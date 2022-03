Stand: 09.03.2022 09:54 Uhr Corona-News-Ticker: Ampel-Koalition einigt sich auf neue Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 9. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Pandemie auch Thema bei Kulturministerkonferenz in Lübeck

Im Fokus der Konferenz der Länder-Kulturminister heute in Lübeck geht es vor allem um die russische Invasion in der Ukraine und deren Folgen. Ein weiteres Thema ist aber auch die Corona-Pandemie. Unter dem Vorsitz der nordrhein-westfälischen Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sprechen die Ministerinnen und Minister unter anderem über die Auswirkungen der Pandemie auf den Kulturbetrieb und die soziale Lage der Künstler. Am Nachmittag treffen sich die Länderminister zum Spitzengespräch mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Landtag in MV beschäftigt sich auch mit Corona-Pandemie

Neben den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen heute auch die Corona-Pandemie und deren Folgen den Landtag in Schwerin. So soll etwa beschlossen werden, dass auch Beamte im Land Corona-Sonderzahlungen erhalten. Die oppositionelle FDP unternimmt mit einem eigenen Gesetzentwurf einen neuerlichen Vorstoß, die Ladenöffnungszeiten im Land auch auf Sonntage auszuweiten. Damit soll nach Angaben der Initiatoren dem Handel, der besonders unter den Corona-Schutzvorschriften zu leiden hatte, der Neustart erleichtert werden. Mehrere Anträge befassen sich ebenfalls mit den Folgen der Pandemie. So fordert die CDU die Einführung des sogenannten Lolli-Tests an Schulen und in Kitas, die AfD hingegen verlangt ein Ende von Masken- und Testpflicht an Schulen sowie das Aussetzen der Impfpflicht für Mitarbeitende in Kliniken und Pflegeheimen.

Ampel einig bei neuen Regeln - Kabinettsabstimmung über Gesetzentwurf

Die Corona-Regeln sollen zum 20. März weitgehend fallen - eine "Hotspot-Regelung" soll den Ländern aber Eingriffsmöglichkeiten geben. Darauf einigte sich Justizminister Marco Buschmann (FDP) nach eigenen Angaben mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). "Wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden", sagte Buschmann im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. Dieser beruhe auf zwei Säulen: Zum einen werde es im Alltagsleben der Bürger "so gut wie keine Einschränkungen mehr geben". Ausnahmen seien Tests dort, wo es viele vulnerable Menschen gebe. Und: In öffentlichen Verkehrsmitteln soll weiter eine Maskenpflicht gelten. Die zweite Säule sei eine "Hotspot-Regelung": In Gebieten mit schwierigem Ausbruchsgeschehen, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitssystems oder gefährlichen neuen Virusvarianten, könnten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch 2G- und 3G-Regelungen. "Ich denke, das ist der ideale Kompromiss, um einerseits so viel Normalität wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen und andererseits handlungsfähig zu sein, wenn es tatsächlich eine konkrete Gefahrensituation gibt", sagte Buschmann.

Nach Angaben von Lauterbach soll das Bundeskabinett heute über den Entwurf des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes abstimmen. Danach werde er in den Ländern besprochen.

Expertenrat hält erneute Systembelastung für möglich

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hält eine erneute Systembelastung für möglich. Vor diesem Hintergrund sollten für eine erfolgreiche Pandemie-Kontrolle Notfallstrategien ausgearbeitet und jederzeit umsetzbar sein, schlug das Gremium gestern Abend vor. Die Reaktionsschnelligkeit sei ein entscheidender Faktor. Die Überlegungen hätten für zukünftige Pandemien, Epidemien und infektionsbedingte Gefahrenlagen Gültigkeit. Der Rat plädiere für gesetzliche Rahmenbedingungen, die ad hoc verfügbare Instrumente des Infektions- und Bevölkerungsschutzes bereitstellten und somit eine unverzügliche Anpassung von Infektionsschutzmaßnahmen ermöglichten, hieß es. Derzeit bestehe aber die berechtigte Hoffnung auf eine Abmilderung der gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, hieß es in der Stellungnahme weiter. Grund dafür sei vor allem die Schutzwirkung der Impfung gegen schwere Krankheitsverläufe.

Inzidenz in Niedersachsen leicht gesunken

In Niedersachsen sind binnen 24 Stunden 19.525 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert worden - das geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts von heute früh hervor. Gestern waren 12.960 Neuinfektionen gemeldet worden, am Mittwoch vor einer Woche 17.456. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht von 1.213,5 gestern auf aktuell 1.209,4 (Vorwoche: 1.096,7). Es wurden zudem 25 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn an oder mit Corona Verstorbenen in Niedersachsen auf 7.639.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH wieder gestiegen - 18 Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Erkrankungen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt nun bei 1.020,6, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Vortag: 1.006,5 / Vorwoche: 912,4). Besonders stark erhöhte sich binnen 24 Stunden die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle: Sie stieg um 18 auf 2.168. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 6.665 und damit leicht unter dem Wert am Vortag (6.770) und vor einer Woche (6.719). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag im Norden weiter bei 5,60. 408 Patienten lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den Kliniken - 23 mehr als am Tag zuvor. Von ihnen wurden 43 auf einer Intensivstation behandelt (+1) und 20 dort beatmet.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 1.319,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den siebten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.319,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.293,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.171,9 (Vormonat: 1.450,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 215.854 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 186.406). Deutschlandweit wurden 314 neue Todesfälle verzeichnet.

