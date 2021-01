Stand: 24.01.2021 06:16 Uhr Corona-News-Ticker: 477 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 24. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von gestern.

477 neue Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 477 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor hatte es 375 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gestern weiter auf 96,2 (Freitag: 92,1). Das teilte das Landesgesundheitsministerium mit. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 3 auf 744. Bislang gibt es im nördlichsten Bundesland 33.707 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Corona-Patient kämpft mit Langzeitfolgen

Reiner Haase war im März vergangenen Jahres an Covid-19 erkrankt. Vier Wochen lang lag er im Koma. Vollständig genesen ist er bis heute nicht.

VIDEO: Corona: Langzeitfolgen und der schwere Weg zurück ins Leben (7 Min)

NDR.de-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 24. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend:1.207 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen, 425 in Schleswig-Holstein, 204 in Hamburg, 243 in Mecklenburg-Vorpommern, 69 in Bremen, bundesweit 16.417