Stand: 11.02.2022 07:27 Uhr Corona-News-Ticker: Ampel auf "Rot" - Strengere Maßnahmen in Schwerin

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 11. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Neuer Inzidenz-Höchstwert in Niedersachsen

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 18.884 neue Corona-Fälle registriert worden. Dadurch erhöhte sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf den neuen Höchststand von 1.220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert noch bei 1.208,2, vor einer Woche bei 1.050,7. Zudem wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert

Kritik aus der Wirtschaft an häufigen Regeländerungen in MV

Nach zwei Jahren mit teilweise drastischen Corona-Beschränkungen fordert die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns ein Ende der strengen Reglementierungen und häufigen Änderungen aufgrund der landeseigenen risikogewichteten Stufenkarte. "Die Vielzahl der Regeln und Regeländerungen strapazieren das Vertrauen der Betriebe und sorgen für Verwirrung wie auch Verärgerung", hieß es in einer von den Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammer, vom Tourismusverband und vom Handelsverband Nord verbreiteten Erklärung. Heute etwa treten nach drei Tagen in der Stufe "rot" strengere Regeln in der Landeshauptstadt Schwerin in Kraft. Die Wirtschaft erwartet von der Landesregierung, die Corona-Landesverordnung einschließlich der MV-Ampel grundsätzlich zu vereinfachen. Angesichts der Tatsache, dass Infektionen nunmehr einen deutlich milderen Verlauf zeigten und schwere Erkrankungen die Ausnahme darstellten, seien die aktuellen Gewichtungskriterien der MV-Ampel zu streng gewählt.

Zahl der Neuinfektionen in Hamburgs Schulen sinkt um ein Sechstel

Möglicherweise gibt es eine Trendwende bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburgs Schulen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) spricht laut NDR 90,3 von einem Hoffnungsschimmer. Zum ersten Mal seit Jahresbeginn sei die Zahl der Neuansteckungen in der vergangenen Woche gesunken: auf 10.000 nach 12.000 in der Woche davor. Das Institut für Hygiene und Umwelt stellte in der fünften Kalenderwoche bei den 5- bis 9-Jährigen 4.092 Neuinfektionen und damit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 4.665 fest. Bei den 10- bis 19-Jährigen seien 5.928 Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3.642 festgestellt worden. Die im Vergleich zur Gesamtbevölkerung dennoch mehr als doppelt so hohe Inzidenz bei den Jüngeren erklärte der Schulsenator mit den vielen Tests in den Schulen. Würden andere Altersgruppen ebenfalls so häufig getestet, wäre die Inzidenz auch in der Gesamtbevölkerung viel höher, sagte Rabe.

Ärztepräsident Reinhardt wanrt vor übereilten Lockerungen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnt vor übereilten Corona-Lockerungen. Noch müsse man mit Öffnungsschritten vorsichtig sein, sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In Deutschland fehlten nach wie vor verlässliche Daten zum Infektionsgeschehen - zum Beispiel, wie viele Menschen sich tatsächlich mit Corona infiziert hätten und damit immun seien. Die FDP will mit einem sogenannten Freedom Day Mitte März alle Corona-Schutzmaßnahmen beenden. Die Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz läuft am 19. März aus.

Von heute an strengere Maßnahmen in Schwerin

Von heute an gelten in Schwerin strengere Corona-Regeln. Sie betreffen insbesondere die Schließung von Indoor-Spielplätzen und Schwimmbädern. Schwimmunterricht und andere Wassersportangebote von Vereinen können aber mit den bekannten Einschränkungen weiter angeboten werden. Kinos, Museen und soziokulturelle Zentren können unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Regelung weiter öffnen. Wie die Stadt mitteilte, treten unabhängig von der Verschärfung die jüngst von der Landesregierung beschlossenen, stufenunabhängigen Lockerungen mit Gültigkeit der neuen Corona-Landesverordnung am Sonnabend in Kraft. Grund für die Verschärfung ist, dass die Landeshauptstadt zuletzt drei Tage in Folge auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landes "rot" eingestuft worden ist. Daher gelten die entsprechenden Maßnahmen. Zuvor waren die verschärften Regeln bereits in den Vorpommern-Landkreisen und an der Mecklenburgischen Seenplatte eingeführt worden.

RKI: Bundesweit 240.172 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.472,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute Morgen eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 1.472,2 gemeldet. Das ist erneut ein Höchstwert. Gestern hatte der Wert bei 1.465,4 gelegen, vor einer Woche bei 1.349,5 (Vormonat: 387,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 240.172 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 247.862; Vorwoche: 248.838). Damit ist die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten seit Pandemiebeginn auf über zwölf Millionen gestiegen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, sodass diese nicht in die offizielle Statistik einfließen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 226 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 170 Todesfälle gewesen.

Karlsruhe veröffentlicht Eil-Entscheidung zur Pflege-Impfpflicht

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht heute seine Entscheidung über einen Eilantrag gegen das Gesetz zur Corona-Impfpflicht in Kliniken und in der Pflege. Damit könnte es sein, dass die Bestimmungen vorläufig bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Kraft gesetzt werden. Das Gericht kündigte die Veröffentlichung der Entscheidung auf seiner Homepage an - voraussichtlich am Morgen. Zuletzt waren 74 Verfassungsbeschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern in Karlsruhe eingegangen. Die Impfpflicht gilt für Beschäftigte in Einrichtungen wie Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen und war am 10. Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Betroffene müssen bis 15. März 2022 nachweisen, dass sie voll geimpft oder genesen sind - oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Fehlt der Nachweis, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Es kann ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot aussprechen, es gibt aber Ermessensspielraum.

Inzidenz in Schleswig-Holstein auf 823,9 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 823,9 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Es ist der niedrigste Wert seit Mitte Januar. Vor einer Woche hatte die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 908,0 gelegen, gestern bei 862,7. Es wurden 4.107 bestätigte Neuinfektionen gemeldet - eine Woche zuvor waren es 5.290 und gestern 5.304. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, stieg leicht auf 5,26. Eine Woche zuvor lag sie bei 5,36. 332 Patienten liegen mit Corona in Krankenhäusern, davon 48 auf Intensivstationen. Binnen eines Tages wurden erneut fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg damit auf 2.029.

Wahlstedt: Ausbruch mit Omikron-Variante BA.2 in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Wahlstedt im Kreis Segeberg gibt es einen Corona-Ausbruch mit der Omikron-Subvariante BA.2. Laut Betreibergesellschaft sollen sich 30 von 39 Mitarbeitenden und 54 von 89 Bewohnern infiziert haben. Die betroffenen Mitarbeiter des Pflegeheims befinden sich in Isolation. Die Einrichtung ist für Besucher derzeit geschlossen.

VIDEO: Wahlstedt: Ausbruch mit Omikron-Variante BA.2 in Pflegeheim (1 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Auch am Freitag gibt's einen NDR.de Corona-Live-Ticker

Hallo und guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de wünscht einen schönen Ihnen Tag! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 11. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.