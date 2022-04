Stand: 18.04.2022 07:22 Uhr Corona-News-Ticker: 20.482 Neuinfektionen bundesweit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Ostermontag, 18. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 554 in Schleswig-Holstein, Niedersachsen macht heute keine Angaben

RKI: Bundesweit 20.482 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 808,8

Keine Zahlen ans RKI übermittelt: Inzidenz-Wert in Niedersachsen sinkt weiter

Da das Bundesland Niedersachsen an Feiertagen und Wochenenden keine aktuellen Corona-Zahlen mehr ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt, könne die Sieben-Tage-Inzidenz am langen Oster-Wochenende "nicht sinnvoll interpretiert werden", teilte ein Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes mit. Das RKI gibt trotz fehlender Neuinfektions-Zahlen die Sieben-Tage-Inzidenz heute dennoch an - mit 956,8. Zum Vergleich: Gestern betrug der Wert 1.007,3. Am vergangenen Sonntag lag er bei 1.257,5.

RKI meldet 20.482 registrierte Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 808,8 an (Vorwoche 1.080). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 20.482 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 30.789). Bei den Werten sind aber zwei Dinge zu beachten. Zum einen melden am Wochenende einige Länder keine vollständigen Zahlen mehr. Neben Niedersachsen sind das zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg. Zudem sind an Feiertagen ohnehin weniger Meldungen zu erwarten. Das RKI versieht die heutigen Zahlen daher mit dem Hinweis: "Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann." Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. In den vergangenen 24 Stunden sind elf Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet worden. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI zuletzt am Donnerstag mit 6,41 an.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter unter 1.000. Sie sank den erfassten Daten zufolge auf 935,7. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle vom Sonntagabend hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 953,1 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde mit 554 angegeben. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge weiterhin die Kreise Dithmarschen (1.320,8), Schleswig-Flensburg (1.224,3) und Nordfriesland (1.121,2). Die niedrigste Inzidenz hatte immer noch Pinneberg mit einem Wert von 604,9.

Willkommen im NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Ostermontag, 18. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

