden sollte. "Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen", sagte Göring-Eckardt in Berlin. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Mitglieder der angestrebten Ampel-Koalition sich in dieser Frage einig seien. Der Vorstoß sei aber nicht Bestandteil der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll, sondern eines separaten Gesetzgebungsverfahrens.

Weitere Informationen Corona-Impfung und Booster: Für wen, ab wann und wo? Impfungen gegen das Coronavirus und Booster-Impfungen sind in Praxen sowie bei Betriebsärzten und mobilen Angeboten möglich. Ein Überblick für den Norden. mehr

Krankenhausärzte kritisieren große Zahl an Ungeimpften

Zum Auftakt des Deutschen Krankenhaustages in Düsseldorf hat der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands die nach wie vor große Zahl an Ungeimpften in Deutschland kritisiert. Angesichts der hohen Inzidenzzahlen zweifelte der Präsident des Verbandes, Michael A. Weber, an, "dass es jetzt die richtige Zeit ist, Karnevalsveranstaltungen zu machen". Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, bezeichnete die Lage in den Kliniken als "dramatisch". Bald dürfte die Zahl von 4.000 Corona-Patienten auf Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern erreicht sein. Solange die Krankenhäuser nicht sicher sein könnten, dass ihr wirtschaftliches Überleben auch bei sinkenden Corona-Fallzahlen gesichert sei, "müssen sie die schwierige Balance zwischen Covid-Versorgung und planbaren Leistungen aushalten". Benötigt werde deshalb ein wirksamer Rettungsschirm für alle Krankenhäuser auch über das Jahresende hinaus.

Garg unterstützt Ampel-Pläne

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) unterstützt die Pläne der angehenden Ampel-Koalition im Bund. Die Inzidenzen in den Bundesländern seien so unterschiedlich wie noch nie und sehr hoch, sagte er in Kiel. "Die vorliegenden Vorschläge geben den Ländern alle Möglichkeiten, angemessen und verhältnismäßig auf die jeweilige Corona-Situation im jeweiligen Bundesland zu reagieren." Er befürwortet neben Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte auch eine 3G-Regel in Bus und Bahn. "Ich halte auch die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr für begrüßenswert, weise aber auf das nicht zu vernachlässigende Kontrollproblem hin", sagte Garg. Die Ampel-Partner hatten ihre Gesetzesvorhaben verschärft. So sollen die vorerst bis zum 19. März geplanten Maßnahmen auch danach einmalig verlängert werden können.

Weitere Informationen Ampel-Parteien verschärfen Corona-Maßnahmen Die Ampel-Parteien haben ihren Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verschärft: So sollen Kontaktbeschränkungen nun doch nicht abgeschafft werden. extern

358 Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg hat die Sozialbehörde 358 Neuinfektionen (Vorwoche: 332 / Vortag: 358) registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Hamburgerinnen und Hamburger beträgt aktuell 177,9 (Vortag 176,5). Derzeit werden 178 Corona-Infizierte stationär behandelt, 44 davon auf der Intensivstation. Ein Mensch starb zusätzlich mit der Infektion.

Hospitalisierungs-Inzidenz bundesweit bei 4,65

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die Hospitalisierungs-Inzidenz, liegt nun bundesweit bei 4,65. Am Freitag hatte der Wert laut RKI 4,70 betragen. Der Wert wird am Wochenende nicht veröffentlicht. Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Weitere Informationen Corona-Daten: RKI bessert bei Hospitalisierungsrate nach Nach heftiger Medienkritik will das Robert Koch-Institut die Aussagekraft der von ihm publizierten Hospitalisierungsrate erhöhen. mehr

Ampel-Partner verschärfen Gesetzespläne

Die möglichen Koalitionspartner von SPD, Grünen und FDP haben ihre Pläne für den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus nachgeschärft. So soll die Möglichkeit von Kontaktbeschränkungen doch nicht abgeschafft werden. Dies geht aus einer Vereinbarung von Vertretern der drei Fraktionen hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Zudem sollen Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht. Am Vorhaben, den Epidemie-Sonderstatus zu beenden, halten die drei Parteien aber fest. Grünen-Chef Robert Habeck erläuterte in den ARD-Tagesthemen: "Kontaktuntersagung oder 2G-Regelung heißt in weiten Teilen: Lockdown für Ungeimpfte. Das ist die Vulgärübersetzung." Ohne diese Verschärfungen der bisherigen Pläne wären bestimmte Maßnahmen nach dem Auslaufen des Rechtsstatus der Epidemischen Lage nationaler Tragweite zum 25. November nicht mehr möglich. Am Vorhaben, den Epidemie-Sonderstatus zu beenden, halten die drei koalitionsbildenden Parteien aber fest. Ausgangs- oder Reisebeschränkungen sollen nach dem Ende der Epidemischen Notlage nicht mehr möglich sein, ebenso wenig die Betriebsschließungen von Gastronomie und Hotellerie sowie von Handel und Gewerbe. Auch die Ausübung von Sport soll künftig nicht mehr verboten werden dürfen. Auch bei der Befristung der Maßnahmen gibt es eine Änderung. Bisher hatten SPD, Grüne und FDP als Enddatum den 19. März 2022 vorgesehen. Nun soll es eine einmalige Verlängerungsmöglichkeit geben.

Steinmeier: "Ich bitte Sie noch einmal: Lassen Sie sich impfen!"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ungeimpfte dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. "Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen: Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?" Menschen, die sich nicht impften, setzten ihre Gesundheit und die anderer aufs Spiel, sagte er bei einer Diskussionsveranstaltung zu den Lehren aus der Pandemie im Schloss Bellevue. Steinmeier, der bereits seine Auffrischungsimpfung erhalten hat, blickte auch nach vorne: "Im Zeitalter der Erderwärmung muss unser Staat auf weitere Umweltkatastrophen vorbereitet sein, er muss auf weitere Pandemien vorbereitet sein, und er muss, paradoxerweise, auch auf Krisen vorbereitet sein, deren Art und Ausmaß wir noch gar nicht kennen." Schwächen wie Rückstände bei der Digitalisierung seien während der Pandemie schonungslos offenbart worden.

Chef des Kulturrates: 2G-Plus-Regelung für die Branche

Die Kulturbranche blickt mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen. Sowohl das ökonomische Überleben des Kulturbereichs sei bedroht als auch das künstlerische, sollte es einen neuen Lockdown geben, sagte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Er plädiert für die Einführung der 2G-Plus-Regel. Und er spricht sich persönlich für eine Impfpflicht aus. "Die wird jetzt nicht mehr unsere aktuellen Probleme lösen, denn wir haben den Schaden schon angerichtet. Aber wenn wir rauskommen wollen aus der Pandemie werden wir um eine Impflicht nicht herumkommen."

Weitere Informationen Kulturrat-Leiter spricht sich für 2G-Plus-Regelung aus Olaf Zimmermann befürwortet, dass Geimpfte und Genesene neben dem Impfnachweis noch einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. mehr

Luca-App-Warnungen vor allem nach Besuch von Bars und Clubs

Knapp drei Viertel aller Warnungen der Gesundheitsämter in Deutschland, die aus der so genannten Luca-App generiert wurden, gingen an Besucherinnen und Besucher von Bars und Clubs. Das geht aus einer anonymisierten Auswertung für den Oktober hervor, bei der mehr als 181.000 ausgespielte Meldungen analysiert wurden. Fast die Hälfte der Warnungen betraf Clubs, knapp ein Viertel Bars. Vergleichsweise wenige Warnmeldungen gingen dagegen mit 10,9 Prozent an Restaurant-Gäste. Kaum eine Rolle spielten Kinobetriebe mit 1,7 Prozent sowie Theater, Museen und Kultureinrichtungen mit einem Prozent.

Physiker Brockmann: Impflücke schließen, Kontakte reduzieren

Heute verzeichnet das Robert Koch-Institut erneut einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Ansteckungen seien derzeit so hoch, weil zum einen die Delta-Variante besonders ansteckend sei und sich zum anderen das Kontaktverhalten normalisiert habe, sagt Dirk Brockmann, Physiker und Modellierer für das Robert Koch-Institut. Problematisch dabei sei die hohe Zahl an Ungeimpften, die dazu beitrage, dass sich das Virus weiter ausbreiten könne. Auch Geimpfte würden dann in geringer Form an der Verbreitung von Infektionen teilhaben, so Brockmann im Interview mit NDR Info. Es sei nun wichtiger schnell zu handeln, als lange über die beste Lösung zu debattieren. "Wir wissen, was funktioniert. Wir müssen darüber nicht mehr diskutieren", sagt Brockmann. Die Impflücke müsse geschlossen werden, zudem müssten bis dahin weniger Kontakte stattfinden. Geimpfte sollten sich zudem wieder vermehrt testen. "Die Welle ist so intensiv und es ist noch kein Wendepunkt in Sicht."

AUDIO: Corona: Impflücke schließen, Kontakte reduzieren, Maske tragen (7 Min) Corona: Impflücke schließen, Kontakte reduzieren, Maske tragen (7 Min)

Polizei: Positive Bilanz für 2G in Hannover

Die Polizei in der Region Hannover hat nur vereinzelte Verstöße gegen die seit Freitag geltenden 2G-Regeln festgestellt. Es habe sich vor allem um Bars gehandelt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Einige Gastronomen zeigten sich froh darüber, nicht mehr selbst über 2G oder 3G entscheiden zu müssen, sagte Jörg Lange, der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes in der Region Hannover. Andere beklagten Einnahmeausfälle. Restaurants, Diskotheken, Fitnessstudios und Schwimmbäder dürfen seit Freitag nur noch Geimpfte und Genesene betreten. Gleiches gilt für Theater und Kinos sowie Innenangebote in Museen und Zoos. 2G greift auch bei Treffen und privaten Feiern, wenn mehr als 25 Menschen zusammenkommen.

Israel gibt Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren frei

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer darf in Israel nun auch Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren verabreicht werden. Das entschied das Gesundheitsministerium gestern, nachdem sich zuvor bereits ein Beratergremium dafür ausgesprochen hatte. Bislang galt die Impfzulassung nur für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene. Die zusätzlich benötigten Dosen sollen in den kommenden Tagen nach Israel geliefert werden und einen sofortigen Start der Impfkampagne für kleinere Kinder ermöglichen, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete. Die vom Gesundheitsministerium konsultierten Berater seien praktisch einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass "die Vorteile des Impfstoffs dessen Risiken bei weitem überwiegen", hieß es. Das Gremium empfahl zudem mit großer Mehrheit, auch Kinder zu impfen, die bereits eine Corona-Infektion ausgestanden haben.

Weltärztebund-Chef gegen Aufhebung von epidemischer Lage nationaler Tragweite

Mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen fordert der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, eine Verlängerung der epidemischen Lage. "Wir haben weiterhin eine Pandemie nationalen Ausmaßes", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Angesichts von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 sei es "absurd" die epidemische Notlage von nationaler Tragweite aufheben zu wollen. SPD, Grünen und FDP planen in ihrem Corona-Gesetzesentwurf ein Auslaufen der Notlage am 25. November. Wer nun "apodiktisch sagt: keine Impfpflicht und nie wieder Lockdown, der hat die Epidemiologie des Virus nicht verstanden und spielt ihm in die Hände", sagte Montgomery. "Der Winter wird kalt. Es liegt an uns, dass er nicht auch noch bitter und tödlich wird."

Lauterbach warnt vor baldiger flächendeckender Überlastung der Kliniken

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einer flächendeckenden Überlastung der Krankenhäuser Anfang Dezember. "Bei den Fallzahlen, die wir jetzt haben, werden die Kliniken in den ersten beiden Dezemberwochen bundesweit die Kapazitätsgrenze überschreiten", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das ist jetzt schon kaum mehr abzuwenden." Er forderte drastische Maßnahmen: "Ungeimpfte sollten nur noch Zugang zu ihrem Arbeitsplatz, zu Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken haben." Das sei die einzige Möglichkeit, wieder Kontrolle über die Infektionslage zu bekommen.

Virologe Streeck: Werden nicht um Kontaktbeschränkungen herumkommen

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage braucht es nach Ansicht des Bonner Virologen Hendrik Streeck auch wieder eine Einschränkung von Kontakten. "Wir werden nicht darum herumkommen, dass wir in gewisser Weise wieder Kontaktbeschränkungen haben werden und dass man Großveranstaltungen in dieser Form vielleicht nicht mehr durchführen kann - oder wenn, dann nur unter strengen Auflagen", sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn. Eine Möglichkeit sei die Durchführung von Veranstaltungen mit einem PCR-Test für Ungeimpfte und einen Antigen-Schnelltest für Geimpfte und Genesene. Bereits im Juni und Juli habe die Mehrheit der Experten gesagt, dass im Herbst hohe Fallzahlen zu erwarten seien. Viele hätten auch Vorschläge gemacht wie man sich darauf vorbereiten könne und welche Maßnahmen man in bestimmten Bereichen bräuchte. "Nur hat man das leider nicht umgesetzt." Streeck machte zudem deutlich, dass sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren und es übertragen können. "Es ist in diesem Herbst und Winter trügerisch zu glauben, dass ein Geimpfter sich nicht infizieren kann und das Virus nicht an seine Großmutter weitergeben kann, die vielleicht noch keine Booster-Impfung bekommen hat." Der Begriff "Pandemie der Ungeimpften" sei noch nie richtig gewesen, auch wenn es am Anfang vielleicht so ausgesehen habe. "Alle Menschen sind Teil dieser Pandemie."

Forderungen nach schärferen Maßnahmen

Angesichts der stetig steigenden Zahl der Neuinfektionen fordern immer mehr Politiker schärfere Gegenmaßnahmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, notwendig seien unter anderem Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, bundesweite 2G-Regelungen, eine Impfpflicht für bestimmte Berufe und eine FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr. Auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) plädierte im ZDF dafür, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, weil sie 90 Prozent der Infektionsfälle ausmachten. Eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz sei unabdingbar.

Ungeimpften drohen starke Einschränkungen in Hamburg

Hamburgs 2G-Regel soll ausgeweitet werden. Der Senat will am Dienstag entscheiden, wie man die hohen Corona-Infektionsraten in den Griff bekommt. Wie NDR 90,3 erfuhr, könnte in einigen Tagen Folgendes gelten: Nur Geimpfte und Genesene erhalten Zutritt für Gastronomie, Kultur, Konzerte, für Kinos und Sportveranstaltungen. Nach Auskunft des Sprechers der Gesundheitsbehörde ist noch unklar, ob 2G dann auch für den Friseur- und Körperpflegebereich gelten soll.

Weitere Informationen Schärfere Corona-Regeln: Hamburg entscheidet am Dienstag Die 2G-Regel wird in Hamburg wohl ausgeweitet. Der Senat berät Details und will sich am Dienstag entscheiden. mehr

Weihnachtsmärkte in Osnabrück und Hamburg starten

Osnabrück legt vor: In der Stadt startet heute der erste Weihnachtsmarkt in Niedersachsen. Eine Woche früher als in den Vorjahren öffnen dort die Buden. Wegen der steigenden Infektionszahlen setzt die Stadt auf 2G. Ausschließlich Geimpfte und Genesene bekommen ein Bändchen zum Nachweis ihres Status, so die Stadt auf ihrer Internetseite. Die Ausgabe der Bändchen erfolgt am Domhof. Online können die Besucher vorab an einer Ampel sehen, wie groß der Besucherandrang gerade ist.

Auch in Hamburg öffnet ein Weihnachtsmarkt, und zwar "Santa Pauli" auf dem Spielbudenplatz. Auch hier gilt das 2G-Prinzip. Wie die Veranstalter mitteilen, entfällt durch diese Regelung auf dem Markt nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch das Abstandsgebot.

Bundesweit 23.607 Neuinfektionen bestätigt - Inzidenz bei 303

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 303 an (Vortag: 289; Vorwoche: 201,1; Vormonat: 68,7) Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.607 Neuinfektionen. Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 15.513 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 43 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Todesfälle gewesen.

476 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben in Niedersachsen 476 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 1.827; Vorwoche: 452). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 132,8 (Vortag: 129,8; Vorwoche: 104,7). Es gibt zwei weitere bestätigte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weitere Informationen Neuer Höchstwert bei Corona-Inzidenz in Niedersachsen Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen hat einen neuen Höchstwert erreicht. Schärfere Corona-Regeln sind in Sicht. mehr

2G in Lübeck deutlich ausgeweitet

In der Hansestadt Lübeck gilt von heute an in vielen Bereichen die 2G-Regel. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) begründete diesen Schritt mit der aktuell hohen Inzidenz. Die Stadt beruft sich bei ihren Maßnahmen auf das Hausrecht. In viele Bereiche der Stadtverwaltung, in Bibliotheken, Museen, in die Volkshochschule, in Schwimmbäder, ins Theater und in die Musik- und Kongresshalle kommen dann nur noch Genesene und Geimpfte.

Weitere Informationen Lübeck: 2G-Regel gilt seit heute in vielen Bereichen In Bibliotheken, Museen, Schwimmbäder und einige weitere Bereiche dürfen dann nur noch Geimpfte und Genesene. mehr

Lockdown für Ungeimpfte in Österreich

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich seit Mitternacht ein Lockdown für Ungeimpfte. "Wir müssen die Impfquote erhöhen, sie ist beschämend niedrig", hatte Bundeskanzler Alexander Schallenberg gestern nach dem Beschluss der Maßnahme gesagt. "Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens, aber leider ist er notwendig." In Österreich sind etwa 65 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Wer keine Impfung hat, darf das Haus oder die Wohnung dann nur noch aus dringenden Gründen verlassen - etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit oder den Besuch beim Arzt. Die Maßnahme werde sehr konsequent kontrolliert, Verstöße würden entsprechend bestraft, sagte Schallenberg. Die Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Betroffen sind etwa zwei Millionen Menschen.

Weitere Informationen Österreich: Ungeimpfte müssen in den Lockdown Wegen der hohen Inzidenz dürfen Ungeimpfte ab Montag nur noch aus trifftigen Gründen ihre Wohnungen verlassen. Mehr bei tagesschau.de. extern

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 98,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gestiegen und beträgt jetzt 98,4 - nach 97,9 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert bei 75,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 142 neue Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert; am Vortag waren es 325 und vor einer Woche 121.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Einen schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 15. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.