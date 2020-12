Stand: 25.12.2020 07:01 Uhr Corona-News-Ticker: 306 Neuinfektionen in SH registriert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Heiligabend können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



306 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 25.533 Neuinfektionen und 412 weitere Tote registriert

Was erlaubt ist und was nicht - so darf Weihnachten gefeiert werden

Infektionsmediziner: "Impfen wird Epidemie vorerst nicht beeinflussen"

Der Corona-Impfstart übermorgen in ganz Deutschland wird nach Einschätzung des Infektionsmediziners Prof. Helmut Fickenscher vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein aus Kiel "die Epidemie vorerst nicht beeinflussen". Das liege daran, "dass wir einfach viel zu viele Leute zu impfen haben und noch längere Zeit nicht genügend Impfstoff zu Verfügung haben werden", sagte Fickenscher der Deutschen Presse-Agentur. Als Erste sollen in Schleswig-Holstein am Sonntag Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft werden. Eine günstige Corona-Entwicklung im kommenden Jahr hängt laut Fickenscher davon ab, ob die weitgehende Durchimpfung der Bevölkerung vor dem Winter 2021/2022 abgeschlossen ist. Vor Ostern rechnet Fickenscher, der auch die Landesregierung berät, nicht mit deutlichen Lockerungen der Corona-Auflagen. Vielleicht könnten einige Branchen vorher schon wieder öffnen. Aber eine relevante Lockerung im Alltag erwarte er erst, wenn es deutlich wärmer wird.

RKI bestätigt 25.533 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet 25.533 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bundesweit binnen 24 Stunden. 412 weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 188,8.

Das RKI weist - zum Vergleich mit den 30.277 vor einer Woche und 32.195 gestern gemeldeten Neuinfektionen - darauf hin, dass über die Feiertage weniger Menschen einen Arzt aufsuchen und weniger getestet wird. Damit werden auch weniger Infektionen an die Gesundheitsämter übermittelt.

306 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 306 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 722 neue Infektionen, am Freitag vor einer Woche 602. Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Summe der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - liegt in Schleswig-Holstein aktuell jetzt bei 103,7 (Vortag: 110,1).

Heiligabend-Gottesdienst ohne Gemeinde, mit "Stille Nacht"

Das NDR Fernsehen hat gestern Nachmittag einen Weihnachts-Gottesdienst aus Hamburg-Lohbrügge übertragen. Carlo von Tiedemann las die Weihnachtsgeschichte, Jessy Martens sang "Stille Nacht" - und Pastor Jonas Goebel sowie NDR 90,3 Redakteur Daniel Kaiser, der auch als ehrenamtlicher Prediger für die Nordkirche tätig ist, verbreiteten mit ihren Worten Trost und Zuversicht. Hier können Sie den Gottesdienst im Video sehen:

So darf Weihnachten gefeiert werden

Über die Weihnachtstage werden die Konktaktbeschränkungen auch in Norddeutschland leicht gelockert. Dann darf sich ein Haushalt mit bis zu vier weiteren Menschen aus dem engsten Familienkreis aus verschiedenen Haushalten treffen. Grundsätzlich gilt dabei aber: Auch über Weihnachten sollen die Norddeutschen wegen der derzeit hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen eher auf Kontakte verzichten. Welche Regeln genau in den Bundesländern im Norden gelten, lesen Sie hier:

Der NDR.de Ticker am ersten Weihnachtstag beginnt

Auch an den Festtagen hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie heute alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

Am Donnerstag wurden in Niedersachsen 2.147 Neuinfektionen gemeldet, in Hamburg 584, in Schleswig-Holstein 722, in Mecklenburg-Vorpommern 151. Das Bundesland Bremen meldet über die Feiertage keine Zahlen. Bundesweit wurden 32.195 neue Fälle bestätigt.