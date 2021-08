Stand: 26.08.2021 14:34 Uhr Corona-News-Ticker: 70.000 Hamburger Impfungen nicht gemeldet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 26. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Hamburg: 70.000 Impfungen nicht ans RKI gemeldet

Modellprojekt beim THW Kiel: Saisonstart vor 9.000 Fans

Deutscher Ethikrat : 2G ist keine Impfpflicht durch die Hintertür

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 926 in Niedersachsen, 271 in Hamburg, 262 in Schleswig-Holstein - bundesweit 12.626

MV: Zwei Tote nach Corona-Ausbruch in Tagespflege

Zum ersten Mal seit längerer Zeit hat es wieder einen größeren Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Dem Ausbruch in einer Tagespflege in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden 17 Infektionen zugeordnet, so ein Sprecher des Sozialministerium. Betroffen waren demnach 14 Betreute und drei Mitarbeiter. Sechs Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden, zwei starben. "Neun Personen waren vollständig geimpft, zwei unvollständig geimpft, drei ungeimpft und bei drei Personen ist der Impfstatus unbekannt", sagte der Sprecher.

Ärztevereinigung: 70.000 Hamburger Impfungen nicht gemeldet

Die niedergelassenen Hamburger Ärzte haben nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung mehr als 70.000 Corona-Impfungen nicht an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das habe eine Analyse der Abrechnung für das zweite Quartal ergeben, teilte der Sprecher der Ärztevereinigung mit. Damit müsste die Quote der Erstimpfungen, die das RKI am Donnerstag mit 67,8 Prozent der Einwohner angab, um mindestens drei Prozentpunkte höher liegen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann nahm die Mediziner in Schutz: "Den Ärztinnen und Ärzten ist dabei kein Vorwurf zu machen." Das Meldeverfahren sei neu und anfänglich auch technisch nicht stabil gewesen.

MV: 2022 mehr Konkurrenzdruck im Tourismus erwartet

Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern und Ostdeutschland muss sich für 2022 auf einen härteren Konkurrenzkampf einstellen. Zu diesem Fazit kommt das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr (dwif München) in seinem aktuellen Tourismusbarometer. Gründe seien der Auslandstourismus, der wieder anziehen werde, sowie die durch Corona stark veränderte Geschäftsreise- und Veranstaltungsbranche, sagte dwif-Marktforschungsleiter Karsten Heinsohn. Und weiter: "Der Deutschlandtourismus ist kein Selbstläufer." Hotels und Gastronomie müssten große Anstrengungen unternehmen, um den verschärften Fachkräftemangel durch Abwanderung in andere Branchen wieder zu lindern.

Modellprojekt: THW Kiel startet Saison vor 9.000 Handball-Fans

Der Plan von Handball-Bundesligist THW Kiel zur neuen Saison geht auf: Das Land Schleswig-Holstein hat dem Modellprojekt von Stadt und Verein zugestimmt. Das erste Heimspiel am 8. September gegen HBW Balingen-Weilstetten wird somit vor beinahe vollen Rängen stattfinden. Rund 90 Prozent aller Plätze dürfen besetzt sein, nur die Stehplätze bleiben frei. Zudem gibt es ein Hygiene- und Sicherheitskonzept. Die Sportveranstaltung findet nach dem 3G-Prinzip und nicht wie zuvor geplant ausschließlich mit geimpften und genesenen Zuschauern (2G) statt. Diesem Aspekt des Konzepts hatte das Innenministerium nicht zugestimmt. Auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder dürfen, müssten dabei sein dürfen, so das Ministerium - wie Kinder unter zwölf Jahren oder Schwangere beispielsweise. In diesen Fällen müsse ein negativer Test ausreichen.

271 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

In Hamburg wurden binnen eines Tages 271 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Das sind 68 Fälle weniger als gestern und 47 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag von 80,8 auf nun 83,3 Infektionen je 100.000 Einwohner gestiegen. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 88,2. Derzeit werden in den Hamburger Krankenhäusern 113 Corona-Patienten behandelt, 42 davon werden auf Intensivstationen versorgt.

Neue Corona-Regeln im Norden: Die Änderungen beim Kinobesuch

Hamburger CDU: Schüler sollen sich freitesten können

In Hamburg würden Schüler strenger behandelt als Mallorca-Rückkehrer, meint Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß. Er will, dass sich die Schüler nach einem positiven Corona-Fall in einer Klasse freitesten lassen können. Die bildungspolitische Sprecherin der Hamburger CDU, Birgit Stöver, fordert zudem abgestufte Maßnahmen, damit eine Quarantäne für die komplette Klasse über die vollen 14 Tage eine Ausnahme bleibt. Die Hamburger Sozialbehörde erklärt, jeder Corona-Fall in einer Schule werde einzeln bewertet und somit auch die Quarantänemaßnahmen. Ein Freitesten nach fünf Tagen - so wie bei Personen, die aus Hochrisikogebieten zurückkehren - lehnt die Behörde ab.

Gesundheitsministerium lässt großen Impfstoff-Vorrat anlegen

Etwa 80 Millionen Impfstoffdosen will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorsorglich einlagern - eine Dosis für jeden Bürger und jede Bürgerin, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage des ARD-Magazins Kontraste bestätigt. "Im Rahmen eines Portfolioansatzes ist die Bevorratung mit unterschiedlichen Impfstoffarten geplant", so das Ministerium. Eine Vorratshaltung halten Impfexperten für falsch, da der Impfstoff weltweit derzeit noch ein knappes Gut ist. In Afrika etwa sind bisher nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Zudem sind die Dosen nur sechs Monate haltbar.

Diakonie Niedersachsen: Hilfen zum Schulstart reichen nicht

Die Diakonie in Niedersachsen fordert zum Schulstart mehr Unterstützung für sozial benachteiligte Kinder. Während der Pandemie seien von Armut bedrohte Kinder weiter abgehängt worden, sagte Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke. "Wir fordern eine sachgerechte Ermittlung und damit Erhöhung der Regelsätze und der Leistungen für Bildung und Teilhabe." Bisher erhalten sozial benachteiligte Kinder eine jährliche Schulbedarfspauschale in Höhe von 154,50 Euro aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes. Insbesondere bei der Einschulung und zum Schulwechsel sei dies jedoch nicht ausreichend, kritisierte Lenke und fordert erneut eine Kindergrundsicherung. Das bisherige System habe zu große bürokratische Hürden, sagte er.

Kulturbranche startet Impfaufruf in sozialen Medien

Unter dem Hashtag #impfenschützt rufen Musikerschaffende, Bands und Festivalveranstalter dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Darunter auch norddeutsche Musiker wie Jan Delay und Tocotronic.

Inzidenzwert steigt bundesweit auf 66,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 66,0 - am Vortag hatte der Wert 61,3 betragen, vor einer Woche 44,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 12.626 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8.400 positiven Tests gelegen. Bundesweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 21 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle gewesen.

Nds: Polizei durchsucht Impfzentrum Schortens und DRK-Gebäude

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Ermittler im Zusammenhang mit dem Impfskandal im friesischen Schortens mehrere Gebäude. Im Zentrum steht das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Neben dem Impfzentrum selbst würden Räume der DRK-Kreisverbände Jeverland und Varel-Friesische Wehde überprüft, teilte die Polizeidirektion Oldenburg mit. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen geht es um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs. Dieser war aufgekommen, als die Ermittler Beweise gegen eine ehemalige DRK-Mitarbeiterin suchten, die möglicherweise zahlreichen Patienten Kochsalzlösung statt eines Corona-Impfstoffs gespritzt haben könnte.

Ethikrat: 2G-Modell ist keine Impfpflicht durch die Hintertür

Begrifflich sei das 2G-Modell aus Hamburg keine Impfpflicht durch die Hintertür, so Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. "Eine Pflicht ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann", erläutert sie. Das sei hier nicht der Fall. Stattdessen werde "Druck aufgebaut, um es attraktiver zu machen, sich und andere zu schützen", sagte Buyx. Aus ethischer Sicht müsse man sagen, dass 3G besser sei. Weil man mehr Teilhabe habe. Wenn sich die Situation weiter verschlechtern würde, sei 2G aber ethisch vertretbar, wenn damit maßvoll umgegangen werde, so Buyx im Interview mit NDR Info. "Man sollte vorher alles andere ausgeschöpft haben." Wichtig sei zudem, vorab zu überdenken, welche Bereiche betroffen seien. "Das scheint mir in Hamburg vorbereitet zu sein. (...) Die Disco ist nicht der Sportverein und auch nicht der Behördenbesuch."

Zahl der Intensivbetten nimmt wegen Personalmangel ab

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis zeigt sich besorgt über die Ausstattung auf den Intensivstationen. "Viele Kliniken melden uns Personalprobleme. Das Personal ist müde und wird weniger", schreibt der wissenschaftliche Leiter des Divi-Melderegisters für Krankenhäuser.

Deutlich mehr Ehrenamtliche in Niedersachsen und Bremen

Seit der Corona-Pandemie haben die Freiwilligenagenturen in Niedersachsen und Bremen großen Zulauf erfahren - und er ebbt nicht ab. Viele hätten sich in dieser Zeit zum ersten Mal freiwillig engagiert, sagt Lena Blum, Leiterin der Freiwilligenagentur Bremen. Allein im Einkaufshilfen-Programm seien in der Hansestadt knapp 200 Freiwillige vermittelt worden. In Osnabrück meldeten sich seit Beginn der Corona-Pandemie 2.500 Menschen, um ihre Unterstützung anzubieten. "Ein Großteil ist noch dabei", sagt Raphael Dombrowski von der dortigen Freiwilligenagentur.

MV: Pilotprojekt mit PCR-Pool-Tests an Gymnasium

Am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum startet heute ein Pilotprojekt mit PCR-Pool-Tests. Diese Art von Corona-Tests gibt es an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht. PCR-Pool-Tests gelten als besonders effektive Art der Testung von großen Gruppen. Einzelproben von bis zu 15 Personen werden dabei zu einer gemeinsamen zusammengeführt und untersucht. Das spart Zeit und Geld. Zugleich sind PCR-Pool-Tests verlässlicher als die üblicherweise an Schulen eingesetzten Antigen-Schnelltests.

Noch keine aktuellen RKI-Infektionszahlen

Die Meldung der bundesweiten Corona-Infektionszahlen verzögert sich. Die im Corona-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) ausgewiesenen Zahlen werfen Fragen zur Plausibilität auf. Bis zur Klärung bitten wir um Geduld.

926 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt auf 45,4

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 926 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit auf 45,4 neue Fälle pro 100.000 Einwohner, wie aus Daten der Landesbehörden hervorgeht. Gestern waren 817 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 43,6 berichtet worden, heute vor einer Woche waren es 631 Fälle und ein Wert von 31,5. Eine weitere infizierte Person starb, seit Pandemiebeginn sind es nun 5.846 Todesfälle landesweit. Die höchsten Inzidenzwerte weisen die kreisfreien Städte Delmenhorst (79,9) und Wolfsburg (78,0) sowie der Landkreis Holzminden (72,4) auf.

Clubkombinat Hamburg will heute über 2G-Option beraten

Der Vorstand des Clubkombinats Hamburg sieht das neue 2G-Optionsmodell zur Eindämmung von Corona in der Hansestadt aktuell eher kritisch. Bei einer internen Umfrage sei die Hälfte der Clubs noch unentschieden gewesen, ob sie das Modell umsetzen wollten oder könnten, sagte der Vorsitzende Kai Schulz. Das Clubkombinat forderte: "Wenn 2G, dann ohne Maske." Für heute ist den Angaben zufolge ein Runder Tisch geplant. Das Clubkombinat vertritt etwa 110 Musikspielstätten, 55 Veranstalter und ein halbes Dutzend Festivals der Hansestadt. "Nach 18 Monaten Dauer-Lockdown der Clublandschaft ist das 2G-Optionsmodell, bei allem Wunsch, wieder aktiv zu werden, jedoch ein Modell, welches uns in eine missliche Lage bringt", sagte Schulz. Es entstehe ein Impfdruck, der mit einem Ausschluss von sozialer Teilhabe einhergehe.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gefallen. Die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt nun bei 47,3 nach 48,9 am Vortag. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle hervor. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 262 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 305, in der Vorwoche 280. In den Krankenhäusern werden derzeit 67 Covid-19-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag. 20 von ihnen lagen auf der Intensivstation (+2), elf Patienten mussten nach wie vor beatmet werden. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet, so dass die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie bei 1.645 liegt. Am höchsten ist der Inzidenz-Wert in Neumünster, dort wird er mit 111,0 angegeben. In Dithmarschen liegt er bei 76,6, in der Landeshauptstadt Kiel bei 76,2. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Ostholstein verzeichnet (18,5).

Pro und Kontra: Ist Niedersachsens Corona-Sonderweg sinnvoll?

Mit der neuen Corona-Verordnung setzt die Landesregierung in Niedersachsen auf eine neue Strategie - mit 3G-Regel und weiteren Parametern neben der Inzidenz. Das wird mit Lob und Skepsis aufgenommen.

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 26. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.