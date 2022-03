Stand: 03.03.2022 07:41 Uhr Corona-News-Ticker: 3G ist wieder Standard in Schleswig-Holstein

Novavax-Impfstoff: Weniger Hamburger als erwartet greifen zu

In Hamburg gibt es kaum Nachfrage nach dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax. Das zeigen erste Zahlen der Sozialbehörde, die NDR 90,3 vorliegen. Es sind erst 200 Menschen, die seit dem Wochenende in Hamburg mit Novavax geimpft wurden. Weitere 500 hatten bis einschließlich Dienstag Termine für die Erstimpfung gebucht. Dabei gab es große Erwartungen, dass sich mit Novavax auch diejenigen Menschen impfen lassen, die kein Vertrauen in die modernen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Moderna haben.

Bundesgerichtshof verhandelt über Entschädigungsklage

Die Beschränkungen in der Corona-Pandemie haben viele Branchen hart getroffen: Muss der Staat die Betroffenen für ihre Einnahme-Ausfälle entschädigen? Dazu dürfte sich der Bundesgerichtshof (BGH) heute äußern. Die Richterinnen und Richter verhandeln im Fall eines Hoteliers und Gastronomen, der das Land Brandenburg verklagt hat.

Um die Ausbreitung des neuen Virus zu stoppen, hatten Bund und Länder in der ersten Pandemie-Welle im März 2020 das öffentliche Leben mit drastischen Maßnahmen heruntergefahren. Die Gastronomie musste schließen, Hotels durften keine Touristen mehr aufnehmen.

In Schleswig-Holstein treten Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft

In Schleswig-Holstein gilt in Hotels, Restaurants und für Kultur- und Freizeitveranstaltungen von heute an wieder die 3G-Regel: Besucher müssen eine Impfung gegen Covid-19 nachweisen, eine Genesenen-Bescheinigung haben oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Bisher waren ungeimpfte Menschen ausgeschlossen. Die Maskenpflicht bleibt in Innenbereichen überwiegend bestehen, wird aber unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gelockert.

Deutschland streicht alle Länder von Hochrisikoliste

Deutschland hat alle Corona-Hochrisikogebiete von der Liste gestrichen. Dieser Schritt trat um Mitternacht in Kraft. "Mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigt sich, dass die Fähigkeit dieser Variante eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend ist im Vergleich zu den vorherigen vorherrschenden Varianten", erklärte das Robert Koch-Institut die Entscheidung. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Die erfolgte Änderung erleichtert es insbesondere Familien mit Kindern zu reisen. Da Kinder unter 12 Jahren oft nicht geimpft sind, mussten sie bisher in Quarantäne gehen. Nun können sie sich direkt freitesten.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist zum dritten Mal in Folge gestiegen - auf 941. Am Vortag hatte der Wert bei 912,4 gelegen, vor einer Woche bei 849,2. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden 5.651 Corona-Neuinfektionen registriert (Vorwoche: 5.425).

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 3. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwochnachlesen.