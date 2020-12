Stand: 19.12.2020 06:34 Uhr Corona-News-Ticker: 508 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen zum gestrigen Freitag finden Sie hier im Blog.

RKI: 31.300 neue Corona-Fälle bundesweit - 702 weitere Tote

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Wochenvergleich erneut gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter 31.300 neue Fälle binnen eines Tages. Das sind etwa zehn Prozent mehr als am selben Tag der Vorwoche. Die Behörde verzeichnete zudem 702 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt laut RKI bei 0,96. Das bedeutet, dass ein Infizierter im bundesweiten Durchschnitt etwas weniger als eine weitere Person ansteckt. Der Wert gibt das Infektionsgeschehen vor etwa anderthalb Wochen wieder.

Schleswig-Holstein meldet 508 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 508 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein höherer Wert als genau eine Woche zuvor (384). Am Donnerstag wurde mit 602 Neuinfektionen ein Höchstwert verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg landesweit auf 93,8. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein 20.249 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert. 322 Menschen mit einer Infektion starben bisher. In den Krankenhäusern werden aktuell 212 Covid-19-Patienten behandelt - 30 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 16 müssen beatmet werden.

Details zu den Corona-Impfungen in Deutschland

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat gestern die Impfpriorisierung für Deutschland vorgestellt. "Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne", sagte Spahn. Ältere über 80 Jahre, Bewohner und Personal in Pflegeheimen sollen zuerst zum Zug kommen, wenn die Impfungen wie geplant am 27. Dezember anlaufen können

Neue Quarantäne-Regel in Schleswig-Holstein

Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein hat gestern einen Erlass herausgegeben, der die Kreise und kreisfreien Städte auffordert, eine neue Allgemeinverfügung zu Quarantäne-Maßnahmen zu veröffentlichen. Demnach sollen enge Kontaktpersonen von Menschen, die eine nachgewiesene Coronavirus-Infektion haben, gleich und eigenständig in Quarantäne gehen. Enge Kontaktpersonen gehören zur Kategorie eins. Das bedeutet, sie hatten mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen engen Kontakt - ohne Abstand, für mindestens 15 Minuten.

Auch Hamburg hebt Lkw-Sonntagsfahrverbot auf

Angesichts des neuen Corona-Lockdowns hat der Hamburger Senat das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen aufgehoben. Gemäß einer Vereinbarung der Verkehrsminister von Bund und Ländern gelte die Sonderregelung bis Ende Januar, teilten die Behörden für Verkehr und Inneres gestern mit. Auch Niedersachsen und Bremen haben den Beschluss umgesetzt.

Am Freitag wurden in Schleswig-Holstein 602 neue Fälle registriert, in Niedersachsen 1.610, in Hamburg 547, in Mecklenburg-Vorpommern 248 und im Bundesland Bremen 116. Bundesweit gab es bestätigte 30.277 Neuinfektionen.