Stand: 22.02.2021 15:12 Uhr Corona-News-Ticker: Ärzte wollen eher geimpft werden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 22. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Volleyball-Saison in MV coronabedingt beendet

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Volleyball-Saison ohne Wertung beendet. Das hat der Landesspielausschuss des Volleyballverbandes Mecklenburg-Vorpommern (VMV) entschieden. Die Saison 2020/21 werde ohne Auf -und Abstiege sowohl für die Verbandsliga als auch die Landesliga und Landesklassen aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Nach der Verlängerung des Lockdowns und wegen steigender Inzidenzzahlen habe der Landesspielausschuss "nach reichlicher Überlegung, Diskussion und Abwägung aller Fakten" diese Entscheidung getroffen. Bereits am Freitag hatte der Deutsche Volleyballverband (DVV) das Ende der Spielzeit in den Dritten und Regionalligen bekanntgegeben.

Auffälligkeiten bei angehenden Erstklässlern

Schlechtere Sprachkenntnisse, mehr Medienkonsum und Übergewicht: Angehende Erstklässler, die in den vergangenen Monaten wenig Kontakt zu anderen Kindern hatten und oft nicht in die Kita gingen, haben einen größeren Förderbedarf als Erstklässler, die vor der Pandemie eingeschult wurden.

VIDEO: Kinder leiden unter dem Lockdown (2 Min)

Sofortige Impfung aller Ärzte mit Patientenkontakt gefordert

Alle niedergelassenen Ärzte mit Patientenkontakt müssen aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) möglichst sofort gegen Corona geimpft werden. Bislang sei nur bei Hausärzten nachgebessert worden, sagte KVN-Sprecher Detlef Haffke. "Es gibt zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, die nicht priorisiert geimpft werden." Bislang gibt es keine Angaben dazu, wie viele Mediziner sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben. Einer Auswertung des "Deutschen Ärzteblattes" zufolge starben zwischen dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr und dem 1. Februar dieses Jahres bundesweit 193 Frauen und Männer in Gesundheitsberufen an oder mit dem Coronavirus.

Fitnessstudio-Inhaberin scheitert vor Gericht

Eine Inhaberin zweier Corona-bedingt geschlossener Fitnessstudios ist mit Beschwerden vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald gescheitert. Es sei nicht ersichtlich, dass sie notwendige Hygiene- und Sicherheitskonzepte umsetze, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Demnach hatte die Frau versucht, ihre Räume an Privatleute zu vermieten, die dort Sport treiben wollten - was vom Ordnungsamt untersagt wurde. Dagegen legte die Inhaberin Einspruch ein und berief sich darauf, dass es sich um private Sportanlagen handele, in denen Individualsport betrieben werde. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte nun das Verbot durch das Verwaltungsgericht.

219 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 219 neue Corona-Fälle registriert worden, wie die Sozialbehörde meldete. Das sind 106 Fälle mehr als gestern und 32 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Sieben-Tage-Index) stieg in Hamburg leicht auf 70,9.

401 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen hat das Landesgesundheitsamt 401 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren es 937, am Montag vor einer Woche 556. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liege im Landesdurchschnitt jetzt bei 67,1 Fällen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie bei 68,9.

Derzeit 223.000 Niedersachsen von Kurzarbeit betroffen

In der Corona-Krise melden Betriebe in Niedersachsen weiter verstärkt Kurzarbeit an. Allein im Januar sind laut Zahlen der Arbeitsagentur Niedersachsen-Bremen rund 7.500 Unternehmen dazugekommen. Besonders der Einzelhandel hat demnach im Januar Kurzarbeit angemeldet. Danach folgen Dienstleister wie Friseure und Kosmetikstudios. Auch Unternehmen aus der Autobranche und der Gastronomie seien weiter betroffen. Insgesamt hätten seit November damit rund 21.000 Firmen aus Niedersachsen ihre Mitarbeitenden stunden- oder sogar tageweise nach Hause geschickt. Betroffen sind laut Arbeitsagentur zurzeit rund 223.000 Beschäftigte.

Hamburg: Impfungen für weitere Gruppen beginnen

In Hamburg sind nun auch niedergelassene Ärzte, Praxispersonal, Beschäftigte beim Krankentransport sowie Polizei- und Ordnungskräfte zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen. Sie seien aufgrund ihrer Tätigkeiten einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt und könnten ab sofort Termine im zentralen Impfzentrum vereinbaren, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

Merkel sieht mehr Tests als Voraussetzung für Lockerungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fasst eine etappenweise Lockerung des Corona-Lockdowns ins Auge. Es sollten Pakete für drei Bereiche geschnürt werden, sagte Merkel laut Medienberichten in einer Gremiensitzung der CDU. Sie nannte demnach die Bereiche persönliche Kontakte, Schulen und Berufsschulen sowie Sport, Restaurants und Kultur. Die Sehnsucht der Bürger nach einer Öffnungsstrategie sei groß - das verstehe sie, wurde Merkel von Teilnehmern zitiert. Ein wichtiges Element von Öffnungsschritten seien vermehrte Tests, sagte Merkel demnach. Kanzleramtschef Helge Braun warnte allerdings in der Sitzung davor, dass die Mutationen die Erfolge bei der Corona-Bekämpfung wieder zerstören könnten. Ab morgen tagt eine Arbeitsgruppe zum Thema Öffnungen, um die nächste Bund-Länder-Spitzenrunde in der kommenden Woche vorzubereiten.

Meyer Werft: 650 Jobs weg und Arbeitstage ohne Lohn?

Wegen Corona ruht weitgehend der Kreuzfahrt-Tourismus - und Schiffshersteller haben große Probleme. Die Meyer Werft in Papenburg will massiv sparen und fast jeden fünften Job streichen. 650 Arbeitsplätze will der Konzern offenbar abbauen, wie der NDR in Niedersachsen aus laufenden Gesprächen zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft erfahren hat. Darüber hinaus sollen die Beschäftigten demnach einen Tag im Monat unentgeltlich arbeiten. Und die Löhne sollen in den kommenden Jahren nur erhöht werden, wenn die Meyer Werft Gewinne macht. Wenn die Arbeitnehmerseite das nicht akzeptiere, stünden 300 weitere Arbeitsplätze auf der Kippe.

Klinikum Neubrandenburg: Deutlich weniger Corona-Patienten

Im größten Krankenhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte - dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg - hat sich die Corona-Lage etwas entspannt. Wie das Klinikum auf seiner Internetseite mitteilte, werden derzeit 33 Menschen mit Corona-Infektionen behandelt, von denen sechs Patienten auf der Intensivstation betreut werden. Im Zuge der zweiten Corona-Infektionswelle mussten in den vergangenen Wochen zeitweise bis zu 80 Covid-19-Patienten im Klinikum behandelt werden. Das Krankenhaus ist mit rund 1.000 Betten in mehreren Häusern und rund 2.600 Mitarbeitern eine der größten Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern.

Breher: Nicht allein auf Inzidenzen schauen

CDU-Bundesvize Silvia Breher aus Niedersachsen hat im NDR Info Interview gesagt, der Wunsch der Menschen nach Normalität sei verständlich. Es sei aber zu früh für Lockerungen der Corona-Regeln. Sie setze auf eine Verbesserung der Lage durch die laufenden Impfungen. Ab März stehe deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung. In der Lockerungsdebatte solle dann nicht allein auf die Inzidenzen geschaut werden, sondern beispielsweise auch auf die Impfquoten, forderte Breher.

AUDIO: Silvia Breher: "Können nicht so tun als wäre alles wieder gut" (6 Min)

Osterurlaub auf ostfriesischen Inseln für getestete Touristen?

Schnelltests sollen nach einer Forderung des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga einen Osterurlaub auf den ostfriesischen Inseln ermöglichen. Der Tourismus auf den sieben Inseln solle öffnen dürfen, aber jeder Besucher solle einen negativen Corona-Test vorweisen, sagte die Dehoga-Landesvize Birgit Kolb-Binder der "Ostfriesen-Zeitung". Das könnten auch Speicheltests sein, wie sie ab März für jedermann erhältlich sein sollen. Kolb-Binder, die selbst mehrere Hotels auf Langeoog betreibt, sagte, es müsse aber geklärt werden, wo und wann Tests gemacht würden: Wenn auf einem Schiff mehr als 1.000 Menschen mitfahren wollten, sei schwer vorstellbar, alle nacheinander vor Ort zu testen. Am Dienstag wollen die Landräte der Region, Juristen, Vertreter von IHK, Reedereien und der Dehoga in einer Online-Konferenz über das Thema beraten.

4.369 Neuinfektionen in Deutschland registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 4.369 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Montag vor einer Woche hatte das RKI 4.426 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit nun bei 61,0 - und damit etwas höher als am Vortag (60,2). Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 verzeichnet worden.

Hamburg: Dürfen Gartencenter und Blumenläden bald öffnen?

In Hamburg machen sich Blumenhändler und Gartencenter Hoffnung auf eine Lockdown-Lockerung. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) will sich im Senat dafür einsetzen. Die Händlerinnen und Händler in Hamburg fühlen sich massiv benachteiligt: Wer das frühlingshafte Wetter am Wochenende dazu nutzen wollte, den eigenen Balkon oder Garten auf Vordermann zu bringen, der konnte sich in Niedersachsen versorgen. Dort haben die Gartencenter schon seit einer Woche auf. Schleswig-Holstein hat eine Öffnung zum 1. März angekündigt.

Tonne will Digitalisierung der Schulen Schub geben

In der Corona-Krise ist der Nachholbedarf vieler Schulen bei der Digitalisierung deutlich geworden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat nach seinem Appell an die Kommunen, bei der Digitalisierung der Schulen Tempo zu machen, auf den Nutzen für die Schüler gepocht. "Mein Appell an alle Beteiligten ist, dass wir 2021 nutzen wollen und müssen, um schneller zu werden", sagte Tonne in Hannover. Ermöglicht werden müsse, dass den Kindern eine bessere Ausstattung zugute komme. Die Schulen seien aufgerufen, die Möglichkeiten digitaler Lernplattformen zu nutzen, die Lehrkräfte sollten Fortbildungsmöglichkeiten ergreifen und die Schulträger die Mittel des Digitalpakts einsetzen, um die Ausstattung der Schulen zu verbessern, sagte Tonne. "Wir sollten nach vorne gucken und schauen, wie kriegen wir das in 2021 hin."

Vorangegangen war Kritik des Niedersächsischen Städtetags an Tonnes Plan, Fortschritte der Kommunen beim bislang schleppenden Abruf von Mitteln aus dem Digitalpakt auf einer interaktiven Karte darzustellen. Dies sei ein "Schlag ins Gesicht der Schulträger", hatte der Städtetag reagiert, man lasse sich nicht öffentlich an den Pranger stellen. Die Schulträger würden mit der dauerhaften Finanzierung der Digitalisierung vom Land alleine gelassen, nicht alle Ausgaben würden dauerhaft über den Digitalpakt finanziert.

Corona: So arbeitet das Hamburger Impfzentrum

Das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen ist das größte Impfzentrum in Deutschland. Das Hamburg Journal im NDR Fernsehen hat hinter die Kulissen geblickt.

VIDEO: Ein Blick hinter die Kulissen des Hamburger Impfzentrums (3 Min)

Präsenzunterricht für viele Grundschüler in SH startet

In den meisten Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein beginnt für die Grundschülerinnen und Grundschüler heute wieder der Präsenzunterricht. Auch Kitas öffnen. Ausgenommen von der Regelung sind die Grundschulen in den Kreisen Herzogtum-Lauenburg, Pinneberg und Schleswig-Flensburg sowie in den Städten Flensburg und Lübeck. Das Infektionsgeschehen lässt eine Öffnung der Grundschulen und Kitas laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) dort noch nicht zu. Eine Ausnahme wiederum ist die Insel Helgoland, die zum Kreis Pinneberg gehört. Da es dort derzeit keine Corona-Fälle gibt, können die Insel-Kinder zur Schule gehen.

Stufenplan für Kindergärten in MV tritt in Kraft

Von heute an können die meisten Kinder in MV wieder in die Kita gehen. Laut Sozialministerium ist der Appell an Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, gestrichen. Stattdessen tritt ein Kita-Stufenplan in Kraft, nachdem alle Kinder in die Kita oder die Tagesbetreuung gebracht werden können, solange der Inzidenzwert der betreffenden Region unter 100 bleibt. Bei einem Wert von über 150, wie derzeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gibt es lediglich eine Notbetreuung. Zudem beginnt nach den zweiwöchigen Winterferien im Nordosten heute auch die Schule wieder - für die meisten allerdings weiter von zu Hause aus. Den Abschlussklassen wird Präsenzunterricht angeboten. Von Mittwoch an können dann in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in Rostock die Erst- bis Sechstklässler wieder zur Schule gehen. Dort liegt die Inzidenz unter 50. Für alle anderen geht der Distanzunterricht erst einmal wie vor den Ferien weiter.

112 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 112 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 207, vor einer Woche 122 neue Fälle. Wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte, wurden damit im Land seit Beginn der Pandemie 41.107 Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 50,9. Am höchsten ist sie weiterhin in Flensburg (164,1), wo nun seit dem Wochenende strengere Maßnahmen gelten. In Dithmarschen wurde mit 14,3 der niedrigste Wert verzeichnet. Das Ministerium registrierte zudem sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weitere Informationen Corona in SH: 112 neue bestätigte Fälle gemeldet Laut Landesmeldestelle liegt die Inzidenz bei 50,9. Etwa 36.000 Schleswig-Holsteiner gelten nach RKI-Schätzung als genesen. mehr

Moin Moin vom NDR.de-Ticker-Team

Auch am heutigen Montag, 22. Februar, hält Sie das Team von NDR.de wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 937 in Niedersachsen, 207 in Schleswig-Holstein, 77 in Mecklenburg-Vorpommern, 113 in Hamburg und 60 in Bremen.