Stand: 18.03.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Abstimmung über neues Infektionsschutzgesetz

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 18. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundestag und Bundesrat stimmen über neues Infektionsschutzgesetz ab

Deutlich mehr Neuinfektionen in Niedersachsen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 36.254 in Niedersachsen , 8.146 in Schleswig-Holstein

Neuinfektionen bundesweit nur knapp unter 300.000: 297.845 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 1.706,3

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

36.254 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen sind mit 36.254 Neuinfektionen deutlich mehr Corona-Fälle registriert worden als jemals zuvor. Der letzte Höchststand war gestern erreicht worden (17.03.22: 25.632). Auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt merklich auf 1.638,2 (Vortag: 1.540,4). 16 Menschen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit einer registrierten Infektion gestorben.

Zahl der Neuinfektionen geht auf 300.000 zu

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut jetzt bei 1.706,3. 297.845 Neuinfektionen kamen innerhalb eines Tages dazu - das sind rund 45.000 mehr als am vergangenen Freitag. Damit sind erneut Höchststände erreicht. Experten gehen zudem von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. 226 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Abstimmung über neues Infektionsschutzgesetz

Bundestag und Bundesrat stimmen heute über das neue Infektionsschutzgesetz ab, das nach dem Wegfall der meisten Corona-Eindämmungsmaßnahmen am Wochenende nur noch einige Basisschutzmaßnahmen sowie Sonderregeln für Hotspots vorsieht. Zunächst wird der Bundestag am Morgen über die Neuregelung debattieren und namentlich abstimmen. Anschließend ist der Bundesrat an der Reihe, der am Mittag zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Gegen den starken Rückbau der Eindämmungsmaßnahmen gibt es auch innerhalb der Ampel-Koalition bei SPD und Grünen Bedenken - und noch deutlicher in den Ländern. Würde allerdings die Vorlage der Regierung nicht beschlossen, würden sämtliche Schutzmaßnahmen am Sonnabend enden. Das Gesetz sieht nun die Möglichkeit vor, dass die bisherigen Maßnahmen übergangsweise bis zum 2. April verlängert werden können - wovon die Länder auch Gebrauch machen wollen.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Neues Infektionsschutzgesetz weiter umstritten Bei den Beratungen mit Kanzler Scholz äußerten die Länder Kritik vor allem am Wegfall der Maskenpflicht. Trotzdem soll das Gesetz heute beschlossen werden. Die geltenden Regeln im Überblick. mehr

Infektiologe: Ohne Impfung könnten wir nicht an Lockerungsschritte denken

Professor Jan Rupp vom UKSH berät die schleswig-holsteinische Landesregierung in Corona-Fragen. Er hält die nächsten Lockerungsschritte für vertretbar, um langsam wieder in der Normalität anzukommen. Sie seien eine Konsequenz der vergangenen drei Monate, "seit wir die Omikron-Welle haben und auch den Subtyp BA.2", sagte der Infektiologe dem NDR in Schleswig-Holstein. Dennoch hält er die Übergangsregel, dass bis zum 2. April in Innenräumen noch Masken getragen werden müssen, für richtig. Zum Tragen von Masken in Schulen sagte er: "Aus rein infektiologischer Sicht habe ich keinen Hinweis - vor allem nach den Erfahrungen mit diesem Subtyp -, dass wir den Kindern unrecht tun würden, wenn wir die Masken nach Ostern nicht mehr einführen in Schulen." Er würde sich klare Empfehlungen fürs Impfen zumindest für ältere oder gefährdete Menschen wünschen: "Wir wären nicht da, wo wir sind - mit diesen hohen Inzidenzen - und könnten gar nicht darüber nachdenken, in den Schritten jetzt weiterzugehen, wenn die Impfung nicht da wäre. Das dürfen wir bis zum Herbst nicht vergessen!"

VIDEO: Infektiologe zu Maskenpflicht: "Man muss sich entwöhnen" (3 Min)

Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert auf 1.516,3

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen in Schleswig-Holstein geht weiter. Aktuell liegt der Wert bei 1.516,3 (Vortag: 1.470,3 / Vorwoche: 1.155,7). In allen Kreisen und Städten im Bundesland liegt die Inzidenz nun über 1.000. Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag hat sich auf 8.146 verringert - nach 8.753 am Vortag. Eine Woche zuvor waren 7.324 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen eines Tages wurden den Daten zufolge zehn weitere Corona-Tote registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 559 Patientinnen oder Patienten in Kliniken - 22 mehr als am Vortag. 46 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt und 23 dort beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg den Angaben zufolge von 5,32 auf 5,46.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 18. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus