Corona-News-Ticker: Ärztekammer warnt vor weiterem Datenblindflug

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 9. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Ärztekammer warnt vor weiterem Datenblindflug

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.195 in Schleswig-Holstein, 651 in Hamburg, 11.059 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 77.636 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 276,9

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Gesundheitsministerium Niedersachsen: BA.5 bald dominierender Omikron-Subtyp

Das niedersächsische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass die Omikron-Subvariante BA.5 schon bald die vorherrschende Variante sein wird. Der Subtyp ist noch deutlich ansteckender als alle vorherigen und hat bereits in Südafrika und Portugal für rapide steigende Fallzahlen gesorgt. Der Immunologe Reinhold Förster geht auch in Deutschland von einer neuen Corona-Welle aus - und zwar schon vor dem Herbst. Das hänge auch damit zusammen, dass sich die Menschen nun wieder weitgehend ungeschützt und ohne Abstand zueinander bewegen.

Ärztekammer warnt vor weiterem Datenblindflug

Die Bundesärztekammer fordert für die weitere Bekämpfung der Corona-Pandemie eine bessere Datenbasis. Ärztekammer-Präsident Reinhardt sagte der Funke Mediengruppe, in den vergangenen zweieinhalb Jahren habe man einen wahren Datenblindflug erlebt. Das sei keine gute Grundlage für rationale Entscheidungen gewesen. Nur wenn Klarheit über das tatsächliche Infektionsgeschehen herrsche, könne man die Krankenhaus- und Intensivbettenbelastung realistisch vorhersagen. Die Bundesregierung sollte sich nach den Worten von Reinhardt den Rat ihrer Experten zu eigen machen und endlich systematisch Daten zu Infektionsdynamik, Krankheitsschwere und zur Belastung des Gesundheitswesens erheben und auswerten. Gestern hatte der Expertenrat der Bundesregierung seine Empfehlungen vorgestellt, wie sich Deutschland auf einen möglichen weiteren Corona-Herbst vorbereiten sollte. Dabei mahnten auch die Experten eine systematische Datenerhebung und ein digitales Echtzeitlagebild des Infektionsgeschehens an. Daten sollten weiterhin kontinuierlich und systematisch analysiert, aufbereitet und bewertet werden, wobei sowohl die Wissenschaft als auch die Öffentlichkeit leichten und unkomplizierten Zugang zu den Ergebnissen erhalten sollte.

Wieso gibt es mehr Neuinfektionen in einigen Ländern?

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in einigen Ländern wie Portugal bereits wieder - trotz des Sommers. Dies liegt an neuen Untervarianten von Omikron wie BA.5, erklärt Wissenschaftsreporterin Yasmin Appelhans. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob die neuen Varianten auch schwerere Verläufe verursachten. In Deutschland hatten zwar mittlerweile viele Menschen über eine Erkrankung oder Impfung Kontakt zum Virus. Virologin Sanda Ciesek sagt allerdings, eine Infektion mit der neuen Variante sei trotz einer Vorinfektion möglich.

AUDIO: Corona: Viele Neuinfektionen in Portugal - wieso? (6 Min) Corona: Viele Neuinfektionen in Portugal - wieso? (6 Min)

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 459,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gestiegen. Aktuell liegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 459,9, vor einer Woche hatte der Wert bei 369,5 gelegen. Aktuell gibt es landesweit 5.195 neue Fälle gemeldet. In den Krankenhäusern wurden laut Meldestelle weiterhin 214 Covid-Kranke behandelt, auf der Intensivstation lagen 16 Corona-Patienten - von ihnen wurden 8 beatmet. Acht weitere Todesfälle wurden gemeldet. Die Hospitalisierungsrate stieg auf 2,47. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernförde (626,0), Lübeck (546,2) und der Kreis Plön (514,9). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Kreis Segeberg mit einem Wert von 377,7.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es wegen der Ferien weniger Tests und Meldungen gibt.

Nach Corona-Pause: Hafentage kehren nach Stralsund zurück

Nach zweijähriger Corona-Pause kehren die Hafentage heute nach Stralsund zurück. Bis Sonntag können Besucher nach Kunsthandwerk stöbern, Live-Musik hören, sich mit Kajaks aufs Wasser begeben oder etwa Seenotrettungsübungen der Marinetechnikschule Parow beobachten. Die Stadt rechnete vorab mit regem Interesse - auch wegen des Neun-Euro-Tickets für den Nahverkehr. In diesem Jahr finden die Hafentage entlang der Sundpromenade und auf der Wiese vor dem Hansa-Gymnasium statt, da die Stralsunder Hafeninsel derzeit saniert wird.

RKI meldet für Hamburg 651 Neuinfektionen

In Hamburg sind laut RKI 651 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen sinkt damit auf 265,6 (Vortag: 295,3). Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Todesfälle wurden nicht registriert.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Inzidenz in Niedersachsen 371,9

In Niedersachsen sind laut Robert Koch-Institut 11.059 Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die landesweite Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt heute bei 371,9 (Vortag: 313,8). Am Dienstag lag der Wert bei 262,8. Zwölf Menschen starben mit dem Vrius im Körper.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es wegen der Feiertage und Ferien weniger Tests und Meldungen gibt.

RKI: Bundesweit 77.636 Corona-Neuinfektionen

Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 276,9 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche bei 238,1 gelegen (Vorwoche: 221,4). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 77.636 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 48.502 ) innerhalb eines Tages und 90 Todesfälle (Vorwoche: 131). Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Donnerstag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 9. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern finden Sie im Blog von Mittwoch.

