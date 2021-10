Stand: 08.10.2021 06:43 Uhr Corona-News-Ticker: 2G-Optionsmodell tritt in MV in Kraft

Das Wichtigste in Kürze:



2G-Optionsmodell tritt in MV in Kraft

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen wird wirksam

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 628 in Niedersachsen , 136 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 10.429 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 63,8

Impfaktion vor WM-Qualifikationsspiel in Hamburg

Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien heute Abend im Hamburger Volksparkstadion (Anpfiff: 20.45 Uhr) gibt es eine Impfaktion. Die Station zur Corona-Schutzimpfung ist von 13.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Der Bus steht in unmittelbarer Nähe der 3,50 Meter großen Bronze-Skulptur von Uwe Seelers Fuß vor dem Stadion. Angeboten werden Biontech und das Janssen-Vakzin von Johnson & Johnson. Den Bus stellt die Hamburger Hochbahn zur Verfügung. Die Maßnahme ist Bestandteil der DFB-Impfkampagne "Schiri, ich hab' schon Gelb", die Anfang September gestartet wurde. Der Kampagne haben sich Bundestrainer Hansi Flick, Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, DFB-Kapitän Manuel Neuer sowie seine Kollegen Niklas Süle und Mahmoud Dahoud angeschlossen.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 42,3

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) im Vergleich zu gestern (42,7) leicht gesunken auf aktuell 42,3. Vor einer Woche war der Wert mit 46,8 angegeben worden. 628 neue laborbestätigte Corona-Infektionen sind landesweit registriert worden (Vortag: 813 / Vorwoche: 673). Die Zahl der Todesfälle in Niedersachsen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um elf auf jetzt insgesamt 5.996.

RKI: Bundesweit 10.429 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 63,8

Die aktuellen Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) weisen bundesweit eine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 63,8 aus. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 62,6 gelegen, vor einer Woche bei 64,3 und vor einem Monat bei 82,7. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI den Angaben zufolge binnen eines Tages 10.429 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 11.644 / Vorwoche: 10.118). Deutschlandweit wurden zudem 86 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 94.113.

2G-Optionsmodell tritt in MV in Kraft

Heute tritt die neue Corona-Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Neu ist ein Optionsmodell für Veranstalter für das 2G-Modell. Wer beispielsweise in seinem Café eine Bücherlesung organisieren will, kann festlegen, dass diese unter 2G-Voraussetzungen stattfindet. Er muss dies vorher beim zuständigen Gesundheitsamt anmelden. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, dafür im Gegenzug Vorgaben wie das Abstandsgebot, die Maskenpflicht, Kontakterhebungen, Kapazitätsbegrenzungen und Testungen nicht mehr notwendig sind. Allerdings muss der Betreiber den Zugang kontrollieren.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen wird wirksam

Mit einer neuen Verordnung zeichnen sich in Niedersachsen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen ab. Wenn bei einer Veranstaltung die 2G-Regelung gilt, soll die Besuchergrenze künftig fallen. Bislang lag die Grenze bei 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Wenn also etwa ein Fußballverein nur Geimpfte und Genese ins Stadion lässt, dürfen wieder mehr als 25.000 Fans kommen. In Niedersachsen haben der VfL Wolfsburg und Hannover 96 entsprechende Stadion-Größen. Im Rahmen der neuen Verordnung können außerdem Weihnachtsmärkte nach dem 3G-Modell geplant werden.

Familie verklagt Landkreis Peine wegen Quarantäne auf Schmerzensgeld

Eine Familie verklagt wegen einer aus ihrer Sicht unrechtmäßigen Quarantäne-Anordnung den Landkreis Peine auf Zahlung eines Schmerzensgeldes. Heute Vormittag wird der Fall am Landgericht Hildesheim verhandelt. Im April hatte der Kreis nach Angaben des Gerichts einem Familienmitglied die häusliche Quarantäne auferlegt, weil es Kontaktperson eines Corona-Infizierten war. Beide Parteien streiten darüber, ob diese Anordnung auch für zwei weitere Familienmitglieder galt. Nach Auffassung der Kläger ist die Anordnung auch unrechtmäßig, weil die Quarantäne nach Vorlegen eines negativen PCR-Tests nicht aufgehoben worden sei. Die Einschränkungen hätten immaterielle Schäden verursacht, argumentiert die Familie. Der Landkreis Peine tritt dagegen für eine Abweisung der Klage ein. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wird die Zivilkammer heute noch keine Entscheidung treffen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 27,2

Erneut sind in Schleswig-Holstein etwas weniger Neuinfektionen registriert worden: 136, nach 141 am Vortag. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht zurück. Sie liegt nun bei 27,2, nach 27,8 am Vortag. 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich seit vergangenem Freitag nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz mit 1,34 an (Vortag: 1,24). Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Zahl der Todesfälle stieg damit in Schleswig-Holstein auf 1.690. In zwei Gebieten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 50: in Stormarn (52,7) und Neumünster (51,3). Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in Nordfriesland (13,8).

Lernferien in Hamburg: Nicht nur schulische Defizite aufarbeiten

In Hamburg geht die erste Woche der Herbst-Lernferien ihrem Ende zu. Dieses Lernen in den Ferien war notwendig geworden, weil viele Schülerinnen und Schüler in den insgesamt rund sechs Monaten der beiden Lockdowns vieles in der Schule verpasst haben - nicht nur im Unterricht, sondern auch auf dem Schulhof, im Zwischenmenschlichen. An einer Schule auf der Veddel zeigen sich erste Erfolge im Vergleich zu den Sommer-Lernferien.

VIDEO: Die erste Woche Lernferien (2 Min)

