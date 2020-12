Stand: 22.12.2020 06:12 Uhr Corona-News-Ticker: 211 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Montag können Sie hier im Blog nachlesen.

EU-Kommission erteilt Zulassung für Biontech- Impfstoff

211 neue bestätigte Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - bundesweit 19.528

Biontech und Pfizer: Impfstoffe werden ausgeliefert

Nach der bedingten Marktzulassung ihres Corona-Impfstoffes haben die Pharma-Unternehmen Biontech und Pfizer erste Lieferungen in die EU-Staaten angekündigt. Man werde damit umgehend beginnen, hieß es von den beiden Unternehmen. Um eine gerechte Verteilung zwischen den Mitgliedsstaaten zu gewährleisten, erfolgten die Lieferungen schrittweise. Deutschland soll am Sonnabend die ersten Impfdosen erhalten. Biontech-Chef Ugur Sahin zeigte sich zuversichtlich, dass das Mittel auch gegen die neue Variante des Virus wirkt. In zwei Wochen könnten gesicherte Erkenntnisse dazu vorliegen. Gestern Abend hatte die EU-Kommission dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners die Marktzulassung erteilt. Damit können die Immunisierungen gegen das Coronavirus in der Europäischen Union beginnen. In Deutschland soll es am kommenden Sonntag losgehen.

Moderna-Impfstoff in den USA im Einsatz

In den USA haben Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff des Unternehmens Moderna begonnen. Der Fernsehsender CNN zeigte Bilder von Impfungen in einem Krankenhaus im Bundesstaat Texas. Auch in Ohio und Connecticut wurde Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften der Moderna-Impfstoff verabreicht. Die USA sind das weltweit erste Land, in dem das Mittel regulär zum Einsatz kommt. In der EU soll am 6. Januar eine Entscheidung über die Zulassung fallen.

WHO: Neue Corona-Variante nicht außer Kontrolle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante für beherrschbar. WHO-Notfallkoordinator Michael J. Ryan sagte, die Mutation könne gestoppt werden. Außer in Großbritannien und Dänemark sei sie nur in Einzelfällen aufgetreten. Äußerungen britischer Politiker, die Lage sei außer Kontrolle, wies Ryan zurück. Dennoch müsse man die Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Mutation verstärken. Zahlreiche Länder haben den Reiseverkehr von und nach Großbritannien eingestellt.

Bundesweit 19.528 neue Ansteckungsfälle registriert

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages 19.528 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg laut RKI innerhalb eines Tages um 731 auf insgesamt 27.006. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Instituts derzeit bei 197,6. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum. Das RKI will am Vormittag bei einer Pressekonferenz über die Lage in Deutschland informieren.

211 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 211 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein etwas niedrigerer Wert als genau eine Woche zuvor (241). Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um neun - auf 333. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein stieg leicht auf landesweit 93,5. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 275 Covid-19-Patienten behandelt (Sonntag: 250), 30 von ihnen auf Intensivstationen, 14 müssen invasiv beatmet werden.

MV: Kabinett zieht Corona-Zwischenbilanz

Nach einer Reihe von Sondersitzungen nimmt die Landesregierung in Schwerin um 10 Uhr wieder ihre turnusmäßigen Beratungen auf. Bei der neuerlichen Videokonferenz des Kabinetts steht unverändert die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Zentrum. Wie ein Sprecher der Staatskanzlei sagte, wollen die Regierungsmitglieder eine Bestandsaufnahme zur Wirkung der bisherigen Schutzvorkehrungen vornehmen.

Impfstoff-Zulassung: Helfer werden geschult

Die Zulassung für den Impfstoff von Biontech/Pfizer ist da, am 27. Dezember soll es mit den Impfungen losgehen. Nun werden die Helfer noch einmal - wie bei den Johannitern in Hannover.

Am Montag wurden in Niedersachsen 690 Neuinfektionen gemeldet - in Schleswig-Holstein 157, in Hamburg 301, in Mecklenburg-Vorpommern 105 und in Bremen 44. Bundesweit gab es bestätigte 16.643 Neuinfektionen.