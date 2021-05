Stand: 27.05.2021 07:06 Uhr Corona-News-Ticker: Alle Schüler in MV dürfen zum Unterricht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 27. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bund und Länder treffen sich heute zum Impfgipfel

Weil fordert Impfempfehlung für Kinder

Von heute an Präsenzunterricht in allen Regionen in MV

SH: Günther stellt Stufenplan für Veranstaltungen vor

MV öffnet Tourismus für alle am 4. Juni

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 434 in Niedersachsen , 104 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 6.313 Neuinfektionen - Inzidenz bei 41 - 269 Todesfälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Niedersachsen: Inzidenz sinkt auf 27,9 - 434 Neuinfektionen gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 434 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vorwoche: 932). Landesweit wurden laut RKI innerhalb eines Tages zwölf weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 5.5842. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt weiter auf 27,9 Fälle je 100.000 Einwohner (34,0 am Vortag).

Weil fordert Impfempfehlung für Kinder

Bund und Länder sprechen heute über die nächsten Schritte bei den Corona-Impfungen. Ein wichtiges Thema ist der Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat kurz vor dem Treffen noch einmal gefordert, auch Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot zu machen, sobald ein Mittel dafür zugelassen ist. Im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" kritisierte der SPD-Politiker die Ständige Impfkommission, die erklärt hatte, vermutlich keine generelle Impfempfehlung für Minderjährige auszusprechen. Auf dem Bund-Länder-Treffen heute Nachmittag soll es auch um die Frage gehen, ob und wann Corona-Impfungen aufgefrischt werden müssen.

Niedersachsen: Beratungen über Perspektiven für Tourismus

Die Städte und Gemeinden in Niedersachsen suchen bei einem virtuellen Tourismusdialog nach Perspektiven für einen Neustart des Tourismus im Land. Vertreter des Städte- und Gemeindebundes wollen dazu heute mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) über mögliche Wege beraten. Vor allem Kommunen, die besonders vom Tourismus abhängen, wünschen sich für den nun anstehenden Neustart in der Corona-Pandemie mehr Unterstützung vom Land.

Bundesweit 6.313 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 41 - 269 Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.313 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 12.298 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstagmorgen mit bundesweit 41 an (Vortag: 46,8; Vorwoche: 68). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 269 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 237 Tote gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 87.995 angegeben. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 0,71 (Vortag: 0,78). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 71 weitere Menschen anstecken.

SH: Günther stellt Stufenplan für Veranstaltungen vor

Ab 10.30 Uhr wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auf der Landespressekonferenz einen Stufenplan für Veranstaltungen sowie die neue Landesverordnung vorstellen.

Bund und Länder beraten über Impfung von Jugendlichen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten heute ab 14 Uhr beim Impfgipfel unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder. Angestrebt wird, bis Ende August allen Über-Zwölfjährigen Impfangebote zu machen. Zuvor muss jedoch die EU-Arzneimittelbehörde EMA über eine Zulassung für den bisher ab 16 Jahren zugelassenen Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden. Dies plant sie für diesen Freitag. Zu klären sind dann beispielsweise, ob die Impfungen über Schulen oder Ärzte organisiert werden. Weiteres Thema der heutigen Beratungen sollen mögliche Auffrischungsimpfungen sein. Merkel hatte deutlich gemacht, dass sie hiermit nicht vor Herbst rechnet.

Wie funktioniert der digitale Impfpass in der EU?

In der EU soll ein digitaler Impfnachweis - ein QR-Code - das Reisen erleichtern. Ab Juli soll die Technik dafür bereit stehen. Hat man kein Smartphone, gibt es die Möglichkeit den Code auszudrucken.

VIDEO: Digitaler Impfpass: Für den Sommerurlaub in der EU (10 Min)

Von heute an Präsenzunterricht in allen Regionen in MV

Alle Schülerinnen und Schüler Mecklenburg-Vorpommerns können von heute an zum Unterricht in die Schule gehen. Dies war bisher noch nicht für alle möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz nicht in allen Regionen des Landes in der vergangenen Woche unter 50 lag. Diesen Wert unterschreiten mittlerweile aber auch die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Rostock sowie Vorpommern-Greifswald. Die anderen Regionen waren bereits gestern so weit. Auf diesen Lockerungsschritt hatte sich die Landesregierung in der vergangenen Woche verständigt. Wer zur Schule geht, muss sich zweimal pro Woche testen. Am 18. Juni ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern liegt derzeit bei 22,3.

Weitere Informationen Ab Donnerstag Präsenzunterricht in allen Regionen von MV Am Donnerstag dürfen auch die Schüler in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte, Rostock sowie Vorpommern-Greifswald wieder zur Schule gehen. mehr

104 weitere Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist auf 21,8 gesunken. Die höchsten Werte weisen das Herzogtum Lauenburg (31,3) und die Stadt Kiel (30,4) auf. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 104, eine Woche zuvor waren es 173. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt den Angaben des Ministeriums zufolge bei 1.586 - das sind vier mehr als am Vortag.

Urlaub in MV für alle ab 4. Juni möglich

Touristen aus ganz Deutschland dürfen vom 4. Juni an wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Tagesgäste können vom 11. Juni an wieder ins Land. Besitzer von Ferienwohnungen und Urlauber aus MV dürfen bereits von diesem Freitag an wieder kommen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einem Gipfel zum Tourismus mit Vertretern von Landesregierung und Tourismuswirtschaft in Schwerin am Mittwochabend sagte. "Wir machen jetzt auf und nach Möglichkeit nicht mehr zu. Wir wollen die Lage im Griff behalten", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) auf der Pressekonferenz. Die Branche sei sehr verzweifelt gewesen, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz. "Diese Saison ist so überlebenswichtig für unsere Branche wie keine Saison davor."

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Hallo und guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute, am Donnerstag, 27. Mai, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.