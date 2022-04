Stand: 27.04.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Abi-Prüfungen in MV und Hamburg starten

Abi-Prüfungen in MV und Hamburg starten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.250 in Schleswig-Holstein

Start der Abi-Prüfungen in MV und Hamburg

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen beginnen heute die Abschlussprüfungen der Abiturienten. Die Prüfungen für die Mittlere Reife beginnen am 4. Mai. Rund 11.500 Jugendliche wollen sich den Abschlussprüfungen stellen. Ihnen stehen in diesem Jahr 30 Minuten mehr Zeit zur Verfügung. Damit soll der Pandemie-Situation Rechnung getragen werden, wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte.

Auch Hamburgs angehende Abiturienten starten heute in die schriftlichen Prüfungen. Wie schon in den Vorjahren gibt es wegen der Corona-Pandemie für die antretenden Schülerinnen und Schüler leichte Hilfestellungen. So würden die Themenbereiche genauer eingegrenzt, damit sich die Prüflinge gezielter vorbereiten können. Zudem bekommen sie bei den Abiturklausuren 30 Minuten mehr Zeit. In Mathematik gibt es zwischen mehreren Aufgaben eine Wahlmöglichkeit. Nähere Erläuterungen zu den Aufgabenstellungen sollen Irritationen und Missverständnissen vorbeugen. Zudem soll in Hamburg die "besondere Lage der Schüler" bei der Benotung berücksichtigt werden.

In Niedersachsen laufen die Abi-Prüfungen bereits, ebenso in Schleswig-Holstein.

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in SH sinkt

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 1.247,4, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1.345,6 betragen. Aktuell wurden in Schleswig-Holstein 7.250 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 8.094. Die Zahl der mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus liegenden Patienten sank auf 511 - 31 weniger als am Tag zuvor.

Hamburg: Medizin-Studierende kritisieren hohen Druck

Studierende der Medizin dürfen in Hamburg in jedem Halbjahr höchstens 15 Prozent ihrer Kurse verpassen - sonst müssen sie das Semester wiederholen. In einer Pandemie seien solche Vorgaben nicht zeitgemäß, finden einige Studierende. Die Gefahr, Lehrveranstaltungen zu verpassen, sei zu hoch. Und der Druck ist offenbar groß: Es ist die Rede davon, dass Corona-Testergebnisse gefälscht würden, um nicht wegen einer Infektion in Isolation zu müssen und Kurse zu verpassen.

