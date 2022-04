Stand: 14.04.2022 06:03 Uhr Corona-News-Ticker: 3G-Regel fällt in vielen Bereichen in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 14. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



3G-Regel fällt in vielen Bereichen in MV

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 22.447 in Niedersachsen , 6.300 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 165.368 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.015,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen im Vergleich vom Vortag leicht angestiegen: Nach 1.335,3 gestern wird der Wert heute mit 1.339,7 angegeben. Am vergangenen Donnerstag lag er bei 1.490,5. Die Zahl der binnen eines Tages landesweit neu bestätigten Corona-Fälle: 22.447 (Vortag: 24.524 / Vorwoche: 25.125). 50 weitere Todesfälle wurden gemeldet, damit steigt die offizielle Gesamtzahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen in Niedersachsen auf 8.437.

3G-Regel fällt in vielen Bereichen in MV

Pünktlich zum langen Oster-Wochenende ist mit Beginn des heutigen Tages fast überall in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) als Corona-Schutzmaßnahme ausgelaufen. In Krankenhäusern und Pflegeheimen bleibt die Regel aber noch bestehen, in Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar 2G-Plus. Außerdem müssen Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei der Anreise im Hotel nach wie vor einen negativen Test vorlegen. Überall sonst genügen in Innenräumen als Schutzmaßnahmen Maske und Abstand. Für die Erleichterungen während der noch bis Ende des Monats geltenden Hotspot-Regelung in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Landesregierung wegen der zuletzt gesunkenen Infektionszahlen entschlossen.

RKI: Bundesweit 165.368 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.015,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.015,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.044,7 gelegen, vor einer Woche bei 1.251,3 (Vormonat: 1.543,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 165.368 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es den Angaben zufolge 176.303 gewesen, am vergangenen Donnerstag 201.729. Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Infektionen nicht erfasst ist - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 310 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 132.688.

Schleswig-Holstein: Corona-Inzidenz erneut leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gesunken, wie die Landesmeldestelle in Kiel mitgeteilt hat: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt demnach aktuell 1.132,2 - am Vortag hatte der Wert bei 1.133,7 gelegen, vor einer Woche bei 1.178,1. Es wurden zudem 6.300 laborbestätigte Neuansteckungen registriert (Vortag: 7.196 / Vorwoche: 5.988). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen stieg den offiziellen Angaben zufolge um 13 auf landesweit insgesamt 2.364 seit dem Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Gesunken ist die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche (Hospitalisierungsinzidenz): von 6,73 auf 5,50.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Kieler Woche wird "größer und kraftvoller als vor der Pandemie"

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war die Freude gestern deutlich anzusehen, als er der Öffentlichkeit gestern das geplante Programm für die Kieler Woche im Juni vorstellte. Anders als in den beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 soll das große Segelevent und Volksfest nun wieder ein echter Publikumsmagnet werden. Die Pandemie sei zwar noch nicht vorbei, so Kämpfer, aber es sei Sommer - und da könne man wieder feiern: "Wir trauen uns jetzt zu sagen, die Kieler Woche findet so statt wie wir sie kennen. Und wir glauben, sie wird sogar noch ein bisschen größer und kraftvoller als vor der Pandemie." Rund drei Millionen Besucher werden zwischen dem 18. und 26. Juni zu den Regatten und dem riesigen Rahmenprogramm mit Konzerten, Gastronomie, Kinderprogramm und vielem mehr erwartet.

VIDEO: Kämpfer: Die Kieler Woche findet statt wie vor Corona (1 Min)

Neuer Tag, neuer NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 14. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus