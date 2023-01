Stand: 26.01.2023 09:58 Uhr Corona-News-Ticker: 2021 deutlich mehr Jobs im Gesundheitswesen

2021 wegen Corona deutlich mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen

RKI betrachtet Grippewelle als beendet

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 121,2 in Niedersachsen , 49,5 in Schleswig-Holstein und 41,0 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 74,4 - 13.807 neue Fälle registriert

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert einen "Marshallplan" für das deutsche Gesundheitssystem. "Die Corona-Pandemie war die schwerste Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, sie war überhaupt eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen seit Jahrzehnten", sagte der CSU-Politiker. Die Pandemie habe schonungslos Schwachstellen des Gesundheitswesens aufgezeigt und auch finanziell Löcher gerissen. Jetzt sei nicht die Zeit für "Kleinklein", so der Minister. "Die Ampel-Koalition in Berlin muss Gesundheit ganzheitlich und ressortübergreifend denken." Corona habe gezeigt, dass man beim Personal aktiv werden müsse - vor allem bei den Pflegekräften. Mehr Menschen für Pflege- und Gesundheitsberufe zu begeistern, sei eine Schlüsselaufgabe für die kommenden Jahre, so Holetschek.

2021 wegen Corona deutlich mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen

Die Zahl der Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen ist im Jahr 2021 deutlich stärker gestiegen als im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren zum Jahresende 2021 gut sechs Millionen Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt. Das waren 169.000 mehr als Ende 2020. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Jahr 2021 um 2,9 Prozent - im Jahr 2020 waren es 1,4 Prozent mehr. Allerdings hätten vor allem in der Kontaktnachverfolgung von Infizierten sowie in Corona-Teststellen und Impfzentren Menschen Jobs bekommen - die meisten davon dürften ihre Arbeit inzwischen also wieder verloren haben. Von den 169.000 zusätzlichen Beschäftigten im Gesundheitswesen im Jahr 2021 waren ohnehin lediglich 24.000 vollzeitbeschäftigt - 80.000 waren teilzeit- und 65.000 geringfügig beschäftigt. Die Zahl der Pflegefachkräfte in Krankenhäusern, ambulanten und (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen veränderte sich kaum. Ende 2021 waren in der ambulanten Pflege 185.000 Pflegefachkräfte beschäftigt. Das waren sogar 0,5 Prozent weniger als Ende 2019. In (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen waren Ende 2021 genauso viele Pflegefachkräfte beschäftigt wie Ende 2019 (jeweils 244.000).

RKI betrachtet Grippewelle als beendet

Nach außergewöhnlich frühem Beginn im Herbst 2022 sieht das Robert Koch-Institut (RKI) die Grippewelle in Deutschland inzwischen als beendet an. Nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI endete sie nach elf Wochen mit der ersten Woche dieses Jahres, wie aus deren Grippe-Bericht hervorgeht. Die Phase erhöhter Grippe-Aktivität ist demnach erst einmal vorüber. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte die Grippewelle meist erst nach dem Jahreswechsel begonnen. Andere Atemwegserkrankungen treten dem Bericht zufolge derzeit auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau auf, verglichen mit Jahren vor der Pandemie.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 74,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 74,4 an. In der Vorwoche hatte der Wert bei 74,8 gelegen. Den aktuellen Zahlen zufolge gab es 13.807 Neuinfektionen in Deutschland.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 41,0

In Hamburg sind laut RKI 141 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 164 / Vorwoche: 179). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 41,0 (Vorwoche: 49,4).

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 121,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen liegt heute bei 121,2. Vor einer Woche lag der Wert bei 116,0. Das RKI meldete 2,244 Neuinfektionen (Vortag: 2.864 / Vorwoche: 1.816).

274 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 49,5, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche betrug sie 52,0. Es wurden 274 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 293 / Vorwoche: 257).

Der Corona-Liveticker am Donnerstag beginnt

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 26. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

