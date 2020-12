Stand: 17.12.2020 05:49 Uhr Corona-News-Ticker: 322 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen zu den Ereignissen von gestern im Blog von Mittwoch.

Gesundheitsminister rechnen mit Impfbeginn in Deutschland am 27. Dezember

Schleswig-Holstein meldet 322 Neuinfektionen, bundesweit 26.923 Neuinfektionen und 698 neue Todesfälle

Zahlen vom Mittwoch: Schleswig-Holstein 486, Niedersachsen 1.248, Hamburg 569, Mecklenburg-Vorpommern 317 und das Bundesland Bremen 212 - im gesamten Norden 2.832 Fälle

Schleswig-Holstein meldet 322 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 322 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Tag zuvor waren es mit 486 Fällen so viele wie noch nie während dieser Pandemie gewesen. Am vergangenen Donnerstag hatte es 297 Neuinfektionen gegeben. Sieben weitere Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank landesweit leicht von 86,3 auf 85,6. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden den Angaben zufolge 194 Covid-19-Patienten behandelt; 29 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 18 müssen beatmet werden.

Bundesweit 698 neue Todesfälle und 26.923 Neuinfektionen gemeldet

Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter übermittelten dem Robert Koch-Institut (RKI) 698 neue Todesfälle. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Außerdem wurden 26.923 Neuinfektionen verzeichnet. Am vergangenen Donnerstag waren 23.679 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle lag bei 440. Der Höchstwert von 952 Todesfällen war am Mittwoch verzeichnet worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde.

Pflegeheime: Mehr Corona-Tests und mehr Stress

Auch die Pflegeheime in Schleswig-Holstein sollen ihre Mitarbeitenden zweimal pro Woche auf Corona testen. Das sorgt bei den Einrichtungen für Herausforderungen.

MV will Quarantäne für Reiserückkehrer aus deutschen Risikogebieten

Mecklenburg-Vorpommern will eine Quarantäne für private Reiserückkehrer aus deutschen Corona-Risikogebieten einführen. Wie diese für die Einwohner des Bundeslandes genau aussehen soll, werde bei einer Sonder-Kabinettssitzung am Freitag besprochen, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwochabend mit. Reisen zur Kernfamilie - Schwesig nannte Eltern und Kinder - sollen aber möglich bleiben.

Gesundheitsminister rechnen mit Impfbeginn am 27. Dezember

Die Gesundheitsminister der Länder stellen sich auf einen Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember ein. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Biontech-Impfstoffes informiert, wie die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwochabend mitteilte. "Für die Bundesländer ergibt sich daraus der 27.12. als Starttermin für die Impfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2. Insbesondere soll mit der Impfung in den Pflegeheimen begonnen werden." Für den Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer will die Europäische Arzneimittelagentur EMA am kommenden Montag (21. Dezember) grünes Licht geben - acht Tage früher als geplant.

Am Mittwoch wurden in Norddeutschland 2.832 neue Corona-Infektionen bestätigt: In Niedersachsen 1.248 Neuinfektionen, in Schleswig-Holstein 486, in Hamburg 569, in Mecklenburg-Vorpommern 317 sowie im Bundesland Bremen 212.