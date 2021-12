Stand: 12.12.2021 13:39 Uhr Corona-News-Ticker: 44 Strafverfahren nach Demo in Thüringen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 12. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Dutzende Verfahren nach Demo-Ausschreitungen in Thüringen eingeleitet

Neue niedersächsische Corona-Verordnung tritt in Kraft

Wissenschaftler warnen vor Umweltproblem durch Corona-Masken

Bundesweite Inzidenz der Neuinfektionen sinkt unter 400: Zahlen unvollständig?

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 505 in Schleswig-Holstein, 574 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Dutzende Strafverfahren nach Demo-Ausschreitungen in Thüringen

Im thüringischen Greiz sind nach Polizeiangaben bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen gestern 14 Polizisten verletzt worden. Bis zu 1.000 Menschen hätten sich an dem Protest beteiligt und teilweise versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen. Die Polizei habe daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Eine Beamtin sei zeitweilig im Krankenhaus behandelt worden, so die Polizei. Es seien 44 Strafverfahren eingeleitet worden. Zudem liefen 47 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. Wie viele Demonstranten verletzt wurden, ist nicht bekannt. Gestern hatte es in vielen deutschen Städten Proteste gegen die Einschränkungen infolge von Corona-Regeln und die Impfpflicht-Pläne der Bundesregierung gegeben. Auch in Reutlingen in Baden-Württemberg kam es dabei zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. In Hamburg versammelten sich etwa 8.000 Menschen - dabei blieb es friedlich. Ebenso bei einer Demonstration in Schwerin mit 760 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Hospitalisierungs-Inzidenz in Niedersachsen leicht gestiegen

In Niedersachsen ist die Hospitalisierungs-Inzidenz nach Angaben des Gesundheitsministeriums leicht gestiegen - auf 6,2 - nach einem Wert von 6,1 an den beiden Vortagen. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen auf 100.000 Einwohner gerechnet mit einer Covid-19-Erkrankung neu in eine Klinik aufgenommen wurden. Die sonst üblichen Angaben zur Zahl der Neuinfektionen wurden in Niedersachsen heute nicht übermittelt.

574 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

Nach Angaben von Hamburgs Sozialbehörde sind in der Stadt 574 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 92 Neuinfektionen weniger als gestern, aber drei mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg leicht von 249,0 am Sonnabend auf aktuell 249,2. Am Sonntag vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg bei 237,5.

Weitere Informationen 574 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt leicht In Hamburg wurden am Sonntag drei Corona-Neuinfektionen mehr registriert als vor einer Woche. Die Inzidenz liegt bei 249,2. mehr

Niedersachsen: Technische Probleme bei Datenübermittlung ans RKI

Aus Niedersachsen liegen derzeit keine aktuellen Angaben über Corona-Neuinfektionen und weitere Kennzahlen vor. Das Gesundheitsministerium in Hannover teilte mit, dass derzeit keine Daten an das Robert Koch-Institut übertragen werden könnten: "Aufgrund einer technischen Störung im Landesnetz können aktuell am Niedersächsischen Landesgesundheitsamt keine Meldedaten von den Landkreisen und kreisfreien Städten empfangen und an das RKI übermittelt werden." Auch aus Bremen wurden dem RKI offenbar heute noch keine Daten übermittelt.

Wissenschaftler warnen vor Umweltproblem durch Corona-Masken

Achtlos weggeworfene Corona-Schutzmasken stellen Forschenden der Universität Portsmouth zufolge ein ernsthaftes Problem für Umwelt und Tiere dar. Für eine in der Fachzeitschrift "Nature Sustainability" veröffentlichte Studie untersuchten die Wissenschaftler den Zusammenhang von Corona-Maßnahmen in elf Ländern - darunter auch Deutschland und Großbritannien - und der Menge an achtlos entsorgten Corona-Masken und anderer Schutzausrüstung. Von März bis Oktober 2020 stieg die Zahl der nicht ordnungsgemäß entsorgten Masken demnach um das 84-Fache an. Der Plastik-Experte von der Universität Portsmouth, Steve Fletcher, warnte: "Ohne bessere Entsorgung steht uns eine Umweltkatastrophe bevor." Die meisten Masken seien aus langlebigem Plastik und könnten sich in der Umwelt Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte halten. Die Wissenschaftler riefen Regierungen zu mehr Aufklärung darüber auf, wie Schutzmasken umweltgerecht entsorgt werden sollten.

Apotheker: Misstrauisch bei Impfpass-Übertragung in digitalen Nachweis

Das Erkennen von gefälschten Impfausweisen bleibt für Apotheken eine Herausforderung: Für Impfpässe gelte lediglich, "die Inhalte sind verpflichtend, die Form ist nicht vorgeschrieben", sagt Bernd Stahlhacke, Präsident der Apothekerkammer in Mecklenburg-Vorpommern. Das größte Problem für die Prüfung sei, dass der internationale gelbe Impfausweis keine Sicherheitsmerkmale habe, die man gezielt überprüfen kann. Aufgrund des großen Anreizes war daher aus seiner Sicht von Beginn an mit Fälschungen zu rechnen. In Apotheken können Impfnachweise, die lediglich im gelben Impfbuch eingetragen wurden, wie sonst auch bei Hausärzten und in Impfzentren, in das europaweit geltende digitale Impfzertifikat umgewandelt werden. Laut Stahlhacke werden die Apotheken immer misstrauischer und müssen das auch werden. Aus seiner Sicht sollten Apotheker, denen ein Impfpass nicht vollständig glaubhaft erscheint, eine Umwandlung in ein digitales EU-Impfzertifikat einfach verweigern. Laut dem Landeskriminalamt wurden in MV bislang 83 Mal gefälschte Impfausweise durch die Polizei entdeckt.

Bundesweite Inzidenz der Neuinfektionen weiter gesunken - Zahlen unvollständig?

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist offenbar erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert pro 100.000 Einwohner aktuell mit 390,9 an. Gestern waren es 402,9 - vor einer Woche 439,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 32.646 neue Corona-Fälle. Vor einer Woche waren es 42.055. Allerdings gibt es bei der Übermittlung der RKI-Zahlen derzeit offenbar technische Probleme - es ist unklar, ob sich diese auf das Ergebnis auswirken. So werden zurzeit für die Bundesländer Bremen und Niedersachsen keine neuen Corona-Fälle ausgewiesen. Außerdem gehen manche Experten derzeit von einer Untererfassung der Fälle aus, weil einige Gesundheitsämter mit der Meldung von Fällen nicht hinterher kommen würden. Deutschlandweit wurden 132 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet.

Gewerkschaft: "Polizei nicht mit Aufgaben überfrachten"

Die kommunalen Ordnungsbehörden in Niedersachsen sollten nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) besser ausgestattet werden - auch um etwa die Einhaltung der Corona-Regeln besser zu kontrollieren. Aktuell sind Polizei und Ordnungsämter dafür oft gemeinsam im Einsatz. "Die Zusammenarbeit läuft grundsätzlich ganz gut. Klar ist aber auch, alle kommunalen Ordnungsämter sind nach meinem Empfinden in Niedersachsen deutlich zu schlecht ausgestattet", sagte der Vorsitzende des Landesverbandes, Patrick Seegers, der Deutschen Presse-Agentur. Und: "Man muss aufpassen, dass man die Polizei nicht mit Aufgaben überfrachtet, die sie am Ende personell nicht mehr wahrnehmen kann." Um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu kontrollieren, hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) angekündigt, dafür auch Kräfte der Polizei einzusetzen. Zuletzt gab es deswegen vielerorts Schwerpunktkontrollen von Polizei und kommunalen Ordnungskräften.

Neue niedersächsische Corona-Verordnung tritt in Kraft

In Niedersachsen gilt seit heute eine verschärfte Corona-Verordnung. Im Wesentlichen werden damit die zwischen Bund und Ländern in der vergangenen Woche vereinbarten Beschlüsse ins Landesrecht übernommen. Dazu gehört etwa, dass sobald Ungeimpfte an privaten Treffen teilnehmen, sich nur noch Angehörige eines Haushalts mit zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Darüber hinaus wird die 2G-Regel im Einzelhandel umgesetzt. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken oder andere Läden des täglichen Bedarfs sind ausgenommen. Zudem stellt die neue Verordnung die Weichen für die von der Landesregierung geplante Weihnachtsruhe.

Weitere Informationen Niedersachsen: Neue Corona-Verordnung tritt heute in Kraft Zusätzliche Einschränkungen im Einzelhandel und für Nicht-Geimpfte. Weichen für die Weihnachtsruhe sind gestellt. mehr

Hannover: Geschenkaktion statt Weihnachtsfeier für Obdachlose

Die Weihnachtsfeier für Obdachlose muss in Hannover Pandemie-bedingt im zweiten Jahr in Folge ausfallen. Stattdessen werden heute um 13.30 Uhr am Hannover Congress Centrum (HCC) 800 Geschenktüten an bedürftige Menschen verteilt. Darin enthalten sind unter anderem Süßigkeiten, Vitaminsäfte und Kosmetikartikel, wie Organisator Andreas Barthel sagte. Ein warmes Festessen sowie das Angebot eines kostenlosen Haarschnitts seien aufgrund der Corona-Einschränkungen leider nicht möglich. Eigentlich sind die gemeinsame Zeit und die Gespräche nach Einschätzung Barthels das Wichtigste an der Feier mit Live-Musik. Sie soll deshalb im Frühjahr nachgeholt werden.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 162,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter leicht gestiegen - von 157,8 gestern auf 162,7 (Vorwoche: 142,1). Laut Daten der Landesmeldestelle gab es 505 Neuinfektionen (Vortag: 717; Vorwoche: 340). Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Wie am Vortag wurden 187 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, unverändert lagen 54 von ihnen auf Intensivstationen. Die höchste Sieben-Tage-Infektions-Inzidenz verzeichnete die Stadt Lübeck mit 251,1, gefolgt vom Kreis Stormarn (235,5) und dem Kreis Herzogtum Lauenburg (180,3). Am niedrigsten lag der Wert weiterhin im Kreis Nordfriesland (95,1).

Weitere Informationen Corona-Inzidenz jetzt bei 162,7 505 Corona-Infektionen wurden binnen eines Tages gemeldet. 54 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit Corona auf Intensivstationen. mehr

Früher Ski-Saisonstart im Harz mit 2G-Regel

Der Harz ist gestern in die Skisaison gestartet - deutlich früher als in den Vorjahren. Das Skigebiet am Wurmberg bei Braunlage öffnete die östlichen Hexenritt-Abfahrten und -Lifte. Zutritt gibt es nur mit einem 2G-Nachweis. In allen Liften, Seilbahnen und Innenräumen gilt zudem: FFP2-Maske tragen. Außerdem müssen die Wintersportler über die Luca-App ihren Aufenthalt registrieren.

VIDEO: Ski-Glück im Harz: Auf der Piste mit 2G (4 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 12. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.