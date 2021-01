Stand: 13.01.2021 06:17 Uhr Corona-News-Ticker: 408 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 13. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Live auf NDR.de ab 13.30 Uhr: Bürgerschaft in Hamburg diskutiert über Lockdown

Vorpommern-Rügen: Quarantäne auch ohne Anordnung

Neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update zum Thema Impfen ist online

408 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Deutschlandweit 19.600 Neuinfektionen und 1.060 neue Todesfälle verzeichnet

RKI: 19.600 Neuinfektionen und 1.060 neue Todesfälle

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 19.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie damit auf 1.953.426. Zudem wurden bundesweit 1.060 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 42.637. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 155. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum.

Vorpommern-Rügen: Quarantäne auch ohne Anordnung

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde oder engen Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss sich im Landkreis Vorpommern-Rügen von heute an selbst in Quarantäne begeben. Das gelte auch ohne Anordnung durch das Gesundheitsamt, teilte der Landkreis gestern Abend mit. Begründet wurde die neue Regelung mit dem weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Nicht immer könnten alle Personen, die selber infiziert sind oder als Kontaktpersonen gelten, schnell telefonisch erreicht werden.

Hamburg: Bürgerschaft befasst sich mit Corona-Lockdown

Vor den Beratungen über den nächsten Doppelhaushalt geht es in der Hamburgischen Bürgerschaft heute (Livestream bei NDR.de ab 13.30 Uhr) zunächst um den verlängerten und verschärften Lockdown. Die Fraktionen haben die Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zur Debatte angemeldet. Hamburg hatte mit der Verordnung die Bund-Länder-Beschlüsse bereits am vergangenen Freitag als erstes Bundesland umgesetzt. Die eigentlich übliche Aktuelle Stunde wurde vertagt. Weitere Themen der Bürgerschaft sind unter anderem die Digitalisierung der Schulen und die Unterstützung für die Kitas.

Diskussion über Homeoffice-Pflicht: Wirtschaft in Sorge

Ein seltener Schulterschluss: Die Niedersächsische Landesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften werben für mehr Homeoffice zur Bekämpfung des Corona-Infektionsgeschehens. Doch es gibt Grenzen, denn in manchen Firmen ist Arbeiten im Homeoffice kaum möglich.

408 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 408 neue Corona-Fälle registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 549. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 94,1. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 25 auf 594. 362 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 74 werden intensivmedizinisch betreut - 49 mit Beatmung.

Neue Folge vom Podcast Coronavirus-Update online

In der neuen Folge vom NDR Info Podcast Coronavirus-Update erklärt Virologin Sandra Ciesek, weshalb sie die zugelassenen Corona-Impfstoffe für sicher hält und warum es sinnvoll sein könnte, den Spielraum für die Gabe der zweiten Dosis auszureizen.

AUDIO: Neue Podcast-Folge: Mehr Licht am Ende des Tunnels (100 Min)

NDR.de-Ticker am Mittwoch startet

Auch am heutigen Mittwoch, 13. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Dienstag wurden in Niedersachsen 673 Fälle gemeldet, in Hamburg 390, in Schleswig-Holstein 216, in Mecklenburg-Vorpommern 433 und im Bundesland Bremen 107. Bundesweit wurden 12.802 neue Corona-Fälle und weitere 891 Todesfälle bestätigt.