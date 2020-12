Stand: 28.12.2020 06:51 Uhr Corona-News-Ticker: 202 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfungen werden in Seniorenheimen fortgesetzt

Wirtschaft in MV schrumpft wegen Corona so stark wie noch nie

202 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Gestrige Neuinfektionen im Norden: Schleswig-Holstein 229, Niedersachsen 445, Hamburg 221, Mecklenburg-Vorpommern 119, Bremen 40; bundesweit 13.755

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Rekord-Wirtschaftseinbruch in MV in der Corona-Krise

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hart getroffen. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Halbjahr um 5,2 Prozent gesunken. Das ist laut Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) der stärkste Rückgang seit Bestehen des Landes. Selbst während der Finanzkrise 2009 sei die Wirtschaft nicht so stark eingebrochen, damals ging die Leistung im ersten Halbjahr um 3,6 Prozent zurück.

Weitere Informationen Wirtschaft in MV: Corona-Krise heftiger als Finanzkrise 2009 Durch die Corona-Krise ist das Bruttoinlandsprodukt in Mecklenburg-Vorpommern im ersten Halbjahr 2020 um 5,2 Prozent gesunken. mehr

Impfungen in Seniorenheimen werden fortgesetzt

Nach dem gelungenen Start gestern setzen die Impfteams ihre Arbeit in den Hamburger Pflegeheimen wie geplant fort. Heute sollen weitere etwa 500 Bewohner und Mitarbeiter des Hospitals zum Heiligen Geist im Stadtteil Poppenbüttel mit der ersten Impfung gegen das Coronavirus versorgt werden. Zudem werden Pflegende und Mitarbeiter in einer Einrichtung in Barmbek geimpft, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde sagte. Auch in den anderen Nordländern gehen die Impfungen in Seniorenheimen weiter. In Mecklenburg-Vorpommern kündigte zudem die Universitätsmedizin Rostock an, heute mit der Impfung ihrer Mitarbeiter beginnen zu wollen. Laut Klinikleitung soll damit zum einen das Risiko gesenkt werden, dass Ärzte und Krankenpfleger oder -schwestern Patienten anstecken. Zum anderen werde mit den Impfungen vermieden, dass das dringend gebrauchte Fachpersonal erkrankt oder in Quarantäne muss.

Weitere Informationen Impfungen gegen das Coronavirus in Hamburg gehen weiter In Hamburg sollen heute wieder etwa 500 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Gestern waren die Impfungen gestartet. mehr Corona-Impfung in Mecklenburg-Vorpommern begonnen Am Sonntag hat das Impfen gegen das Coronavirus in MV begonnen. Dies könne der Anfang vom Ende der Pandemie sein, so Ministerpräsidentin Schwesig. mehr

Lockdown verursacht und verstärkt Depressionen

In diesem Winter löst nicht nur die Dunkelheit bei vielen Menschen Depressionen aus. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen schlagen aufs Gemüt. Für Seelsorger und Beratungszentren bedeutet das viel Arbeit.

VIDEO: Corona-Lockdown belastend für die Psyche (8 Min)

202 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind bis gestern Abend 202 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 10 auf 376. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf landesweit 86,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden aktuell 262 Covid-19-Patienten behandelt, 50 auf Intensivstationen. 21 müssen beatmet werden.

Der NDR.de Ticker am Montag startet

Auch am Montag, den 28. Dezember hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie heute alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden in Schleswig-Holstein 229 neue Corona-Fälle bestätigt, in Niedersachsen 445, in Hamburg 221, in Mecklenburg-Vorpommern 119 und im Bundesland Bremen 40; bundesweit waren es 13.755 Neuinfektionen.