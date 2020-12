Stand: 23.12.2020 05:56 Uhr Corona-News-Ticker: 776 Neuinfektionen sind Höchstwert in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Dienstag können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Höchster Wert bisher: 776 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

RKI: Bundesweit mit 962 so viele Tote an einem Tag wie noch nie - knapp 25.000 Neuinfektionen

Ab heute Ausgangsbeschränkungen in Grafschaft Bentheim

Besuche in Hamburger Pflegeheimen nur noch mit negativem Test

RKI: Bundesweit neuer Höchstwert bei Corona-Todesfällen

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat für ganz Deutschland einen neuen Höchststand erreicht: Binnen eines Tages übermittelten die Gesundheitsämter bundesweit 962 neue Todesfälle an das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Außerdem wurden 24.740 Neuinfektionen gemeldet - am vergangenen Mittwoch waren es 27.728 Neuinfektionen gewesen. Das war auch der Tag mit den bisher meisten Todesfall-Meldungen (952). Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) sank leicht auf 195,1 - tags zuvor war mit 197,6 ein Höchststand erreicht worden. Den mit Abstand höchsten Wert erreicht Sachsen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 414,1 - also mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt.

Ausgangsbeschränkungen in Grafschaft Bentheim ab heute

Als erster Landkreis in Niedersachsen setzt die Grafschaft Bentheim auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Erstmals von heute Abend um 21 Uhr an sollen die Bürgerinnen und Bürger bis zum nächsten Morgen (5 Uhr) ihre Wohnungen und Grundstücke nicht verlassen. Ausnahmen gibt es bei beruflichen oder medizinischen Gründen, auch das Gassigehen mit dem Hund ist noch erlaubt. An Heiligabend gelten die Beschränkungen erst ab 22 Uhr. Die Maßnahme gilt zunächst bis zum 12. Januar. Der Landkreis hatte sich zu den Beschränkungen entschlossen, nachdem sich innerhalb von sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Besuche in Hamburger Pflegeheimen nur noch mit negativem Test

Besuche in den Hamburger Alten- und Pflegeheimen sind ab heute zumeist nur noch bei Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Eine entsprechende Testpflicht für Besucher hat der rot-grüne Senat gestern beschlossen. Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen seien besonders gefährdet. Deshalb müsse ausgeschlossen werden, dass Besucher eine Infektion in die Heime tragen, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Um Härten über Weihnachten zu vermeiden, gilt bis zum 28. Dezember eine Ausnahmeregelung: Sollten in Einrichtungen keine Schnelltests gemacht werden können, seien dennoch Besuche möglich, wenn Bewohner und Besuchende durchgängig eine FFP2-Maske tragen und sich strikt an die Hygienekonzepte halten. Von der Ausnahme solle aber nur zurückhaltend und in Notfällen Gebrauch gemacht werden.

776 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - Höchster Wert bisher

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages so viele neue Corona-Infektionen gemeldet worden wie noch nie: 776 Fälle registrierte die Landesregierung. Der bisherige Höchststand an Neuinfektionen war am 18. Dezember mit 602 Fällen gemeldet worden. Allerdings wurde gestern mit lediglich 211 neuen Fällen ein vergleichsweise niedriger Wert gemeldet. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 486 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Schleswig-Holstein nun bei 103. Die Zahl der Menschen, die mit oder an einer Corona- Infektion starben, stieg um 15 auf 348.

Los geht's mit dem NDR.de Ticker am Mittwoch

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Dienstag wurden in Niedersachsen 1.185 Neuinfektionen gemeldet, in Hamburg 582, in Schleswig-Holstein 211, in Mecklenburg-Vorpommern 307 und im Bundesland Bremen 122. Bundesweit wurden 19.528 neue Fälle bestätigt.