Corona-News-Ticker: 2G-Option gilt in Hamburg ab Sonnabend

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 24. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Kritik an Niedersachsens neuer Corona-Verordnung

Niedersachsens neue Corona-Landesverordnung ist nach Ansicht der Oppositionsparteien FDP und Grüne nicht verständlich genug. "Die Landesregierung definiert nun drei Warnstufen, erklärt aber nur die Folgen der ersten Stufe. Das trägt nicht dazu bei, dass das Verhalten der Regierung in der Corona-Politik für die Bürger transparenter und nachvollziehbarer wird", kritisierte FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner. "Statt weiter kleinteiligst zu regeln, müssen wir endlich über ein Ende der Einschränkungen reden und darüber, wie Niedersachsen zu einer normalen Form der Gesetzgebung zurückkehren kann", sagte Birkner. Die Fraktion der Grünen begrüßte, wie die FDP, die Entscheidung, weitere Faktoren als nur die Sieben-Tage-Inzidenz in die Bewertung der Lage einzubeziehen. "Ärgerlich ist aber, dass es der Landesregierung nicht gelungen ist, ein klar verständliches Warnsystem zu etablieren. Corona-Warnstufen erst einzuführen und über mögliche Folgen bei Erreichen der Stufen erst später diskutieren und entscheiden zu wollen, zeugt nicht von Weitsicht und Vorsorge", bemängelte Helge Limburg, stellvertretender Fraktionschef der Grünen.

84 Neuinfektionen in Bremen gemeldet

Im Bundesland Bremen sind 84 neue Corona-Infektionen registriert worden (gestern: 31). 65 entfallen auf die Stadt Bremen, 19 auf Bremerhaven, wie Radio Bremen auf seiner Internetseite butenunbinnen.de meldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner in beiden Städten stieg wieder: in Bremerhaven auf 75,7 (gestern: 71,3), in Bremen auf 50,2 (gestern: 56,3).

MV reduziert "Corona-Ampel" auf vier Farben

Mecklenburg-Vorpommern wird seine Corona-Regeln künftig nach einer vierstufigen "Corona-Ampel" ausrichten. Bislang hat sie sechs Stufen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) teilte mit, die neue Ampel werde auf die Farben grün, gelb, orange und rot begrenzt. Dies gelte von Freitag an. Je nach Farbe gelten in den betroffenen Regionen unterschiedliche Regeln. Die Ampelfarbe hängt nicht allein vom Corona-Inzidenzwert ab, sondern auch von der Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Einen Lockdown sieht die Ampel auch bei "rot" nicht vor.

MV: Sieben-Tage-Inzidenz gesunken

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden heute 103 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 33 Infektionen weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank von 29,2 auf aktuell 26,4. In Rostock liegt der Wert mit 57,4 landesweit am höchsten.

SH: Geld für Luftfilter in Schulen bewilligt

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat den Einsatz von Luftfiltern in Schulen auf den Weg gebracht. 6,8 Millionen Euro dafür kommen vom Bund, jeweils 3,5 Millionen vom Land und von den jeweiligen Schulträgern - also beispielsweise den Kreisen. Der Finanzausschuss des Landtages muss noch zustimmen. Die mobilen Luftfilteranlagen sollen gegen die Verbreitung des Coronavirus helfen, wenn Räume nur schlecht oder nicht belüftet werden können. Beantragt werden können die Mittel für Geräte, die seit dem 1. Mai beschafft wurden. Luftfilter seien kein Allheilmittel, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Falsch eingesetzt könnten sie sogar schädlich sein. Prien fügte hinzu, es müsse darüber diskutiert werden, in welchen Schritten nach den Herbstferien Lockerungen der Maskenpflicht und eine Anpassung der Teststrategie an den Schulen möglich seien.

Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen in Niedersachsen

Zum Schulstart Mitte kommender Woche müssen sich Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder auf eine Maskenpflicht im Unterricht einstellen. Außerdem müssen sie sich an den ersten sieben Schultagen nach Schulstart täglich auf das Coronavirus testen. Das teilte das Kultusministerium bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung des Landes mit. Die Maskenpflicht gilt den Angaben zufolge für alle Schulformen, wenn sich die Kinder und Jugendlichen am Sitzplatz befinden. Während der Pausen im Freien, in den Mensen beim Essen und Trinken sowie beim Sportunterricht könnten sie aber abgelegt werden. Schüler über 14 Jahre müssen eine medizinische Maske tragen, bei Jüngeren reicht eine Stoffmaske.

Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen gilt ab morgen

3G-Regel und neue Warnstufen: Ab morgen gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Es handele sich um einen "Systemwechsel", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Vorstellung. Zum einen wird damit die von Bund und Ländern beschlossene sogenannte 3G-Regel umgesetzt, die nur noch geimpften, genesenen und getesteten Personen den Zugang zu bestimmten Einrichtungen und Veranstaltungen erlaubt. Darüber hinaus spielt künftig nicht mehr allein die Sieben-Tage-Inzidenz eine Rolle für mögliche Einschränkungen. Die neuen Warnstufen richten sich neben der Inzidenz künftig auch nach der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern und deren Anteil an der Belegung der Intensivbetten. Wenn ein oder mehrere dieser Parameter einen Schwellenwert überschreiten, sollen drei neue Warnstufen (1, 2 und 3) dies anzeigen. Die neue Verordnung gilt zunächst bis zum 22. September.

SH: Jetzt erste Auffrisch-Impfungen möglich

In Schleswig-Holstein können sich die ersten Gruppen ab sofort in Impfzentren Corona-Auffrisch-Impfungen mit den Präparaten von Biontech und Moderna geben lassen. Das kündigte das Gesundheitsministerium an. Dies betreffe ab 80-Jährige, Menschen mit Immunschwäche, zum Beispiel HIV-Infizierte und Krebskranke in der Therapie, sowie vollständig mit einem Vektorimpfstoff von AstraZeneca oder Johnson & Johnson Geimpfte - alles unter der Voraussetzung, dass die vorherige Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Minister Heiner Garg (FDP) strebt an, das Alter der zur Auffrisch-Impfung Berechtigen auf 60 Jahre zu senken. Dazu hat er einen Vorschlag für die Gesundheitsministerkonferenz in der nächsten Woche eingebracht.

Hamburg stellt neue 2G-Regelung vor

Hamburgs rot-grüner Senat hat heute eine neue Regelung beschlossen. Damit können Ungeimpfte von Veranstaltungen ausgeschlossen werden - selbst mit negativem Corona-Test. Im Gegenzug entfallen für Geimpfte mit "vollem Schutz" und Genesene dann Beschränkungen in Bezug auf Abstandsvorgaben, Testpflicht, Tanzverbot sowie Vorgaben zu Sitzplätzen und Tischanordnung. Wie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, soll die 2G-Regelung eine Option für Anbieter von Veranstaltungen sein. Die Bedingungen müssten strikt kontrolliert werden. Der Zugang könne nur mit einem Nachweis (Impfpass, Genesenen-Nachweis) in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gewährt werden. Die Zugangskontrolle müssten die Betreiber, Veranstalter beziehungsweise Dienstleistungserbringer sicherstellen. Die Nachweispflicht gelte auch für die im Betrieb Beschäftigten.

Für eine Übergangszeit von sechs Wochen sind Kinder unter 18 Jahren von der 2G-Regel ausgenommen. Sie dürfen solche Angebote also wahrnehmen, auch wenn sie noch keinen vollständigen Impfschutz haben. Außerdem wurde beschlossen, dass ab Sonnabend die Pflicht zur (digitalen) Kontaktnachverfolgung im gesamten Hamburger Einzelhandel entfällt.

198 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz sinkt leicht

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht auf 79,0 gesunken. Dies teilte die Gesundheitsbehörde mit. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 79,4, am Dienstag der Vorwoche bei 86,9. Heute kamen 198 Neuinfektionen hinzu, nach 182 am Montag und 207 in der Vorwoche. Nach einer anderen Berechnungsmethode des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt Hamburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz heute bei 71,4. In Hamburg werden aktuell 47 Corona-Fälle intensivmedizinisch behandelt, 28 von ihnen mussten invasiv beatmet werden.

MV: "Corona-Effekt" auf Arbeitsmarkt weiter groß

Der Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern leidet noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie. Die Erwerbslosenquote im Juli von 7,3 Prozent beinhalte einen "Corona-Effekt" von 1,8 Punkten, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) nach der Vorstellung des jüngsten Mittelstandsberichts im Kabinett. "Ohne Corona läge die Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent." Die Pandemie habe die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre unerwartet unterbrochen. "Auch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen erlitten unverschuldet massive Einbrüche bei Produktion, Nachfrage und Umsätzen." Das Bruttoinlandsprodukt habe sich im Jahr 2020 in Mecklenburg-Vorpommern real um 3,2 Prozent im Vergleich zu 2019 verringert. Das sei zwar weniger als im Bundesdurchschnitt, wo ein Minus von 4,8 Prozent verzeichnet wurde, aber dennoch der stärkste Rückgang seit Bestehen des Bundeslandes.

Binz: Falsche Kontrolleurin lichtet Impfzertifikat ab - Polizei warnt

Die Polizei auf der Insel Rügen warnt vor Betrügern, die unter einem Vorwand Impfzertifikate von Gästen abfotografieren. Anlass ist ein Fall, bei dem eine vermeintliche Kontrolleurin sich am Montag eine solche Bescheinigung von einer Urlauberin in Binz (Vorpommern-Rügen) zeigen ließ, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Die etwa 35 Jahre alte schlanke Frau habe eine grüne Weste mit der Aufschrift "Security" getragen, die Bescheinigung schnell abfotografiert und sei dann zu einer nächsten Gruppe gegangen. Dem Binzer Ordnungsamt und der Polizei seien solche Kontrollen aber nicht bekannt. Die Polizeisprecherin warnte davor, diese Bescheinigungen von anderen abfotografieren zu lassen. Solche Zertifikat-Bilder könnten betrügerisch genutzt werden. Üblicherweise würden Impfzertifikate nur angeschaut oder beim Einlass zu Veranstaltungen eingescannt.

Mediziner begrüßen Abkehr von 50er-Inzidenz

Der Plan der Bundesregierung, bei der Sieben-Tage-Inzidenz vom Grenzwert 50 für eventuelle Corona-Einschränkungen abzurücken, stößt bei Ärzten auf positive Rückmeldungen. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, begrüßte im Morgenmagazin von ARD und ZDF den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wie auch der CDU-Politiker verwies Marx auf die steigende Impfquote in Deutschland. Marx betonte, die Sieben-Tage-Inzidenz werde auch künftig bei der Bewertung des Infektionsgeschehens beachtet werden. Sie sei auch für die Entwicklung im Gesundheitswesen relevant. Doch derzeit gebe es "überhaupt kein Problem" bei der Krankenhausbelegung, trotz steigender Ansteckungszahlen bundesweit.

In Zukunft soll vor allem die sogenannte Hospitalisierungsrate bei der Bewertung der Corona-Lage und der Entscheidung über möglicherweise erneut verschärfte Schutzmaßnahmen eine Rolle spielen - also die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Erkrankung in Kliniken behandelt werden müssen.

Deutscher Staatshaushalt tief im Minus - Wirtschaft wächst

Der deutsche Staat hat auch im ersten Halbjahr 2021 in der Corona-Pandemie deutlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen in den ersten sechs Monaten bei 4,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Es war das zweithöchste Defizit in einer ersten Jahreshälfte seit der deutschen Vereinigung.

Dagegen wuchs die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2021 etwas stärker als zunächst berechnet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg laut Statistischem Bundesamt gegenüber dem Vorquartal um 1,6 Prozent. In einer ersten Schätzung war die Behörde von einem Wachstum von 1,5 Prozent ausgegangen.

Konzertveranstalter fordern mehr Planungssicherheit

Nach monatelanger Corona-Zwangspause haben in den vergangenen Wochen wieder mehr Konzerte stattgefunden. Aber wer überhaupt Zutritt haben darf, darüber wird gerade heftig diskutiert: Geimpfte, Getestete, Genesene? Das kann in jedem Bundesland etwas anders sein. Die Branche braucht aber Planungssicherheit, wie viele Veranstalter betonen.

Hamburger Härtefallfonds bisher kaum beansprucht

Rund 40 Millionen Euro haben die Stadt Hamburg und der Bund für sogenannte Corona-Härtefälle zur Verfügung gestellt. Gedacht ist das Geld für Unternehmen und Selbstständige, die bei anderen Hilfen zu kurz kommen. Tatsächlich gebraucht wird bislang aber nur ein winziger Teil. Gerade einmal neun Anträge sind bei der Stadt seit Mai eingegangen. Zusammengerechnet beläuft sich die beantragte Hilfe auf knapp 13.000 Euro. Das ist weniger als 0,1 Prozent des Geldes, das Hamburg und der Bund für Härtefälle eigentlich eingeplant hatten.

343 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt

In Niedersachsen sind 343 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden (Vortag: 176; Vorwoche: 239). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt steigt auf 41,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 40,7; Vorwoche: 26,0). Nach Informationen des Robert Koch-Instituts gab es sechs weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt bei 5.840. Seit Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 272.575 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Inzidenz steigt bundesweit auf 58

Das Robert-Koch-Institut hat bundesweit 5.747 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.835 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 3.912 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 58,0 - von 56,4 am Vortag. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle insgesamt auf 92.022. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,87 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH nun bei 48,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: Aktuell liegt die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 48,1 - nach 48,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 148 Neuinfektionen gemeldet - 44 weniger als vor einer Woche. In den Krankenhäusern werden landesweit derzeit 75 Covid-19-Patienten behandelt, 25 mehr als vor einer Woche. 21 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Zwölf Patienten und Patientinnen mussten beatmet werden.

Welche Corona-Regeln sind an Schulen in SH sinnvoll?

Wie groß ist die Corona-Gefahr an Schulen? Was muss in den nächsten Monaten getan werden? Und was verändert die Impfsituation in den Schulen und Kitas? Mit diesen Fragen hat sich der Bildungsausschuss des Landtags in Schleswig-Holstein befasst.

