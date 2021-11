Stand: 29.11.2021 06:30 Uhr Corona-News-Ticker: 2G-Regel in Hamburg ab heute ausgeweitet

Hamburg weitet 2G-Regel im Freizeitbereich aus

RKI: 30.643 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz auf Höchstwert von 452,4

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 224 in Schleswig-Holstein

Omikron-Variante: Südafrika fühlt sich als Sündenbock

Die neue Variante des Coronavirus hat in mehreren Ländern zu Reisebeschränkungen geführt. Südafrika fühlt sich als Sündenbock. Es gebe noch keine wissenschaftlichen Belege, Entscheidungen, dass andere Länder sich abschotteten, seien verfrüht. Südafrika sei zudem auf Einnahmen aus dem Tourismus angewiesen, heißt es.

AUDIO: Südafrika sieht sich wegen Omikron im Abseits (4 Min) Südafrika sieht sich wegen Omikron im Abseits (4 Min)

Hamburg weitet 2G-Regel im Freizeitbereich aus

Wer in Hamburg nicht gegen Corona geimpft ist, muss von heute an verschärfte Regelungen beachten. Um Mitternacht ist eine neue Verordnung in Kraft getreten, mit der die sogenannte 2G-Regel für Veranstaltungen in Innenräumen vorgeschrieben wird. Für ungeimpfte Erwachsene kommt das einer Art Lockdown gleich: Sie können noch einkaufen, spazieren gehen und kleinere Sportveranstaltungen (bis 250 Teilnehmer) im Freien besuchen. Die meisten anderen Freizeitaktivitäten sind ihnen aber verwehrt. Nur wer geimpft oder genesen ist, darf in Hotels übernachten und an einer Stadt- oder Hafenrundfahrt teilnehmen. Auch die Besuche von Konzerten, Theatervorstellungen, Kinos und Museen sind nur nach der 2G-Regel möglich. Der Tierpark Hagenbeck kann ebenfalls nur mit Impfung oder nach Genesung besucht werden.

Unter die neue Vorschrift fallen auch Volksfeste, Bildungsangebote, die der Freizeitgestaltung zugeordnet werden, sowie Spielhallen und Wettbüros. Ausnahmen gibt es weiterhin für Kinder und Jugendliche. Die 2G-Regeln waren in Hamburg bereits vor einer Woche verschärft worden. Seitdem haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu bestimmten Bereichen wie Gastronomie, Bars und Clubs. Gleiches gilt für Sport in geschlossenen Räumen, für Freizeitchöre und Orchester sowie für körpernahe Dienstleistungen - sofern es sich nicht um Friseurbesuche, Fußpflege und medizinische Behandlungen dreht. Dort sind weiterhin Besuche unter 3G-Bedingungen möglich.

RKI: Inzidenz erreicht mit 452,4 erneuten Höchststand

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 452,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 446,7 gelegen, vor einer Woche bei 386,5 (Vormonat: 64,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 29.364 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 30.643 Ansteckungen gewesen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 73 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 62).

224 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 224 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 151,3 - nach 150,8 gestern. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken kamen - ist mit 4,36 gleich geblieben. Es wurden weiterhin 173 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt. 42 von ihnen lagen auf einer Intensivstation, 21 mussten beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt unverändert bei 1.788. In Lübeck liegt Inzidenz mit 206,2 am höchsten, im Kreis Dithmarschen mit 84,1 am niedrigsten.

Käßmann und Weil plädieren für Impfpflicht

Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil haben sich für eine allgemeine Impfpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus ausgesprochen.

VIDEO: Corona kompakt: Weil und Käßmann für Impfpflicht (2 Min)

