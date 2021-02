Stand: 07.02.2021 06:29 Uhr Corona-News-Ticker: 282 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 7. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die News von Sonnabend können sie im Blog von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



282 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

RKI registriert bundesweit 8.616 Neuinfektionen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

RKI registriert 8.616 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 8.616 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 231 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 11.192 Neuinfektionen und 399 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Sonntagmorgen bei 75,6. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen.

Ein Jahr Ausnahmezustand auf der Covid-19-Station in Kiel

Seit einem Jahr herrscht auch auf vielen Intensivstationen in Norddeutschland Ausnahmezustand wegen Corona. Wie hat sich die Lage entwickelt? Ein NDR Fernsehteam hat die Covid-19 Station in Kiel besucht.

VIDEO: Ein Jahr Ausnahmezustand auf der Covid-19-Station in Kiel (3 Min)

282 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der amtlich registrierten Corona-Infektionen um 282 gestiegen. Am Sonntag vor einer Woche waren 304 Fälle verzeichnet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt nach Angaben des Landes nun bei 64,4. Am höchsten ist sie in Flensburg (151,9), am niedrigsten in Dithmarschen (15,0).

NDR.de-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 7. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: Niedersachsen 956, Schleswig-Holstein 272, Hamburg 170, Mecklenburg-Vorpommern 155, Bundesland Bremen 59