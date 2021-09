Stand: 10.09.2021 06:03 Uhr Corona-News-Ticker: Alle Beschränkungen in Dänemark aufgehoben

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 10. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Landesweiter Impftag in Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Aktionen

Stiko will sich zur Impfung von Schwangeren äußern

Bundesrat entscheidet über Neuregelungen der Corona-Politik

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 203 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI meldet bundesweit 12.969 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.969 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 14.251 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen steigt leicht - von 83,5 am Vortag auf nun 83,8. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI mit 1,89 an (Vortag 1,79).

Alle Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben

Dänemark hebt heute alle Corona-Einschränkungen auf. Aufgrund der hohen Impfrate sei die Epidemie unter Kontrolle und gelte nun nicht mehr als Bedrohung für die Gesellschaft, sagte Gesundheitsminister Magnus Heunicke. Für die Dänen bedeutet das, dass sie keinen Corona-Pass mehr vorzeigen müssen, wenn sie Restaurants, Nachtclubs oder größere Veranstaltungen besuchen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss schon länger nicht mehr getragen werden. In Dänemark sind 80 Prozent der Bevölkerung im Alter über zwölf Jahre vollständig geimpft. Heunicke warnte jedoch, dass die Pandemie nicht überstanden sei. "Die Regierung wird nicht zögern, schnell zu handeln, wenn die Pandemie wieder wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft bedroht." An der Grenze allerdings gilt für die Einreise weiterhin die 3G-Regel.

Landesweiter Impftag in Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Aktionen

Mit besonderen Impfaktionen im ganzen Land wollen die Gesundheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern heute die noch nicht geimpften Menschen dort abholen, wo sie gerade sind: beim Shoppen, beim Bibliotheksbesuch oder beim Sightseeing. So wird ein Impfbus vor dem Einkaufszentrum Markant in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg stehen. Am Impfzentrum in Wismar will der Studentenclub mit Musik und einem Getränkewagen Impfwillige anlocken. In Rostock-Warnemünde wird am Gleis 4 des Bahnhofs geimpft, in Schwerin an der Siegessäule beim Schloss, in Stralsund im Einkaufszentrum Strelapark, in Greifswald im Shoppingcenter Elisenpark. Rostock organisiert Impfungen in der Stadtbibliothek und bei der Jüdischen Gemeinde. In Neustrelitz ist der Anti-Corona-Piks im Landeszentrum für erneuerbare Energien möglich.

203 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist von 47,2 auf 46,9 gesunken. Vor einer Woche hatte der Wert bei 49,4 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden innerhalb von 24 Stunden landesweit 203 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 249 / Vorwoche 208). Es wurde zudem ein weiterer Corona-Todesfall bekannt. In den Krankenhäusern werden 65 Covid-19-Patienten behandelt (Vortag: 74). Unverändert liegen 22 von ihnen auf der Intensivstation, 14 werden dort beatmet.

Stiko will sich zur Impfung von Schwangeren äußern

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will sich heute zur Corona-Impfung von Schwangeren äußern. Dabei könnte sich das Expertengremium generell für eine Impfung von werdenden Müttern aussprechen - sicher ist das aber nicht. Der Beschluss-Entwurf einer solchen Empfehlung müsste dann erst noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge hat die Stiko in den vergangenen Wochen die vorliegenden Daten zu einer Corona-Impfung in der Schwangerschaft einer Nutzen-Risiko-Bewertung unterzogen. Dabei geht es sowohl um Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe für Schwangere und ungeborene Kinder, als auch um einen möglichen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung in der Schwangerschaft.

Bundesrat entscheidet über Neuregelungen der Corona-Politik

Der Bundesrat stimmt heute über die Neuregelungen zur Corona-Politik ab, die am Dienstag im Bundestag beschlossen wurden. Anstelle der Infektionszahlen soll die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken künftig die wesentliche Messlatte zur Beurteilung der Pandemie-Lage sein. Außerdem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind.

Virologin Fischer: Corona-Lage ist angespannt bis kritisch

Im Hamburg Journal des NDR Fernsehens hat sich am Abend die Virologin Prof. Dr. Nicole Fischer vom Universitätskrankenhaus der Hansestadt zur Corona-Lage geäußert, die sie als "angespannt, vielleicht sogar kritisch" bezeichnet. Die im Vergleich zu anderen Bundesländern zurzeit höheren Inzidenzzahlen führt sie einerseits auf die früh im Sommer liegenden Schulferien in Hamburg zurück, andererseits sei die Delta-Variante in der Stadt schnell die dominierende Variante geworden. Schwierig seien die derzeitige, niedrige Impfquote, auch wenn sie besser geworden sei, und die unterschiedlichen Inzidenzen in den verschiedenen Altersgruppen. Zum Thema Auffrischungsimpfungen sagte sie: "Für Menschen mit einem schwächeren Immunsystem ist eine dritte Impfung sicherlich sinnvoll."

VIDEO: Von Impfen bis Inzidenzen: Die Corona-Lage in Hamburg (4 Min)

