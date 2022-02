Stand: 03.02.2022 05:49 Uhr Corona-News-Ticker: 3G-Kontrollen im Nahverkehr im Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 3. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Heute 3G-Kontrollen im Nahverkehr im Norden

Testpflicht für Kita-Eltern in Schleswig-Holstein startet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.063 in Schleswig-Holstein

Bundesweit erneut Höchstwert an Neuinfektionen registriert: 236.120 - Inzidenz bei 1.283,2

Bundesweit erneut Höchstwert bei Neuinfektionen und Inzidenz

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist heute erneut auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 236.120 Fälle. Vor einer Woche waren es 203.136. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1.283,2 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Gesternhatte der Wert bei 1.227,5 gelegen, vor einer Woche bei 1.017,4 (Vormonat: 232,4). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 164 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 188. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen.

3G-Kontrollen im norddeutschen Nahverkehr

In den norddeutschen Bundesländern außer Niedersachsen und Bremen sind für heute verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr vorgesehen. "Geplant ist ein gemeinsamer Aktionstag, an dem Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger, Polizei und Ordnungsämter teilnehmen", hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) vorab erklärt. Seit dem 24. November gilt die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Fahrgäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Einen Kontroll-Aktionstag hatte es Meyer zufolge in seinem Bundesland zuletzt Mitte Dezember gegeben.

Schleswig-Holstein: Testpflicht für Kita-Eltern beginnt

Ab heute gelten in Schleswig-Holstein neue Corona-Regeln für Kitas und die Kindertagespflege: Die Testpflicht für ein Elternteil wird eingeführt, außerdem werden die Quarantäne-Regeln für Kita-Kinder erheblich gelockert.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter unter 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen - aber den sechsten Tag in Folge unter dem Wert 1.000 geblieben. Sie liegt aktuell bei 897,8 - nach 895,0 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner noch bei 1008,2 gelegen. 5.063 Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet (Vortag: 5.207). Vor einer Woche waren es 6.117. Es wurden sechs weitere Corona-Todesfälle registriert, damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 1.984.

Guten Morgen am Donnerstag! Der Corona-Live-Ticker von NDR.de startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 3. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.