Stand: 03.03.2022 06:10 Uhr Corona-News-Ticker: 3G ist nun wieder Standard in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 3. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Lockerungen treten in SH in Kraft: 3G statt 2G-Plus in Hotels und Gaststätten

Deutschland hat alle Länder von Hochrisiko-Liste gestrichen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.651 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

In Schleswig-Holstein treten Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft

In Schleswig-Holstein stehen Hotels, Restaurants, Kultur- und Freizeitveranstaltungen von heute an wieder allen offen. Dort gilt mit der neuen Corona-Landesverordnung nun die 3G-Regel. Sie ersetzt die bisher gültigen 2G- und 2G-Plus-Bestimmungen. Besucher müssen eine Schutzimpfung gegen Covid-19 nachweisen, von einer Erkrankung genesen sein oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Maskenpflicht bleibt in Innenbereichen überwiegend bestehen, wird aber unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gelockert.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln in SH: Maskenpflicht wird milder, 3G der Standard Ab heute gelten in Schleswig-Holstein weiter gelockerte Corona-Regeln. Die Einzelheiten haben wir für Sie zusammengefasst. mehr

Deutschland streicht alle Länder von Hochrisikoliste

Deutschland hat alle Corona-Hochrisikogebiete von der Liste gestrichen. Dieser Schritt trat um Mitternacht in Kraft. "Mit verbreitetem Auftreten der Omikron-Variante zeigt sich, dass die Fähigkeit dieser Variante eine bedrohliche Erkrankung hervorzurufen, weniger schwerwiegend ist im Vergleich zu den vorherigen vorherrschenden Varianten", erklärte das Robert Koch-Institut die Entscheidung. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern und für Heimat. Die erfolgte Änderung erleichtert es insbesondere Familien mit Kindern zu reisen. Da Kinder unter 12 Jahren oft nicht geimpft sind, mussten sie bisher in Quarantäne gehen. Nun können sie sich direkt freitesten.

Darmkrebs-Vorsorge wegen Corona-Infektionsgefahr vernachlässigt

Weil viele Menschen aus Sorge vor einer Corona-Infektion nicht zur Darmspiegelung gegangen sind, wird bei manchen Darmkrebs nun zu spät erkannt. Das zeigt ein Beispiel aus Rostock. Eine Darmspiegelung ist für Über-50-Jährige kostenlos.

VIDEO: Darmkrebs: Weniger Vorsorgeuntersuchungen in Corona-Pandemie (4 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist zum dritten Mal in Folge gestiegen - auf 941. Am Vortag hatte der Wert bei 912,4 gelegen, vor einer Woche bei 849,2. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden 5.651 Corona-Neuinfektionen registriert (Vorwoche: 5.425).

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 3. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwochnachlesen.