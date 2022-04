Stand: 21.04.2022 17:37 Uhr Corona-News-Ticker: 3G-Regelung und Maskenpflicht im Bundestag endet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 21. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Keine Maskenpflicht mehr im Bundestag

NDS: Abitur startet weitgehend normal

SH: Regionale Corona-Zahlen fallen weg

Schulstart in MV mit gelockerten Regeln

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 10.084 in Schleswig-Holstein , 24.618 in Niedersachsen , 4.403 in Hamburg

Bundesweit 186.325 Corona-Neuinfektionen registriert - Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 720,6

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach rechnet im Sommer mit Entspannung der Corona-Lage

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer Entspannung der Corona-Lage im Sommer. "Saisonal wird die Pandemie zurückgehen", sagt Lauterbach bei der Konferenz "Ludwig-Erhard-Gipfel" in Gmund am Tegernsee. Man werde geringe Fallzahlen haben, aber keine Situation wie im vergangenen Jahr, dass der Sommer "fast Corona-frei" sei. Dafür sei die aktuelle Omikron-Variante auch bei gutem Wetter zu ansteckend. Der Sommer müsse für Vorbereitungen für den Herbst genutzt werden.

Bundestag beendet 3G-Regelung und Maskenpflicht

Die Maskenpflicht und der 3G-Nachweis als Voraussetzung für die Teilnahme an Plenar- und Ausschusssitzungen werden zur nächsten Sitzungswoche im Bundestag abgeschafft. Das teilte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den Abgeordneten mit. "Angesichts der derzeitigen Entwicklung der pandemischen Lage habe ich mich nunmehr dazu entschlossen, die Allgemeinverfügung mit Ablauf des 24. April 2022 aufzuheben", heißt es in dem Schreiben. "Selbstverständlich bleibt es jeder und jedem unbenommen, dennoch weiterhin eine Maske zu tragen. Insbesondere dort, wo es nicht möglich ist, Abstand zu halten, erscheint dies auch weiterhin empfehlenswert", so die SPD-Politikerin weiter.

MV hat 45.000 Euro in Zusammenhang mit "Sputnik"-Impfstoff ausgegeben

Mecklenburg-Vorpommern hat 45.000 Euro im Zusammenhang mit dem ursprünglich geplanten Kauf von russischem "Sputnik"-Corona-Impfstoff ausgegeben. Tatsächlich wurde aber kein "Sputnik" gekauft, weil es bis heute keine europäische Zulassung dafür gibt. "Die Kosten fielen für die Beschäftigung von Juristen zur Erstellung eines Lieferoptionsvertrages an", teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

In 38 Landkreisen keine Intensivbetten mehr frei

Derzeit sind in mehr als 38 Kreisen keine Intensivbetten mehr frei. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des DIVI-Intensivregisters hervor. Von 20.419 Menschen, die momentan intensivmedizinisch behandelt werden, sind 1647 Covid-Patienten.

4.403 neue Corona-Fälle in Hamburg

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind heute 4.403 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 1.173 neue Fälle mehr als gestern und 293 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg auf 1.001,1 (Vorwoche: 1.322,9). Es wurden außerdem zehn Todesfälle registriert. Die Zahlen sind noch geprägt von Nachmeldungen der Osterfeiertage. In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde 453 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, acht weniger als am Vortag. Laut DIVI-Intensivregister lagen in der Hansestadt am Donnerstagmittag 44 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen, drei mehr als am Vortag.

NDS: Abitur startet weitgehend normal

Für rund 31.000 Schüler in Niedersachsen beginnt heute das schriftliche Abitur. Die erste Abitur-Klausur wird heute im Fach Geschichte geschrieben, morgen folgt Kunst. Der Jahrgang hat die Oberstufenzeit weitgehend in der Corona-Pandemie absolviert. Wer an den ersten Terminen der Prüfungen wegen einer Corona-Infektion oder wegen Quarantäne als Kontaktperson nicht teilnehmen kann, muss nachschreiben. Um auf die besondere Situation der Abiturientinnen und Abiturienten während der Corona-Pandemie einzugehen, gibt es vom Kultusministerium für jedes Prüfungsfach einen zusätzlichen Aufgabenvorschlag. Waren bei einem Themenfeld gerade viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, können die Lehrer eine Aufgabe streichen.

SH: Regionale Corona-Zahlen fallen weg

Viele Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein stellen die täglichen Mitteilungen zu den Corona-Zahlen ein. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Neuinfektionen aus, da viele Erkrankte keinen PCR-Test mehr machen und deshalb in der Statistik nicht auftauchen. Deswegen würden die regionalen Statistiken zum Ende der Woche eingestellt, erklärte der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes, Alexander Mischnik. Das sei das Ergebnis einer Absprache der kreisfreien Städte und Kreise.

Busse und Bahnen in Hamburg wieder stärker ausgelastet

Die Fahrgäste nutzen wieder stärker die Busse und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV). Im März lag die Auslastung bei 78 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Im Februar waren es noch 70 Prozent. Ein Grund kann der durch den Ukraine-Krieg explodierte Spritpreis sein, der Autofahrende umsteigen lassen könnte. Zudem könnte das geplante Neun-Euro-Ticket bald für übervolle Bussen und Bahnen sorgen.

Hoher Krankenstand in Niedersachsens Rechtsmedizin

In der niedersächsischen Rechtsmedizin herrscht in diesen Tagen ausgesprochene Personalknappheit aufgrund der Corona-Lage. Dementsprechend länger kann es dauern, bis Leichen obduziert werden. "Wir haben derzeit in Hannover und vor allem in Oldenburg ganz viele Krankenstände plus Menschen, die derzeit in Urlaub sind", sagte der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael Klintschar. Derzeit müsse priorisiert werden, welche Fälle besonders dringlich seien. Es mangele vor allem an Präparatoren. Von vier Mitarbeitern sei derzeit nur einer im Einsatz.

SH: Besonders viele Corona-Proteste in 2022

In den ersten Monaten dieses Jahres hat es in Schleswig-Holstein mehr Protestaktionen gegen die Corona-Politik gegeben als 2020 und 2021 zusammen. "Im Zeitraum von Anfang Januar bis Anfang April 2022 haben wir landesweit etwa 1.500 Demonstrationen registriert", sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts der Deutschen Presse-Agentur. Hinzu kamen 200 Gegendemonstrationen. Zum Vergleich: Von März 2020 bis Ende 2021 wurden nach Angaben des Landespolizeiamtes etwa 1.130 Demonstrationen gemeldet, davon etwa 490 im Jahr 2020 und 640 im Jahr 2021. Dabei war von Spaziergängen mit zwei bis drei Personen über Lichterketten, Schweigemärsche bis hin zu Kundgebungen mit mehr als 2.000 Menschen vieles dabei. "Wir beobachten seit Anfang März wöchentlich einen in der Tendenz rückläufigen Trend was die Teilnehmerzahl angeht", sagte der Sprecher.

24.618 Neuinfektionen in Niedersachsen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) in Niedersachsen derzeit bei 935,1. Am Vortag lag sie bei 899. Das RKI meldet 24.618 Neuinfektionen (Vortag: 37.987 / Vorwoche: 22.447) und elf Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Während der Ostertage hatte das Land keine aktuellen Zahl gemeldet, sodass diese Woche noch Nachmeldungen der Feiertage in den Zahlen der Werktage enthalten sind.

Bundesweit 186.325 Corona-Neuinfektionen registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 186.325 neue Corona-Fälle gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen stieg dadurch im Vergleich zum Vortag erneut. Das RKI gab die Zahl je 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 720,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 688,3 gelegen, vor einer Woche bei 1015,7. Da einige Bundesländer an den Osterfeiertagen keine oder nur wenige Infektionen gemeldet hatten, war allerdings auch mit vielen Nachmeldungen gerechnet worden.

Schulstart in MV mit gelockerten Corona-Regeln

Heute beginnt in Mecklenburg-Vorpommern nach den Osterferien wieder die Schule. Einige Corona-Regeln sind dann gelockert. Bisher mussten Schülerinnen und Schüler direkt nach den Ferien eine Erklärung zum Reiseverhalten und zu ihrem Gesundheitszustand abgeben. Nun werden diese Formulare nicht mehr verlangt - zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie. Außerdem müssen Schulen künftig keine Krankenstände und Quarantäne-Fälle mehr dokumentieren. Auch die Meldungen zu positiven Selbsttests fallen weg. Die Testpflicht mit drei Tests pro Woche gilt vorerst nur noch für eine Woche. Danach plant das Bildungsministerium nur noch Tests für Schüler oder Lehrer auszugeben, die Corona-Symptome zeigen. Im Schulgebäude gilt allerdings weiterhin die Maskenpflicht.

Abi-Prüfungen in Niedersachsen beginnen

Für etwa 31.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen starten morgen die schriftlichen Abiturprüfungen. Sie dauern nach Fächern gestaffelt bis zum 12. Mai. Mit Nachschreibterminen dauert die Prüfungsphase bis zum 10. Juni. Für Schüler, die diese wegen Erkrankung oder Quarantäne nicht nutzen können, soll eine dezentrale Prüfung stattfinden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte jüngst mit Blick auf die Corona-Pandemie gesagt, dass die Lage bei den Prüfungen in diesem Jahr nicht mit 2020 oder 2021 vergleichbar sei, weil flächendeckend Präsenzunterricht angeboten werden konnte. Aber dennoch habe man es nach wie vor mit einer Sonderlage zu tun.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz auf 981,0 gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt zwar weiter unter 1.000, aber sie ist auf 981,0 gestiegen (Vortag: 851,3; Vorwoche: 1.132,2). Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wird mit 10.084 angegeben (Vortag: 10.844; Vorwoche: 6.300). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus werden 573 Patientinnen und Patienten in Kliniken des Landes behandelt, 50 auf einer Intensivstation und 22 beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,12 (Vortag: 3,71). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz haben den Daten zufolge weiterhin die Kreise Dithmarschen (1.304,3) und Ostholstein (1.289,4). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Steinburg mit einem Wert von 630,4.

Der Corona-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 21. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

