Corona-News-Ticker: Ab heute wieder kostenlose Schnelltests

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 13. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 277,4

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 466 in Schleswig-Holstein

RKI meldet 45.081 Neuinfektionen - Inzidenz steigt weiter auf 277,4

Das Robert Koch-Institut meldet 45.081 neue Positiv-Tests. Das sind über 11.000 Fälle mehr als am Sonnabend vor einer Woche, als 34.002 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 277,4 - von 263,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 228 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.617.

Kostenlose Schnelltests jetzt wieder möglich

Von heute an sind wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle möglich. Das legt eine Verordnung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) fest, die gestern verkündet wurde. Der Bund führt damit das vor rund einem Monat stark eingeschränkte Angebot der "Bürgertests" wieder auf breiter Front ein. Damit haben alle mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest durch geschultes Personal - auch unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Bescheinigungen können auch als Nachweis bei Zugangsregeln dienen. Das vom Bund seit März finanzierte Angebot der "Bürgertests" war zum 11. Oktober weitgehend ausgelaufen. Begründet wurde dies mit dem Impfangebot. Nun können angesichts stark steigender Infektionszahlen bestehende Teststellen die Arbeit fortsetzen. Die Länder können zudem weitere Testzentren beauftragen, wie das Ministerium erklärte.

Kontaktverfolgung: Belastung der Gesundheitsämter steigt

Steigende Corona-Zahlen bedeuten mehr Kontakte, die das Gesundheitsamt nachvollziehen muss. In Neumünster müssen Sachbearbeiterinnen jeweils für bis zu 15 Infizierte die Kontaktpersonen ermitteln und verfolgen muss. Da Geimpfte nicht informiert werden, sind es nicht so viele wie letztes Jahr, aber es gibt von Tag zu Tag wieder mehr zu tun. "Diese Woche ist es sehr angestiegen", sagt Mitarbeiterin Nele Netter. "Die letzten Tage haben uns alle Nerven gekostet." Abhilfe soll ein neues System schaffen, bei dem sich Kontaktpersonen selbst auf einer Webseite registrieren.

Schleswig-Holstein: Inzident steigt auf 95,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen auf 95,5. Am Vortag hatte der Wert nach Angaben der Landesmeldestelle noch bei 94,5 gelegen, vor einer Woche bei 75,8. Es gibt 466 gemeldete Neuinfektionen. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land in Kiel. Dort sank sie minimal auf 120,4. Der niedrigste Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 66,6 verzeichnet. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg leicht auf 104. 25 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt, 21 müssen beatmet werden.

