Stand: 27.10.2021 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Ampel-Parteien stellen Übergangsregelung vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 27. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ampel-Parteien stellen Vorschlag für neue Corona-Rechtsbasis vor

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 463 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Ampel-Parteien stellen Vorschlag für neue Corona-Rechtsbasis vor

In der Debatte um die künftige Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen wie Masken- und Kontaktregeln bis in den Winter wollen SPD, Grüne und FDP heute gemeinsame Vorschläge vorlegen. Diese sollen auf eine "geordnete Beendigung" der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" abzielen, die der Bundestag vorerst bis Ende November festgestellt hat. Dazu äußern wollen sich am Vormittag Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese und FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte mitgeteilt, dass die möglichen künftigen Partner einer Ampel-Koalition über neue Regelungen im Infektionsschutzgesetz im Gespräch seien. Diese sollten die Länder in die Lage versetzen, weiter auf Corona-Herausforderungen reagieren zu können. Eine nochmalige Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite um drei Monate werde dafür nicht angepeilt. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland sehen Eckpunkte eine bis Ende März 2022 laufende Übergangsregelung vor.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: 463 neue Fälle bestätigt - Inzidenz beträgt 61,9

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 463 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 252 / Vorwoche: 324). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt damit auf 61,9 (Vortag: 58,0; Vorwoche: 39,1). Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Stormarn mit 86,9, am niedrigsten im Kreis Steinburg mit 34,4. Auf den Intensivstationen im Land werden den Angaben zufolge zurzeit 17 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt, davon werden elf beatmet. Es wurden zwei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg im nördlichsten Bundesland damit auf 1.717.

US-Gremium: Biontech-Impfung für Kinder zulassen

Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes der Unternehmen Biontech und Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Die Entscheidung ist nicht bindend, die FDA folgt dem Votum der Berater aber in der Regel. Eine endgültige Entscheidung der FDA wird noch in dieser Woche erwartet. Im Anschluss muss sich formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

Eine Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den Vereinigten Staaten könnte nach Angaben des Weißen Hauses bereits im November starten. Die Regierung werde innerhalb weniger Tage nach einer Zulassung 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausliefern, hieß es. Auch in Europa haben Biontech/Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.

Schleswig-Holstein: Maskenpflicht am Sitzplatz in Schulen entfällt ab 1. November

Monatelang mussten Schulkinder im Unterricht Masken tragen - ab 1. November dürfen sie in Schleswig-Holstein am Sitzplatz abgelegt werden. Auf den Gängen müssen weiterhin Masken getragen werden, auch Schnelltests für Ungeimpfte bleiben. Im Falle eines positiven Tests müssen alle Schüler einer Klasse fünf Tage lang wieder Maske tragen und sich täglich testen.

VIDEO: Corona: Maskenpflicht an Schulen fällt teilweise (3 Min)

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 27. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.