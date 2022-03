Stand: 03.03.2022 15:35 Uhr Corona-News-Ticker: 90 Prozent Erstimpfungen in Bremen

Bremen erreicht als erstes Bundesland 90 Prozent bei Erstimpfungen

Bremen hat als erstes Bundesland die 90-Prozent-Marke bei Erstimpfungen geknackt. Das gab das Robert Koch-Institut bekannt. Die mit Abstand höchste Impfquote aller Bundesländer erklärte das RKI damit, dass dort auch Menschen ohne Wohnsitz im Bundesland erfasst sind, die sich dort haben impfen lassen, etwa Seeleute oder Pendler aus Niedersachsen. In Norddeutschland insgesamt beträgt die Quote der Erstimpfungen 79,3 Prozent. Zwei Impfungen haben 79,5 Prozent und eine Auffrischung 61,8 Prozent erhalten.

Inzwischen haben 75,5 Prozent der Menschen in Deutschland einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen nötig sind. Das sind mindestens 62,8 Millionen Menschen. Bundesweit haben 57,2 Prozent, also 47,5 Millionen, zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen. Mindestens einmal geimpft sind 76,3 Prozent. Das sind in absoluten Zahlen bundesweit 63,5 Millionen Menschen.

Hamburg startet Projekt zum Monitoring von Coronaviren im Abwasser

Hamburg beteiligt sich als eine von zwanzig Kommunen an einem einjährigen Pilotprojekt der Bundesregierung zum Monitoring von Coronaviren im Abwasser. Dafür würden zwei Mal pro Woche am Klärwerk Köhlbrandhöft Abwasserproben entnommen und untersucht, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit. Ziel sei es, die Möglichkeiten der Erfassung zu prüfen und einen Ansatz für eine bundesweite systematische Überwachung zu entwickeln. Dadurch würden die präventiven Handlungsoptionen in Pandemiezeiten gestärkt. Hintergrund ist nach Angaben der Umweltbehörde die Tatsache, dass Infizierte bereits mehrere Tage vor Auftreten von Symptomen Viren ausscheiden. Das Projekt wird den Angaben zufolge mit Mitteln der EU-Kommission finanziert. Insgesamt stehen demnach allen 20 teilnehmenden deutschen Kommunen 3,72 Millionen Euro zur Verfügung.

BGH macht Lockdown-Betroffenen wenig Hoffnung auf Entschädigung

Von den Corona-Lockdowns hart getroffene Branchen wie die Gastronomie haben offenbar wenig Aussicht auf volle staatliche Entschädigung für ihre Einbußen. Das zeichnete sich heute in der Verhandlung der ersten Klage ab, die den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erreicht hat. Die im Infektionsschutzgesetz enthaltenen Entschädigungsregelungen seien wohl nicht für flächendeckende Betriebsschließungen gedacht, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann. Generell gehe es hier möglicherweise nicht um eine Frage der Staatshaftung, sondern des Sozialstaats. Das Urteil soll voraussichtlich in zwei Wochen verkündet werden. Geklagt hat der Eigentümer einer familiengeführten Veranstaltungslocation mit Schloss-Hotel und mehreren Restaurants im Berliner Umland. Er fordert vom Land Brandenburg rund 27.000 Euro und den Ersatz weiterer Schäden, weil er im Frühjahr 2020 mehrere Wochen weitgehend schließen musste. Herrmann sagte, der Fall habe sehr grundsätzliche Bedeutung. Bundesweit gebe es eine sehr große Zahl ähnlicher Gerichtsverfahren. In den Vorinstanzen hatte die Entschädigungsklage keinen Erfolg

2.760 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind nach Angaben der Sozialbehörde 2.760 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 450 mehr als gestern und 194 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg leicht - von 630,4 gestern auf aktuell 640,6. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 833,3 gelegen. In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 315 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, zwölf weniger als zuletzt gemeldet. Laut DIVI-Intensivregister liegen 41 Menschen mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen in Hamburg, einer weniger als am Vortag.

Auch in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein und bundesweit stiegen die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner heute an.

Discos dürfen in MV von Freitag an wieder öffnen - mit vielen Einschränkungen

Ab Freitag dürfen Clubs und Diskotheken in Mecklenburg-Vorpommern ihre Türen wieder für Gäste öffnen. Nach den Beschlüssen des Landeskabinetts gelten dennoch weiter Hygienevorschriften gemäß den Stufen der Corona-Warnampel. So ist in Stufe eins zwar allen Feiernden der Eintritt erlaubt, nach der 3G-Regel müssen Ungeimpfte jedoch einen negativen Corona-Test vorweisen. In den Stufen zwei bis vier greift demnach die 2G-Plus-Regel: Ungeimpfte sind dann nicht mehr zugelassen und alle anderen brauchen einen zusätzlichen Test. Zudem dürfen die Clubs den neuen Regeln zufolge ihre Kapazität nur zur Hälfte ausschöpfen. Der Landesverband der Clubs und Live-Spielstätten (Kulturwerk MV) gab sich trotz Freude darüber, wieder Publikum begrüßen zu dürfen, insgesamt zurückhaltend: In ihren Einrichtungen herrsche ein saisonales Geschäft, hieß es. "Nun starten wir das zweite Jahr in Folge mit Öffnungsszenarien zu einem Zeitpunkt, zu dem unsere Saison fast vorbei ist." Für die Sommermonate habe man nun erneut keinen Puffer. Müssten die Diskotheken im Herbst erneut schließen, so bedeute das für den Großteil der Verbandsmitglieder das Aus.

20.111 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

In Niedersachsen sind 20.111 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 1.111,8. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.096,7. Binnen eines Tages registrierte das RKI 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Bund der Steuerzahler kritisiert Haushaltspolitik der SH-Regierung

Der Bund der Steuerzahler hat Schleswig-Holsteins Haushaltspolitik heftig kritisiert. Da das Land trotz steigender Einnahmen neue Schulden mache, werde der Gestaltungsspielraum für die Zukunft stark eingeengt, zumal die Zinsen wieder steigen würden, sagte Präsident Aloys Altmann. Der 2020 beschlossene Corona-Notkredit von 5,5 Milliarden Euro sei kaum zur Hälfte mit erforderlichen Pandemie-Maßnahmen zu rechtfertigen. "Es kann nicht sein, dass alle Infrastruktur- und Zukunftsinvestionen aus Notkrediten und Rücklagen finanziert werden." Corona sei der Gipfel einer Entwicklung, nachdem es schon vorher eine "unselige Tendenz zu Schatten- und Nebenhaushalten" gegeben habe, sagte Altmann.

Hoher Krankenstand durch Corona bereitet Kitas in MV weiter Probleme

Kitas in Mecklenburg-Vorpommern haben offenbar zunehmend Probleme, die reguläre Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen. Aktuell seien nicht nur viele Kinder sondern auch Erzieherinnen und Erzieher erkrankt, heißt es vom Städte- und Gemeindetag. Der Kommunalverband rechnet auch in den kommenden Wochen noch mit hohen Krankenständen in den Kitas. Das werde zu Einschränkungen der Betreuungsmöglichkeiten führen, so Geschäftsführer Andreas Wellmann. Er bat Eltern und Arbeitgeber um Verständnis, falls Kinder zu Hause betreut werden müssten.

210.673 neue Corona-Fälle bundesweit registriert

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in Deutschland 210.673 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 5.649 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg leicht auf 1.174,1 von 1.171,9 am Vortag.

Novavax-Impfstoff: Weniger Hamburger als erwartet greifen zu

In Hamburg gibt es kaum Nachfrage nach dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax. Das zeigen erste Zahlen der Sozialbehörde, die NDR 90,3 vorliegen. Es sind erst 200 Menschen, die seit dem Wochenende in Hamburg mit Novavax geimpft wurden. Weitere 500 hatten bis einschließlich Dienstag Termine für die Erstimpfung gebucht. Dabei gab es große Erwartungen, dass sich mit Novavax auch diejenigen Menschen impfen lassen, die kein Vertrauen in die modernen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Moderna haben.

Bundesgerichtshof verhandelt über Entschädigungsklage

Die Beschränkungen in der Corona-Pandemie haben viele Branchen hart getroffen: Muss der Staat die Betroffenen für ihre Einnahme-Ausfälle entschädigen? Dazu dürfte sich der Bundesgerichtshof (BGH) heute äußern. Die Richterinnen und Richter verhandeln im Fall eines Hoteliers und Gastronomen, der das Land Brandenburg verklagt hat.

Um die Ausbreitung des neuen Virus zu stoppen, hatten Bund und Länder in der ersten Pandemie-Welle im März 2020 das öffentliche Leben mit drastischen Maßnahmen heruntergefahren. Die Gastronomie musste schließen, Hotels durften keine Touristen mehr aufnehmen.

In Schleswig-Holstein treten Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft

In Schleswig-Holstein gilt in Hotels, Restaurants und für Kultur- und Freizeitveranstaltungen von heute an wieder die 3G-Regel: Besucher müssen eine Impfung gegen Covid-19 nachweisen, eine Genesenen-Bescheinigung haben oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Bisher waren ungeimpfte Menschen ausgeschlossen. Die Maskenpflicht bleibt in Innenbereichen überwiegend bestehen, wird aber unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gelockert.

Deutschland streicht alle Länder von Hochrisikoliste

Deutschland hat alle Corona-"Hochrisikogebiete" von der Liste gestrichen. Dieser Schritt trat um Mitternacht in Kraft. "Mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigt sich, dass die Fähigkeit dieser Variante eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend ist im Vergleich zu den vorherigen vorherrschenden Varianten", begründete das Robert Koch-Institut die Entscheidung. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Innenministerium. Die bisherige Einstufung vieler Länder als "Hochrisikogebiet" bedeutete für ungeimpfte Einreisende aus diesen Ländern in Deutschland zunächst Quarantäne.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist zum dritten Mal in Folge gestiegen - auf 941. Am Vortag hatte der Wert bei 912,4 gelegen, vor einer Woche bei 849,2. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden 5.651 Corona-Neuinfektionen registriert (Vorwoche: 5.425).

