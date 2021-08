Stand: 04.08.2021 12:24 Uhr Corona-News-Ticker: Acht Millionen im Norden komplett geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 4. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



161 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz steigt

In Hamburg sind binnen eines Tages 161 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind nach Angaben der Sozialbehörde 48 mehr als gestern und 52 mehr als heute vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 35,8 gestern auf 38,5. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 33,1. Es gibt einen neuen Todesfall unter den Infizierten.

Mehr als acht Millionen Norddeutsche komplett geimpft

Mehr als acht Millionen Norddeutsche haben nun einen vollständigen Impfschutz. Das entspricht nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) 53,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Bis einschließlich gestern wurden bundesweit mittlerweile 44.093.088 Menschen (53,0 Prozent) komplett geimpft. Im Länderranking liegt Bremen mit einer Impfquote von 62,7 Prozent weiter auf Platz eins, Schleswig-Holstein mit 56,1 Prozent auf drei, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern im Mittelfeld. Hamburg belegt mit einem Anteil von 50,1 Prozent komplett Geimpften den drittletzten Platz unter den Bundesländern. Insgesamt wurden gestern bundesweit 433.408 Impfstoff-Spritzen gesetzt - weniger waren es an einem Dienstag zuletzt am 6. April.

Studie: Infektionsrisiko bei vollständig Geimpften um zwei Drittel niedriger

Vollständig gegen Covid-19 Geimpfte haben laut britischen Forschern ein deutlich geringeres Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken als Ungeimpfte. Der heute veröffentlichten Studie zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter positiv auf das Coronavirus getestet wird, bei einem Drittel gegenüber Ungeimpften. Die Forscherinnen und Forscher vom Imperial College London untersuchten zwischen Ende Juni und Mitte Juli insgesamt knapp 100.000 Proben von englischen Studienteilnehmern. Der Analyse zufolge infizierte sich im Untersuchungszeitraum einer von 160 Probanden mit dem Coronavirus. Die sogenannte Prävalenzrate lag demnach bei den Ungeimpften bei 1,21 Prozent, bei vollständig Geimpften bei 0,4 Prozent. Geringer war der Studie zufolge auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Corona-Infizierter mit vollständigem Impfschutz weitere Menschen ansteckt.

Mobile Impfteams in der Region Hannover und Gifhorn

In der Region Hannover und im Landkreis Gifhorn sind in dieser Woche mobile Impfteams unterwegs. Interessierte ab 18 Jahren können ohne Termin vorbeikommen und sich gegen Corona impfen lassen. Sie müssen nur ihren Ausweis und, falls vorhanden, ihren Impfpass mitbringen.

MV: Festival Airbeat One erneut abgesagt

Eigentlich sollte die Airbeat One, Norddeutschlands größtes Elektro-Festival, dieses Jahr im September als "Limited Edition" mit 15.000 Besuchern stattfinden - nun wurde auch diese abgesagt. Den Veranstaltern war das Risiko einer kurzfristigen behördlichen Absage zu groß, wie sie NDR 1 Radio MV bestätigten. Die Behörden hätten nur eine vorläufige Genehmigung ausstellen wollen, die sie gemäß der herrschenden Inzidenz jederzeit wieder hätten entziehen können. Das Event in Neustadt-Glewe im Kreis Ludwigslust-Parchim zog 2019 rund 65.000 Gäste an.

Experte kritisiert Kommunikation zur Impfkampagne

Markus Schäfer, Experte für Gesundheitskommunikation, kritisiert im Interview mit NDR Info widersprüchliche Botschaften der Politik: einerseits Warnungen vor der vierten Welle, die in Wahrheit schon da sei, andererseits ein Zurückfahren bestehender Maßnahmen. "Dieses Wirrwarr hilft überhaupt nicht." Die Werbekampagne des Bundes für das Impfen führe zudem nicht zu einer messbar erhöhten Impfbereitschaft. Diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen haben, seien keine homogene Gruppe, es brauche maßgeschneiderte Lösungen, um auf die verschiedenen Gruppen zuzugehen.

Drohungen gegen Hausarzt im Kreis Osnabrück

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Kassenärztliche Vereinigung stellen sich hinter einen Hausarzt aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück). Der Arzt hatte angekündigt, Impfverweigerer nicht zu behandeln. Seitdem wird er in Hass-Mails bedroht und steht deshalb mit seinem Praxisteam unter Polizeischutz. Der Hass gegen den Arzt transportiere im Kern faschistoides Gedankengut, so der DGB.

Weniger Gewalttaten in Hamburg verzeichnet

In Hamburg hat es auch pandemiebedingt im ersten Halbjahr 2021 erneut deutlich weniger schwere Gewalttaten gegeben. Es gab einen Rückgang von 18,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang sei das stark eingeschränkte öffentliche Leben durch Corona, so ein Polizeisprecher. Bereits im vergangenen Jahr war die Zahl rückläufig - gleichzeitig gab es aber eine Steigerung von gut neun Prozent bei Fällen von häuslicher Gewalt - der höchste Wert seit zehn Jahren. Zur Erklärung hieß es: Die Gewalt habe sich verlagert - von der Straße in die Wohnungen.

Von der Leyen: EU gut auf Drittimpfungen vorbereitet

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Europa gut für mögliche Drittimpfungen gegen das Coronavirus gerüstet. "Wir haben bei Biontech 1,8 Milliarden Dosen bis zum Jahr 2023 bestellt", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Das ist der größte Anschlussauftrag weltweit und reicht für mögliche Auffrischungsimpfungen in der EU und Anpassungen an mögliche neue Virusvarianten." In kaum einer Region der Erde seien mittlerweile so viele Menschen durch eine Impfung geschützt wie unter den 440 Millionen EU-Bürgern.

Corona-Notklinik in Hannover wird abgebaut

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 entschied Niedersachsens Landesregierung, ein Behelfskrankenhaus in den Messehallen von Hannover einzurichten. 1.200 Pflegerinnen und Pfleger hätten dort 485 leichte bis mittelschwere Corona-Fälle gleichzeitig versorgen können. Gebraucht wurde die Einrichtung nie, dennoch wurde sie seitdem als Reserve gehalten, Räume und Betten immer wieder gereinigt, Maschinen gewartet. Nun wird das Notkrankenhaus abgebaut.

AUDIO: Abbau der Corona-Klinik in Hannover (5 Min) Abbau der Corona-Klinik in Hannover (5 Min)

Niedersachsen kündigt tägliche Tests zum Schulstart an

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen müssen sich nach den Sommerferien Anfang September auf tägliche Corona-Tests einstellen. "Wir werden mindestens am Anfang des Schuljahres eine tägliche Testung vorsehen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil und bekräftigte damit Pläne von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD). Man wisse, dass sich gerade in der jüngeren Generation das Virus verbreite, so Weil. Gleichzeitig sei die Impfquote in dieser Altersgruppe noch vergleichsweise gering. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 12- bis 17-Jährigen bei 24,8. Bei Menschen über 60 Jahren betrug sie 2,3.

3.571 Neuinfektionen bundesweit

Bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland setzt sich die Tendenz der vergangenen Tage fort. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, haben die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 3.571 neue Fälle registriert. Das sind rund 800 mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 18,5. Laut RKI sind weitere 25 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Niedersachsen: Inzidenz sinkt minimal auf 17,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist im Vergleich zu gestern fast unverändert geblieben. Landesweit lag der Wert heute bei 17,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. An den beiden Tagen zuvor hatte er bei 17,2 gelegen. Wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch hervorgeht, kamen 301 neue bestätigte Corona-Infektionen hinzu. Es wurden zwei weitere Todesfälle registriert. In der kreisfreien Stadt Salzgitter lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag niedersachsenweit mit 54,7 am höchsten. Weil in Salzgitter drei Tage hintereinander die Schwelle von 50 überschritten wurde, greifen von morgen an strengere Kontaktbeschränkungen. Landesweit werden derzeit 22 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt und 9 von ihnen invasiv beatmet.

209 neue Fälle in SH - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 27,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist deutlich gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt 27,5 (Vortag: 24,5). Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 209 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es 112. Es wurde kein neuer Todesfall registriert. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen liegt weiterhin bei 1.639. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz haben Neumünster (58,6), Pinneberg (43,0) und Kiel (38,1). Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit 12,9.

Gesundheitsausschuss: Sondersitzung zur Corona-Lage

Der Gesundheitsausschuss des Bundestags diskutiert heute Nachmittag in einer digitalen Sondersitzung über die Corona-Lage. Das bestätigte das Büro des Ausschussvorsitzenden Erwin Rüddel (CDU) gestern. Demnach wird Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu der Sitzung erwartet, um Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Nach Angaben der Grünen-Gesundheitsexpertin Maria Klein-Schmeink hatte ihre Fraktion die Sondersitzung beantragt. "Mit Blick auf die Verbreitung der Delta-Variante, den Schulstart in vielen Bundesländern und den nahenden Herbst stellen sich viele Fragen, die die Bundesregierung noch nicht beantwortet hat", erklärte sie dazu. "Die Bundesregierung darf nicht noch einmal unvorbereitet in den Herbst hinein laufen."

Gesundheitsministerium plant Aus für kostenlose Tests im Oktober

Das Bundesgesundheitsministerium schlägt ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests in Deutschland ab Mitte Oktober vor. Zur Begründung heißt es, alle Bürgerinnen und Bürger hätten mittlerweile ein Impfangebot bekommen. Damit sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Bund nicht mehr angezeigt, steht in einem Bericht des Gesundheitsministeriums, der den Ländern und dem Bundestag zugesandt wurde und der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Alle, die nicht geimpft werden können oder für die es keine Impfempfehlung gibt, zum Beispiel Schwangere, sollen sich aber weiter kostenlos testen lassen können. Das Thema soll am 10. August auch in der Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten besprochen werden. Der Bund übernimmt seit März die Kosten für mindestens einen Schnelltest pro Woche.

Hamburg: Schulstart morgen mit "Fünf-Stufen-Sicherheitskonzept"

Mit mehr Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, mehr Schulen sowie umfangreichen Schutzvorkehrungen startet Hamburg morgen ins neue Schuljahr. Trotz steigender Inzidenz könne man ohne Wechsel- oder Distanzunterricht beginnen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) gestern. Der Senator sprach von einem "Fünf-Stufen-Sicherheitskonzept", das ermögliche, dass alle Hamburger Schulen ihre Türen wieder öffnen: Die Schulbeschäftigten sind zum großen Teil geimpft - etwa 80 Prozent. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich zweimal pro Woche testen lassen. In den Schulgebäuden müssen medizinische Masken getragen werden. Die Unterrichtsräume werden alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet. Bis zu den Herbstferien sollen mobile Lüftungsgeräte in nahezu allen 12.000 Klassenräumen stehen.

VIDEO: So startet Hamburg in ein weiteres Corona-Schuljahr (6 Min)

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 4. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.