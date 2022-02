Stand: 12.02.2022 07:16 Uhr Corona-News-Ticker: 2G im Einzelhandel fällt in MV und Hamburg weg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 12. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Niedersachsen: RKI meldet 17.377 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz - anders als bundesweit - nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leicht gesunken. Lag der Wert gestern noch bei 1.220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, wird er heute mit 1.216,2 angegeben (Vorwoche: 1.101,6). Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden beträgt 17.377 (Vortag: 18.884 / Vorwoche: 18.292). Es wurden 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gemeldet - die Gesamtzahl der an oder mit dem Virus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen steigt damit landesweit auf 7.218.

MV und Hamburg: FFP2-Maske statt 2G im Einzelhandel

In Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg sind von heute an die 2G-Regelungen im Einzelhandel Geschichte. Somit können auch wieder Menschen ohne Corona-Schutzimpfung oder Genesenen-Nachweis im Einzelhandel shoppen gehen. Statt der 2G-Regelung gibt es nur noch eine FFP2-Maskenpflicht. Im Nordosten reichen für unter 18-Jährige und Beschäftigte im Einzelhandel auch OP-Masken. In Hamburg dürfen neben den Einzelhandels-Beschäftigten auch Kinder zwischen sechs und 13 Jahren normale medizinische Masken tragen. Mit der Regeländerungen dürfen Ungeimpfte erstmals seit rund zweieinhalb Monaten wieder in Geschäfte abseits des täglichen Bedarfs gehen. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen gilt die 2G-Regel bereits nicht mehr.

RKI registriert 209.789 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.474,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet - und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.474,3 an. Gestern hatte der Wert bei 1.472,2 gelegen, vor einer Woche bei 1.388,0 (Vormonat: 407,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209.789 Corona-Neuinfektionen. Am vergangenen Sonnabend waren es 217.815 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 198 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 119.877.

Neue Regeln für Corona-Tests gelten

Von heute an gelten bundesweit die neuen Regeln für Corona-Tests. Kostenfreie PCR-Tests soll es nur noch nach einem positiven Antigen-Schnelltest geben - eine rote Warnmeldung auf der App reicht dafür nicht mehr. Die angepasste Testverordnung, die die Kostenübernahme für die Tests regelt, tritt in Kraft. PCR-Tests sollen laut Bundesgesundheitsministerium auf die Fälle konzentriert werden, bei denen von einem positiven Testergebnis ausgegangen werden kann. Bei Diagnose und Auswertung der PCR-Tests werden künftig Risikopatienten, Personen in vulnerablen Bereichen (Pflege, Eingliederungshilfe, häusliche Pflege) und in medizinischen Bereichen (Praxen, Krankenhaus, Pflege, Rettungsdienste) bevorzugt. Für das Freitesten, also das vorzeitige Beenden einer Isolierung beziehungsweise Quarantäne, reicht künftig der Antigen-Schnelltest. Hintergrund der Neuregelung ist, eine Überlastung der Labore zu vermeiden.

OVG-Entscheidung: Niedersächsische Fußballclubs dürfen mehr Fans in Stadien lassen

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die nur noch in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Zuschauern bei Fußballspielen und anderen Freiluft-Veranstaltungen gekippt. Zweitligist Hannover 96 (morgen gegen Darmstadt 98) und Drittliga-Club SV Meppen (heute gegen 1860 München) dürfen deshalb bereits an diesem Wochenende wieder vor je 5.000 Fans spielen. Eintracht Braunschweig erhielt vom zuständigen Gesundheitsamt sogar die Genehmigung für knapp 8.000 Zuschauer beim Heimspiel heute gegen den SC Freiburg II. Das NDR Fernsehen und NDR.de übertragen diese Partie live ab 14 Uhr.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt auf 791,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf einen Wert unter 800 gesunken. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner liegt laut Landesmeldestelle in Kiel aktuell bei 791,6. Schon am Vortag war mit einer Inzidenz von 823,9 der niedrigste Wert seit Mitte Januar erfasst worden. Vor einer Woche hatte die Zahl noch bei 915,1 gelegen. Insgesamt wurden mit 3.225 bestätigten Neuinfektionen weniger Fälle gemeldet als am Tag zuvor (4.107 / Vorwoche: 4.204). Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, stieg leicht auf 6,05 (Vortag: 5,26 / Vorwoche: 4,98). 339 mit Corona infizierte Patienten liegen in Krankenhäusern - sieben mehr als am Vortag (Vorwoche: 306). Auf Intensivstationen befinden sich den Angaben zufolge 44 Corona-Patienten (Vorwoche: 40). Binnen eines Tages wurden zehn weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen stieg damit auf 2.039.

Der Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Hallo und guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen ein schönes Wochenende! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 12. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.