Corona-News-Ticker: Ärztetag berät über Pandemie-Folgen für Kinder

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 24. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Deutscher Ärztetag berät in Bremen über Pandemie-Folgen für Kinder

Lehrerpräsident wirft Politik mangelnde Corona-Vorbereitung vor

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.621 in Niedersachsen , 3.692 in Schleswig-Holstein, 2.197 in Hamburg

RKI: Bundesweit 64.437 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 307,2

Niedersachsen: 7.621 neue Corona-Fälle gemeldet

In Niedersachsen sind laut Robert Koch-Institut (RKI) 7.621 neue Corona-Fälle registriert worden - diese Zahl beinhaltet auch Nachmeldungen der Gesundheitsämter vom Wochenende. Am vergangenen Dienstag waren landesweit 12.183 Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liegt laut RKI jetzt bei 412,7 - nach 418,2 gestern und 609,4 vor einer Woche. Mit 13 weiteren Todesfällen stieg die Gesamtzahl auf 9.232 seit Pandemie-Beginn.

Deutscher Ärztetag berät über Pandemie-Folgen für Kinder

Die Folgen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche sind ein Schwerpunktthema des Deutschen Ärztetags, der heute in Bremen beginnt. Zur Eröffnung wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet. Die Bundesärztekammer hatte vorab ein besonderes Augenmerk auf die Belange junger Menschen bei der Corona-Strategie im Herbst angemahnt. An der Pressekonferenz am Mittag sollen auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, teilnehmen.

Lehrerpräsident wirft Politik mangelnde Corona-Vorbereitung vor

Der Deutsche Lehrerverband wirft der Politik vor, die Schulen in Sachen Corona nicht ausreichend auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. "Die Politik macht beim Thema Pandemie und Schule schon wieder ihre Hausaufgaben nicht", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Weichen dafür, dass im kommenden Schuljahr sicherer Unterricht stattfinden kann, müssen jetzt gestellt werden." Dabei sei eine Doppelstrategie nötig: "Wir müssen jetzt alles tun, damit Schulen im Herbst nicht wieder geschlossen werden müssen", forderte Meidinger. Die Schulen müssten aber zugleich spätestens jetzt so ausgestattet werden, dass Distanzunterricht auf jeden Fall funktionieren werde. Momentan fehle den Ländern aber die Gesetzesgrundlage, um flächendeckend eine Maskenpflicht an Schulen anzuordnen. "Der Bund muss deshalb das Infektionsschutzgesetz schnell noch einmal anpassen. Es wäre fahrlässig, damit bis zum Herbst zu warten, wenn die Probleme schon da sind." Auch werde die Versorgung der Schulen mit schnellem Internet nicht rasch genug vorangetrieben. Es fehle weiter an professionellem IT-Support für die Schulen, und die versprochenen Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer seien weiter Mangelware.

Inzidenz in Hamburg liegt nun bei 332,9

Das sind laut Robert Koch-Institut die aktuellen Corona-Zahlen für Hamburg: Inklusive der Nachmeldungen wurden seit Freitag 2.197 neue Corona-Fälle in der Hansestadt registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird jetzt mit 332,9 angegeben (Vortag: 273,4 / Vorwoche: 455,2). Mit einem weiteren bestätigten Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-10-Erkrankung erhöhte sich die Gesamtzahl auf 2.643. Gegen Mittag wird heute die Hamburger Gesundheitsbehörde ihre wöchentliche Meldung zu den Corona-Zahlen veröffentlichen.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter auf 462,6

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein seit Freitag 3.692 neue Corona-Fälle registriert. Damit sinkt die Inzidenz der Neuinfektionen von 545,2 am Freitag auf nun 462,6. Auf Intensivstationen des Bundeslandes werden 24 Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt, elf von ihnen müssen beatmet werden. Die Hospitalisierungsrate beträgt 2,51.

RKI: Bundesweit 64.437 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 307,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute früh mit 307,2 an. Am Vortag hatte der Wert bei 312,1 gelegen, am vergangenen Dienstag bei 437,6 (Vormonat: 807,0). Die Gesundheitsämter aus den Ländern meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 64.437 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 86.252). Es wurden außerdem 159 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie sind damit laut RKI in Deutschland 109.965 Menschen an oder mit dem Virus verstorben.

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Live-Ticker zur Corona-Lage am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 24. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

