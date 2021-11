Stand: 02.11.2021 06:44 Uhr Corona-News-Ticker: 234 Neuinfektionen in SH bestätigt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 2. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Verkehrsverbund (HVV) braucht 200 Millionen Euro wegen Corona

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 591 in Niedersachsen, 234 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Einnahmeverluste während der Pandemie: HVV braucht 200 Mio. Euro zusätzlich

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen in diesem Jahr so viel Geld für den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) zahlen wie nie zuvor. Wie NDR 90,3 erfuhr, braucht der Senat allein wegen der Corona-Pandemie 200 Millionen Euro zusätzlich zum Ausgleich der Einnahmeverluste.

Niedersachsen verzeichnet 591 Neuinfektionen

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 591 auf insgsamt 321.620 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 265 neue Coronavirus-Fälle registriert worden, vor einer Woche 609. Sieben an Covid-19 erkrankte Menschen starben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 77,9.

234 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 234 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 118; Vorwoche: 252). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt leicht auf 70,6 (Vortag: 70,9; Vorwoche: 61,9). Die höchste Inzidenz verzeichnet der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 107, am niedrigsten ist sie im Kreis Steinburg mit 37,5. 19 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, neun davon werden beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 1,86.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 2. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.