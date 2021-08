Stand: 07.08.2021 07:40 Uhr Corona-News-Ticker: 239 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 7. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Südfrankreich wird Hochrisikogebiet - Niederlande zurückgestuft

Niedersachsen will nächste Woche neue Verordnung vorstellen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 289 in Niedersachsen, 239 in Schleswig-Holstein

Schmidt-Chanasit: Schulen kein Ort fürs Impfen

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat sich gegen Impfaktionen für Kinder an Schulen ausgesprochen. "Der Raum für eine mögliche Impfung ist ganz klar das vertraute Kinderarztzimmer - der geschützte Raum, in dem beraten werden kann, wo man Fragen stellen kann - und sicherlich nicht die Schule", sagte der Hochschulprofessor der Deutschen Presse-Agentur. Er warnte davor, dass "indirekt Druck aufgebaut wird, sozusagen eine Impfpflicht durch die Hintertür" Die Gesundheitsminister und Senatoren von Bund und Ländern hatten sich darauf verständigt, das Impfangebot für 12- bis 17-Jährige nach den Sommerferien auszuweiten, ohne dass die Ständige Impfkommission (Stiko) bisher allgemein zu Impfungen von Kindern rät. "Ich stehe und stand immer vollkommen hinter der Empfehlung der Stiko", sagte Schmidt-Chanasit. Zudem gebe es schon jetzt eine Impfempfehlung für Kinder mit entsprechenden Vorerkrankungen.

Auch vor dem Hintergrund, dass in den Ländern des globalen Südens nicht genügend Impfstoff vorhanden ist, sieht der Hamburger Virologe das großflächige Impfen von Kindern kritisch. "Die globale Impfstoffgerechtigkeit ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Bevor wir bei uns gesunde 12-Jährige impfen, die eben ein sehr, sehr geringes Risiko haben, sollten wir darüber nachdenken."

239 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen - auf 38,4 erfasste Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Gestern lag der Wert bei 34,9 - vor einer Woche bei 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden zuletzt 239 neue Infektionen gemeldet, am Vortag waren es 231, vor einer Woche 148. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden in SH nicht registriert.

Inzidenz in Niedersachsen steigt von 17,2 auf 17,9

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 289 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Gestern waren es 250, vor einer Woche 219. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz seit gestern von 17,2 auf 17,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet, die landesweite Gesamtzahl bleibt bei 5.819. Derzeit am stärksten betroffen sind die Stadt Wolfsburg mit einer Inzidenz von 44,2 sowie die Stadt Emden, dort liegt die Inzidenz bei 36,1. In Salzgitter, das vor Kurzem noch den bundesweit höchsten Wert verzeichnete, ist die Inzidenz auf 32,6 zurückgegangen.

Niedersachsen will nächste Woche neue Verordnung vorstellen

Angesichts steigender Inzidenzen arbeitet Niedersachsen an einer neuen Corona-Verordnung - hinter den Kulissen, wie Regierungssprecherin Kathrin Riggert dem NDR in Niedersachsen sagte. Es werde allerdings "keinen Alleingang" geben, so Riggert. Man werde die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Dienstag abwarten. Die aktuelle Situation sei insofern neu, als dass die Corona-positiv getesteten Bürger selten schwer erkrankten und somit Krankenhäuser weniger schwer belastet seien, sagte die Sprecherin der Staatskanzlei gestern. Sie erwarte die überarbeitete Version der Verordnung für Ende kommender Woche.

Südfrankreich wird Hochrisikogebiet - Niederlande zurückgestuft

Die Bundesregierung stuft große Teile Frankreichs künftig als Corona-Hochrisikogebiete ein. Von morgen an gilt dies für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika, wie das Robert Koch-Institut gestern mitteilte. Damit gilt der Süden des Landes mit der gesamten französischen Mittelmeerküste künftig als Hochrisikogebiet. Wer sich dort aufgehalten hat und anschließend nach Deutschland einreist, muss dann in eine mindestens fünftägige Quarantäne, wenn kein Impf- oder Genesenenzertifikat vorliegt. Auch die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy gelten ab Sonntag als Hochrisikogebiet - ebenso wie eine Reihe weiterer Länder, darunter Mexiko, Marokko, Algerien und Thailand. Für die Niederlande soll die Regelung hingegen künftig wegfallen - sie werden nach einem Rückgang der dortigen Infektionszahlen von morgen an in Deutschland nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft.

