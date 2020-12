Stand: 06.12.2020 06:43 Uhr Corona-News-Ticker: 234 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

234 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI registriert 17.767 neue Corona-Fälle bundesweit

Mehr als 17.700 Neuinfektionen in Deutschland registriert

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 17.767 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) heute früh unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Das waren knapp 3.100 mehr als am vergangenen Sonntag (14.611). Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI an Sonn- und Montagen in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland stieg den Angaben zufolge um 255 auf 18.772.

234 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 234 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Gestern war mit 318 Neuinfektionen in dem Bundesland sogar ein neuer Tages-Höchstwert registriert worden. Am Sonntag vor einer Woche waren in Schleswig-Holstein 219 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gab das Land zuletzt mit 48,9 an - knapp unter der Grenze, um als Risikogebiet zu gelten.

Weihnachtsmarkt-Flair für zu Hause

Der Weihnachtsmarkt-Bummel fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Darum haben wir ein paar Tipps für Sie, um ein bisschen Weihnachtsmarkt-Flair in die eigenen vier Wände zu holen:

Der NDR.de Ticker am Nikolaus-Tag

Die Infektionslage am Sonnabend: Niedersachsen meldet 1.008 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein 318, Mecklenburg-Vorpommern 82, Hamburg 347 und Bremen 130.