Corona-News-Ticker: 75 Millionen Impfdosen sollen 2022 gespendet werden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Mittwoch, 29. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Deutschland will 75 Millionen Impfdosen im Jahr 2022 spenden

Impftermine auch an Silvester in Hamburg

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.131 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Silvester: Diese Corona-Regeln gelten im Norden

Kontaktbeschränkungen, 2G-Plus, Testpflicht und Verkaufsverbote für Feuerwerk: Auch in diesem Jahr gelten wegen der Corona-Pandemie viele Regeln, die Feiern und Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel beeinträchtigen. So gilt zu beachten, dass auch bei privaten Silvester-Feiern maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Abweichende Regeln in den Nord-Bundesländern finden Sie auf unserer Übersicht.

Deutschland will 2022 mindestens 75 Millionen Impfdosen spenden

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr mindestens 75 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Staaten spenden, ohne dabei die eigene Impfkampagne einzuschränken. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, das für das zu Ende gehende Jahr gesetzte Ziel von 100 Millionen Dosen sei erreicht worden. "Wir sind uns einig, dass wir beides hinbekommen werden: die Versorgung der eigenen Bevölkerung und die der ärmeren Staaten", sagte Schulze. Niemand müsse hierzulande Sorge haben, dass er eine notwendige Impfung nicht bekommt, weil Deutschland andere Länder unterstütze. Schulze sagte, Priorität für das Entwicklungsministerium habe die Beendigung der Pandemie. Der Schlüssel dazu sei es, den Menschen weltweit den Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen.

Aktion an Silvester: Impfen mit Berliner in Hamburger Kliniken

Sechs Asklepios Kliniken in Hamburg starten an Silvester eine Sonder-Impfaktion: Unter dem Motto "Impfen, Boostern und Berliner" bieten die Kliniken 1.000 zusätzliche Impfungen an. In den Asklepios Kliniken Altona, Barmbek, Heidberg, St. Georg, Wandsbek und dem Westklinikum wird am 31.12.2021 von 9 bis 13 Uhr geimpft. Die Termine werden über das Buchungsportal der Hamburger Impfzentren vergeben. Finanziert werden die Impfungen von der Hamburger Sozialbehörde. Für alle, die sich dort Impfen lassen, gibt es als Stärkung einen Berliner.

1.131 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 1.131 Corona-Neuinfektionen gemeldet geworden. Am Vortag waren es 725. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 158,1 - nach 151,4 gestern. Vor einer Woche betrug dieser Wert etwa 166. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz sank erneut auf 2,61 (Montag: 2,68). Im Krankenhaus lagen den Angaben zufolge 179 Covid-Patienten - 8 weniger als am Tag zuvor. 47 Covid-19-Schwerkranke wurden auf Intensivstationen betreut (6 weniger als am Vortag). Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg um einen Menschen auf 1.881. Im Vergleich der Städte und Kreise ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dithmarschen mit 256,7 am höchsten. Stormarn folgt mit 212,7, danach Herzogtum Lauenburg (212,4). Den niedrigsten Wert gibt es erneut in Lübeck - dort lag er bei 98,7.

Intensivmediziner zu Triage-Urteil: "Dankbar für Vorgaben"

Wer wird bei schwindenden Kapazitäten in den Krankenhäusern gerettet, wer nicht? Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber gestern aufgefordert, zu möglichen Triage-Entscheidungen der Ärzte klare Vorgaben zu machen. Der Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, hält das für richtig. Er sei sehr dankbar, "weil wir uns in einem juristisch schwierigen Raum bewegen", sagte Kluge bei NDR Info. Er glaube jedoch nicht, dass sich am Ende gegenüber den jetzigen Richtlinien der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin viel ändern werde. "Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die gesetzlichen Empfehlungen ganz anders aussehen werden", sagte Kluge.

