Stand: 08.12.2021 06:35 Uhr Corona-News-Ticker: 3G-Kontrollen in Bussen und Bahnen in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 8. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



"Aktionstag": 3G-Kontrollen in Bussen und Bahnen in Schleswig-Holstein

RKI registriert mehr als 500 neue Todesfälle

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 916 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 69.601

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Corona-Schnelltests in Apotheken weiter knapp

Die Apotheker in Hamburg und Schleswig-Holstein klagen weiterhin über Lieferengpässe bei Corona-Schnelltests. Es gebe aktuell kaum Nachschub und vor allem auch keine festen Liefertermine, sagte Thomas Friedrich, Geschäftsführer der Apotheker-Vertretungen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Man warte jeden Tag auf Lieferungen. Von den Schwierigkeiten sind demnach sowohl Selbsttests für einzelne Kunden als auch Großpackungen für Testzentren betroffen.

Vorläufige Daten: Starker Rückgang neutralisierender Antikörper bei Omikron

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer bietet einer Studie zufolge offenbar lediglich einen teilweisen Schutz gegen die Coronavirus-Variante Omikron. Die Neutralisierung von Omikron habe im Vergleich zu einem früheren Covid-Stamm "sehr stark abgenommen", erklärte Alex Sigal, Professor am Africa Health Research Institute in Südafrika auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Das Labor habe Blut von zwölf Personen untersucht, die mit dem Impfstoff von Biontech geimpft sind, heißt es in der auf der Website des Labors veröffentlichten Studie. Dabei sei ein 41-facher Rückgang der neutralisierenden Antikörper gegen die Omikron-Variante beobachtet worden. Die vorläufigen Daten wurden noch nicht von Fachkollegen geprüft.

Biontech-Chef Ugur Sahin geht davon aus, dass die Daten zur Wirksamkeit des Vakzins gegen die Omikron-Variante heute oder am Donnerstag vorliegen könnten. Christian Drosten, Chef-Virologe der Berliner Charité, sagte im Podcast Coronavirus-Update bei NDR Info, er erwarte von entsprechenden Antikörper-Tests im Labor, "dass es einen Neutralisationsverlust gibt wie bei keiner anderen Variante zuvor".

3G-Kontrollen in Bussen und Bahnen in Schleswig-Holstein

Mit einem landesweiten "Aktionstag" wollen Schleswig-Holsteins Bahn- und Busunternehmen heute überprüfen, ob die 3G-Regeln im Nahverkehr eingehalten werden. An den Überprüfungen beteiligen sich nach Angaben des Stadtverkehrs Lübeck neben Kontrollteams der jeweiligen Verkehrsunternehmen auch Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsdienste und der Polizei. Seit 24. November gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln 3G - Fahrgäste müssen also vollständig geimpft, von einer Corona-Infektion genesen oder negativ auf das Virus getestet sein.

RKI registriert 69.601 Corona-Neuinfektionen - Mehr als 500 Tote

Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Corona-Toten in Deutschland hat den höchsten Stand seit Februar erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 527 Fälle von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, wie aus den RKI-Zahlen vom Morgen hervorgeht. Momentan ist die Zahl der täglich übermittelten Corona-Toten noch deutlich kleiner als zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende vergangenen Jahres - und das, obwohl es momentan wesentlich mehr Ansteckungen gibt als damals. Experten führen das auf den positiven Effekt der Impfung zurück, die wirksam vor schweren Krankheitsverläufen schützt.

Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 427 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 432,2 gelegen - allerdings gab es dabei technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung der Zahlen aus Sachsen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 442,9 (Vormonat: 201,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 69.601 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 67 186 Ansteckungen.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Viel Arbeit für Testzentren

Mitarbeiter von Corona-Teststationen haben wieder viel zu tun, seit sich Ungeimpfte in Bussen und Bahnen und vor der Arbeit testen lassen müssen und auch für Geimpfte und Genesene vielfach 2G-Plus gilt. Der Lübecker Teststation-Betreiber Carsten Stern rechnet um Weihnachten herum in Lübeck mit bis zu 2.500 Tests täglich. Dafür brauche er mehr Personal. Er wünsche sich mehr Gespräche mit Politik und Verwaltung, um rascher auf neue Beschlüsse reagieren zu können, sagt Stern.

VIDEO: Viel Arbeit für Testzentren (3 Min)

916 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein stagniert weiter annähernd. Sie liegt aktuell bei 148,6 Fällen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag hatte der Wert 146,7 betragen, vor einer Woche 152,7. Es wurden zuletzt 916 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche waren es 907. Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 56 Menschen mit Corona-Infektion liegen auf einer Intensivstation - vier weniger als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt weiterhin 3,09. Der Wert besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen.

Neue Folge vom Coronavirus-Update mit Drosten

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update spricht die Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig mit dem Virologen Christian Drosten über die Omikron-Variante des Coronavirus. Fazit: Es gibt viele Unwägbarkeiten. Auf Basis der ersten Zahlen geht Drosten davon aus, dass die neue Variante den Übergang aus einer pandemischen in eine endemische Situation markieren könnte - zumindest im Süden Afrikas.

Drosten über Omikron: Risiko für Ungeimpfte könnte steigen Erste Daten weisen darauf hin, dass sich die Mutante extrem schnell verbreitet. Die Geschwindigkeit der Reproduktion sei erschreckend, sagt der Virologe.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 8. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.