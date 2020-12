Stand: 11.12.2020 06:33 Uhr Corona-News-Ticker: 529 Neuinfektionen sind Höchstwert in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesärztepräsident warnt vor überzogenen Erwartungen an Lockdown

Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnt vor überzogenen Erwartungen an einen harten Lockdown. Er sei dafür, das öffentliche Leben zwischen Weihnachten und dem 10. Januar herunterzufahren, sagt Reinhardt dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND). "Es ist aber eine Illusion zu glauben, mit einem harten Lockdown von 14 Tagen ab Weihnachten bekommen wir die Pandemie in den Griff." Nach dem Ende eines Lockdowns würden die Infektionszahlen mit den Lockerungen auch wieder steigen. Bund und Länder müssten einheitlich vorgehen. Angesichts des Flickenteppichs an Regelungen bestehe die Gefahr, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zu den notwendigen Beschränkungen verloren ginge.

Höchstwerte: 29.875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle gemeldet

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle haben einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29.875 Neuinfektionen. Das sind über 6.000 mehr als am Vortag, als mit 23.679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Außerdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 20.970. Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1.272.078

Höchstwert: Schleswig-Holstein meldet 529 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein hat die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 529 Fällen einen neuen Höchstwert erreicht. Der bisherige war am vergangenen Sonntag mit 318 gemeldet worden. Und noch ein Vergleich: Vor einer Woche waren 245 Neuinfektionen registriert worden. In den am späten Abend aktuell von den Behörden in SH übermittelten Daten sind allerdings auch knapp 100 Fälle aus den vergangenen Tagen enthalten, die erst mit Verspätung von den Gesundheitsämtern übermittelt worden sind. Die meisten neuen Fälle verzeichnen die Kreise Stormarn (+138) und Pinneberg (+99) sowie die Hansestadt Lübeck (+72). Der landesweite Siebe-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) stieg von 58,5 auf 67,8.

Kieler Landtag debattiert über Corona-Lockdown

Heute findet die nächste Corona-Debatte im Landtag in Kiel statt: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird dem Parlament die Position der Landesregierung für die weiteren Beratungen von Bund und Ländern darlegen. Dies hatte die SPD per Dringlichkeitsantrag gefordert. Günther hatte sich gestern für einen harten Lockdown in ganz Deutschland noch vor Weihnachten eingesetzt. Die Landesregierung wolle so schnell und so konsequent wie möglich handeln.

"Hand in Hand für Norddeutschland": Heute großer Spendentag

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" widmet sich Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Prominente und NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen heute am großen Spendentag Ihre Anrufe und Spendenzusagen entgegen. Die kostenlose Hotline ist von 6 Uhr bis Mitternacht zu erreichen: (08000) 63 70 00. Hier finden Sie weitere Infos zu den Aktionspartnern Diakonie und Caritas und zum Spenden.

Ist Corona-Krise verlorene Zeit oder Chance für die Zukunft?

Ein Forschungsteam der Uni im niedersächsischen Hildesheim hat für eine Studie bundesweit mehr als 7.000 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren gefragt: Wie kommt ihr durch die Corona-Krise? Eine erste Auswertung zeigt, dass sich viele von ihnen alleine gelassen und einsam fühlen. Andere wiederum sehen die Erfahrungen, die sie während der Pandemie machen, auch als Chance für ihr weiteres Leben.

Gesundheitsministerin besucht eines von 50 Impfzentren

Nachdem nun fast alle niedersächsischen Standorte für Impfungen gegen das Coronavirus feststehen, informiert sich Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) heute früh in Wolfsburg über den Stand der Vorbereitungen. Geplant ist ein Rundgang im Congress-Park unter anderem mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Sobald ein Impfstoff zur Verfügung stehe, werden 50 Zentren in Städten und Landkreisen den Betrieb aufnehmen, hatte das Innenministerium gestern mitgeteilt. Da mit einer Zulassung eines Impfstoffes erst kurz vor dem Jahreswechsel zu rechnen sei, bleibe noch ausreichend Zeit für den Aufbau. Die Kosten für die Impfzentren trage das Land, hieß es.

Der News-Ticker am Freitag startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die bestätigten Infektionszahlen im Norden vom Donnerstag: In Niedersachsen gab es 1.467 neue Corona-Fälle, 297 in Schleswig-Holstein, 506 in Hamburg, 242 in Mecklenburg-Vorpommern und 185 im Bundesland Bremen.